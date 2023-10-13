Индивидуальная экскурсия: прогулка по экзотическим растениям парка «Краснодар»
Приглашаю Вас на экскурсию по одной из самых посещаемых и ультрасовременных достопримечательностей нашего города — парку «Краснодар»! Этот многоуровневый парк может похвастаться множеством разнообразных локаций, оригинальными фонтанами, богатой коллекцией необычных и экзотических растений, а также концептуальными арт-объектами.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Стадион «Краснодар»
- Фонтан «Бугенвиллея»
- Фонтан «Инфинити»
- Фонтан «Кратер»
- Зеркальный лабиринт
- «Стремительная река»
- Инсталляция «Искусственная среда»
- Амфитеатр
- Смотровая площадка "Пирамида» и Весенний сад, Пергола, Музыкальный лабиринт, Арт-объект «Геолокация», Партерный парк, Террасированный сад, Французский сад, Английский сад, Арт-объект «Внутренний ребенок»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Многоуровневый парк с его разнообразными локациями, оригинальными фонтанами, необычными и экзотическими растениями и концептуальными арт-объектами является излюбленным местом отдыха горожан и гостей Краснодара. Обо всех этих интересных фактах, связанных с парком и стадионом «Краснодар», вы узнаете, посетив нашу экскурсию.
История создания паркаВы узнаете о том, что было на месте стадиона «Краснодар» и одноименного парка в прошлом, этапах строительства этого грандиозного проекта и о нашем краснодарском меценате Сергее Николаевиче Галицком.
Особенности парка и ландшафтная архитектураМодуляция перспектив, почти полное отсутствие углов, окружности, спирали, дуги, монохромность, минимализм и много зелени в оформлении парка – об этих и других особенностях я расскажу Вам во время экскурсии. Кроме того, вы узнаете о режиме работы парка и правилах его посещения.
Современное искусствоКак вам идея гармонично вписывающихся в ландшафтную архитектуру инсталляций современного искусства?! Во время экскурсии я научу Вас видеть и понимать эти объекты.
Важная информацияОбязательно связывайтесь со мной перед бронированием экскурсии, чтобы обговорить время. Экскурсии по городу я провожу только в свободное от работы время.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Еда, напитки
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Краснодар, ул. Разведчика Леонова, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара
Индивидуальные
Пешеходные
Популярные места
Похожие туры из Краснодара
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
у храма Александра Невского
15 окт
17 окт
18 окт
19 окт
4 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Невероятный парк Галицкого
Посетить один из лучших парков страны и узнать о нем интересные факты
у касс стадиона Краснодар
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
2 500₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии