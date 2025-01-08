Описание экскурсии
Лестница Мэздах. Ведет к смотровой площадке на высоте около 300 метров, состоит из 19-ти лестничных пролётов, включающих в себя 686 ступеней. Это отличное место для антуражных фотографий. Лесо-парковая зона, расположенная на вершине хребта Нагиеж-Уаш — это одно из любимых мест прогулки горожан. Здесь красиво в любое время года — весной лес пестрит цветами и молодой листвой, а осенью та же листва начинает окрашиваться в различные оттенки красного и желтого цвета, а зимой здесь настоящая зимняя сказка. Смотровая площадка на скале «Утюг». Скала «Утюг» знаменита тем, что здесь находится отличная смотровая площадка на плато Лаго-Наки. Туристы часто берут термос с чаем и останавливаются здесь полюбоваться красивыми видами. Скала является популярным местом для фотосессий у туристов. Здесь красиво в любое время года. Смотровая площадка доступна для посещения людей разного возраста. Лыжная база «Альпина парк». Это место, где вы можете покататься на санках, снегоходах, квадроциклах и лошадях. Есть необходимый прокат спортивного инвентаря. Есть бугельный подъемник с перепадом высот 100-150 метров. Здесь же расположена снегоходная база, предлагающая путешествия по подготовленным трассам на утилитарных снегоходах. Желающие могут покататься на лошадях, предлагаются разные маршруты. На территории есть небольшое кафе и есть открытые беседки, где можно устроить пикник на природе. Возьмите с собой бутерброды, аппетит на природе всегда отличный, а отдых с чашечкой кофе или чая даст энергию на дальнейшее наше путешествие. Туркомплекс «Горное настроение». Находится на одной из полян в районе хребта Азиш-Тау (высота 1320 метров над уровнем моря), с которой открывается вид на Лагонакское нагорье и заснеженные трехтысячники Главного Кавказского хребта. До населенной местности (ст. Даховская) приблизительно 10 км. До автодороги 500 м, поэтому в туристическом комплексе «Горное Настроение» тихо и свежий, чистый горный воздух. Отдельное внимание заслуживает «парящая» смотровая площадка, которая открывает вид на снежные вершины и высокогорные луга Кавказского заповедника. Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
по выходным и праздничным дням
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3100 ₽
|Детский (до 12)
|2800 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лестница Мэздах. Ведет к смотровой площадке на высоте около 300 метров, состоит из 19-ти лестничных пролётов, включающих в себя 686 ступеней. Это отличное место для антуражных фотографий. Лесо-парковая зона, расположенная на вершине хребта Нагиеж-Уаш - это одно из любимых мест прогулки горожан. Здесь красиво в любое время года - весной лес пестрит цветами и молодой листвой, а осенью та же листва начинает окрашиваться в различные оттенки красного и желтого цвета, а зимой здесь настоящая зимняя сказка
- Смотровая площадка на скале "Утюг". Скала "Утюг" знаменита тем, что здесь находится отличная смотровая площадка на плато Лаго-Наки. Туристы часто берут термос с чаем и останавливаются здесь полюбоваться красивыми видами. Скала является популярным местом для фотосессий у туристов. Здесь красиво в любое время года. Смотровая площадка доступна для посещения людей разного возраста
- Лыжная база «Альпина парк». Это место, где вы можете покататься на санках, снегоходах, квадроциклах и лошадях. Есть необходимый прокат спортивного инвентаря. Есть бугельный подъемник с перепадом высот 100-150 метров. Здесь же расположена снегоходная база, предлагающая путешествия по подготовленным трассам на утилитарных снегоходах. Желающие могут покататься на лошадях, предлагаются разные маршруты. На территории есть небольшое кафе и есть открытые беседки, где можно устроить пикник на природе. Возьмите с собой бутерброды, аппетит на природе всегда отличный, а отдых с чашечкой кофе или чая даст энергию на дальнейшее наше путешествие
- Туркомплекс "Горное настроение". Находится на одной из полян в районе хребта Азиш-Тау (высота 1320 метров над уровнем моря), с которой открывается вид на Лагонакское нагорье и заснеженные трехтысячники Главного Кавказского хребта. До населенной местности (ст. Даховская) приблизительно 10 км. До автодороги 500 м, поэтому в туристическом комплексе "Горное Настроение" тихо и свежий, чистый горный воздух. Отдельное внимание заслуживает "парящая" смотровая площадка, которая открывает вид на снежные вершины и высокогорные луга Кавказского заповедника
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Парк развлечений «Олимп» (зоопарк, колесо обозрения, канатная дорога) - 900 руб. /чел. 500 руб. /детск.
- Экскурсия в Старый парк - 600 руб/чел 300 руб/дет (с 6 до 13 лет)
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Ваша заявка подтверждена
- ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
- Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки:
- Документы удостоверяющие личность
- Страховой медицинский полис
- Деньги (наличкой) для оплаты входных билетов и дополнительных расходов
- Удобная спортивная одежда и обувь, головной убор
- Вода, продукты в дорогу
- Для вашего удобства, возьмите рюкзак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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