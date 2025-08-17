Групповая
В Геленджик за приключениями
Начало: Г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
Завтра в 06:00
20 сен в 06:00
3100 ₽ за человека
Зимние забавы в «Альпина парке»
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
21 дек в 07:00
3100 ₽ за человека
Однодневный тур в парк «Мечта»
Посетите парк «Мечта» в Краснодаре! Верблюды, страусы и ослики ждут вас. Бассейн, тир и музей обеспечат комфортный отдых всей семье
Начало: Ул. Крылатая, 2
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 00:00.
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета17 августа 2025Отличная поездка!
Очень понравился гид Евгений
Рассказывал интересно, с шутками) морская прогудка с Джеком не впечатлила, но зато сафари парк с канатной дорогой очень понравился!
