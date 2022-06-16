Вояж в край гор и водопадов Адыгеи

Адыгея - одна из самых красивых и уникальных мест России! В туре мы увидим все самые интересные

5
3 отзыва
Адыгея – одна из самых красивых и уникальных мест России! В туре мы увидим все самые интересные и легкодоступные природные и исторические объекты, а также услышим неординарные исторические рассказы и версии ученых об этих местах.
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
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Что вас ожидает 🤩

Каменный лабиринт "Хаджохской теснины"
Каменный лабиринт "Хаджохской теснины"
Побываем в грандиозном ущелье, в которое, даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи
Многовековая история Майкопа
Многовековая история Майкопа
Перед нами раскроется всё величие древнего адыгейского народа, а также узнаем о занимательных тайнах и загадках истории
Вкусные адыгейские сувениры
Вкусные адыгейские сувениры
Сможем попробовать и приобрести разнообразные виды адыгейского сыра, пряности, адыгейскую соль, фрукты, орехи и многое другое
Загадки древних дольменов
Загадки древних дольменов
Увидим один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмены
Незабываемые водопады Руфабго
Незабываемые водопады Руфабго
При желании, возможно даже купание в прекрасных водопадах
Целебный источник
Целебный источник
Посетим Свято–Михайловский монастырь и целебный источник великомученика и целителя Пантелеймона

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия в «Хаджохскую теснину»

Прибытие в пос. Каменномостский.

14:00 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

14:00 – 16:00 Обед.

После обеда гид-инструктор поведет вас по живописным окрестностям поселка.

Вы посетите уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину» – грандиозное ущелье, в которое, даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Ущелье было создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень глубокий (до 40 метров), четырехсотметровый коридор.

Зажатый в узком коридоре ущелья, водный поток с грохотом проноситься рядом с обзорными площадками.

Продолжение маршрута по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.

19:00 Ужин.

Экскурсия в «Хаджохскую теснину»Экскурсия в «Хаджохскую теснину»Экскурсия в «Хаджохскую теснину»Экскурсия в «Хаджохскую теснину»
2 день
Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп

8:00 – 9:00 Завтрак.

9:00 Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп.

Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея – один из лучших современных музеев, посвященных археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.

Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

Мы заедем на майкопский городской рынок, где вы сможете приобрести гостинцы для своих родных и близких.

На рынке вы сможете попробовать и приобрести разнообразные виды адыгейского сыра, пряности, адыгейскую соль, фрукты, орехи и многое другое.

15:00 Обед в кафе форелевого хозяйства.

Здесь Вы сможете попробовать свежую, только что выловленную, форель.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

Купание в бассейне с геотермальной водой 2 часа.

19:00 Ужин.

Экскурсия в столицу Адыгеи – город МайкопЭкскурсия в столицу Адыгеи – город МайкопЭкскурсия в столицу Адыгеи – город МайкопЭкскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп
3 день
Выезд на маршрут в Гуамское ущелье

08:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, оставляет неизгладимое впечатление.

Треккинг по Гуамскому ущелью.

Обед-пикник.

19:00 Ужин.

Выезд на маршрут в Гуамское ущельеВыезд на маршрут в Гуамское ущельеВыезд на маршрут в Гуамское ущельеВыезд на маршрут в Гуамское ущелье
4 день
Экскурсия в Свято–Михайловский монастырь. Пешая или конная прогулка по урочищу реки Мишоко

8:00 – 10:00 Завтрак.

В этот день вы посетите Свято–Михайловский монастырь в пос. Победы.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.

Недалеко от монастыря на горе Физиабго находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.

В этот день на экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах, версии ученых.

14:00 Обедаем и отправляемся изучать частную историческую и палентологическую коллекцию "Беловодье".

После этого отправляемся гулять по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко.

Любуемся видами на Хаджох и на бурлящую горную реку.

Как альтернативный маршрут – конная прогулка вместо пешей прогулки.

Вы сможете прокатиться верхом на лошади по урочищу реки Мишоко (1 или 2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

19:00 Ужин.

Экскурсия в Свято–Михайловский монастырь. Пешая или конная прогулка по урочищу реки МишокоЭкскурсия в Свято–Михайловский монастырь. Пешая или конная прогулка по урочищу реки МишокоЭкскурсия в Свято–Михайловский монастырь. Пешая или конная прогулка по урочищу реки МишокоЭкскурсия в Свято–Михайловский монастырь. Пешая или конная прогулка по урочищу реки Мишоко
5 день
Большой Гранитный каньон. Дольмены. Прогулка к водопадам &quot;Руфабго&quot;

8:00 –10:00 Завтрак.

Выезд на экскурсию по долине реки Белой через Большой Гранитный каньон к поселку Гузерипль,

По пути остановки на обзорных площадках в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая.

Посещение музея крупнейшего в Европе Кавказского государственного биосферного заповедника.

Вы увидите один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмены.

На территории заповедника вы сможете посетить веревочный парк.

14:00 Обед.

После обеда: пешеходная прогулка к ущелью реки "Руфабго", знакомство с природной архитектурой горного ущелья с водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".

На своем пути ручей Руфабго образует около 15 водопадов и имеет один приток – ручей Бачурина.

При желании, возможно: купание в водопадах.

Обед-пикник.

19:00 Ужин.

Большой Гранитный каньон. Дольмены. Прогулка к водопадам &quot;Руфабго&quot;Большой Гранитный каньон. Дольмены. Прогулка к водопадам &quot;Руфабго&quot;Большой Гранитный каньон. Дольмены. Прогулка к водопадам &quot;Руфабго&quot;Большой Гранитный каньон. Дольмены. Прогулка к водопадам &quot;Руфабго&quot;
6 день
Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»

08:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Можете взять ее с собой на память об Адыгее!

Обед –ланч-бокс.

На обратном пути – посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская», состоящей из нескольких больших залов, имеющих общую протяженность свыше 600 м.

Возвращение на базу.

19:00 Ужин.

Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»
7 день
Отъезд

8:00 – 10:00 Завтрак.

11:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез  – двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином  – 35 000 руб.;
  • Коттедж "Аквариум" – отдельный коттедж на берегу горной реки:
    • номер на 2 этаже – двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв.м. – 34 000 руб.;
    • 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные  номера  в замковом стиле с  настоящим камином – 33 000 руб.;
  • гостевой дом "Графская поляна. «Улучшенный». Номера со всеми удобствами.  В номере: ТВ, холодильник – 34 000 руб.;
  • гостевой дом «У горы»  – деревянный сруб  в старинном русском стиле. Номера со всеми удобствами – 32 700 руб.;
  • гостевой дом "Графская поляна. Стандарт. Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 30 000 руб.;
  • гостевой дом "Беловодье". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 28 000 руб.;
  • гостевой дом "На Аминовской". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник. –  25 000 руб.;
  • гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 26 000 руб.;

Размещение со скидкой от 4 человек в номере:

  • Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез – 26 000 руб.;
  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи" – 25 000 руб.;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из г. Краснодара до пос. Каменномостский
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Питание 3-х разовое, за исключением одного обеда (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу – обед в кафе форелевого хозяйства)
  • Работа гидов-экскурсоводов по программе
  • Трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратнообратный трансфер до г. Краснодар – 500 руб. /чел. обратный трансфер до г. Минеральные Воды – 600 руб. /чел. обратный трансфер до Майкопа – 200 руб. /чел. обратный трансфер до Армавира – 300 руб. /чел. питание: обед в кафе форелевого хозяйства в г. МайкопБилеты на экскурсионные объекты (детям скидки):Хаджохская Теснина» – 500 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • Пещ. «Большая Азишская» – 600 руб."Музей природы» – 300 руб. Подземный монастырь – 150 руб. Национальный музей – 200 руб. Поездка по узкоколейной железной дороге – 400-600 руб. музей "природы" – 300 руб.
  • Национальный музей – 200 руб. Конная прогулка – 800 руб. (1 час). 1 500 руб. (2 часа) Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • одежда по сезону;
  • купальник;
  • тапочки;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
  • головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организован трансфер?

Трансфер осуществляется в день заезда.

  • Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
  • Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
  • Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:00 - поезд

Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавира и Сочи (оплачивается отдельно).

В субботу:

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 10:00

Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 10:00

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.

Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.

Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 200 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).

Как организовано питание?

Включено питание 3-х разовое, полноценное, вкусное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч бокс на обед, ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо), за исключением одного обеда (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу - обед в кафе форелевого хозяйства).

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для пенсионеров – 10%

30% – Для детей от 5 до 7 лет.

15% – Для детей от 7 до 12 лет

10% – Для детей с 12 до 16 лет

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов
Т
13 июня 2022
Кроме мелких огрехов с логистикой замечаний нет. Очень проживание в мотеле Беловодье. Чуткий заботливый персонал. Замечательные экскурсоводы Сергей Александрович и Любовь.
Т
9 июня 2022
По части организации тура Большой страной нет претензий. Все было четко и понятно по документам, оплате, срокам, на все дополнительные вопросы получали ответы.

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