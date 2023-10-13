Многоуровневый парк с его разнообразными локациями, оригинальными фонтанами, необычными и экзотическими растениями и концептуальными арт-объектами является излюбленным местом отдыха горожан и гостей Краснодара. Обо всех этих интересных фактах, связанных с парком и стадионом «Краснодар», вы узнаете, посетив нашу экскурсию.

История создания паркаВы узнаете о том, что было на месте стадиона «Краснодар» и одноименного парка в прошлом, этапах строительства этого грандиозного проекта и о нашем краснодарском меценате Сергее Николаевиче Галицком.

Особенности парка и ландшафтная архитектураМодуляция перспектив, почти полное отсутствие углов, окружности, спирали, дуги, монохромность, минимализм и много зелени в оформлении парка – об этих и других особенностях я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, вы узнаете о режиме работы парка и правилах его посещения.

Современное искусствоКак вам идея гармонично вписывающихся в ландшафтную архитектуру инсталляций современного искусства?! Во время экскурсии я научу Вас видеть и понимать эти объекты.

Важная информацияОбязательно связывайтесь со мной перед бронированием экскурсии, чтобы обговорить время. Экскурсии по городу я провожу только в свободное от работы время.