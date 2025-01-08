Лестница Мэздах. Ведет к смотровой площадке на высоте около 300 метров, состоит из 19-ти лестничных пролётов, включающих в себя 686 ступеней. Это отличное место для антуражных фотографий. Лесо-парковая зона, расположенная на вершине хребта Нагиеж-Уаш — это одно из любимых мест прогулки горожан. Здесь красиво в любое время года — весной лес пестрит цветами и молодой листвой, а осенью та же листва начинает окрашиваться в различные оттенки красного и желтого цвета, а зимой здесь настоящая зимняя сказка. Смотровая площадка на скале «Утюг». Скала «Утюг» знаменита тем, что здесь находится отличная смотровая площадка на плато Лаго-Наки. Туристы часто берут термос с чаем и останавливаются здесь полюбоваться красивыми видами. Скала является популярным местом для фотосессий у туристов. Здесь красиво в любое время года. Смотровая площадка доступна для посещения людей разного возраста. Лыжная база «Альпина парк». Это место, где вы можете покататься на санках, снегоходах, квадроциклах и лошадях. Есть необходимый прокат спортивного инвентаря. Есть бугельный подъемник с перепадом высот 100-150 метров. Здесь же расположена снегоходная база, предлагающая путешествия по подготовленным трассам на утилитарных снегоходах. Желающие могут покататься на лошадях, предлагаются разные маршруты. На территории есть небольшое кафе и есть открытые беседки, где можно устроить пикник на природе. Возьмите с собой бутерброды, аппетит на природе всегда отличный, а отдых с чашечкой кофе или чая даст энергию на дальнейшее наше путешествие. Туркомплекс «Горное настроение». Находится на одной из полян в районе хребта Азиш-Тау (высота 1320 метров над уровнем моря), с которой открывается вид на Лагонакское нагорье и заснеженные трехтысячники Главного Кавказского хребта. До населенной местности (ст. Даховская) приблизительно 10 км. До автодороги 500 м, поэтому в туристическом комплексе «Горное Настроение» тихо и свежий, чистый горный воздух. Отдельное внимание заслуживает «парящая» смотровая площадка, которая открывает вид на снежные вершины и высокогорные луга Кавказского заповедника. Важная информация:

При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.