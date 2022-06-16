Адыгея – одна из самых красивых и уникальных мест России! В туре мы увидим все самые интересные и легкодоступные природные и исторические объекты, а также услышим неординарные исторические рассказы и версии ученых об этих местах.

Посетим Свято–Михайловский монастырь и целебный источник великомученика и целителя Пантелеймона

При желании, возможно даже купание в прекрасных водопадах

Увидим один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмены

Сможем попробовать и приобрести разнообразные виды адыгейского сыра, пряности, адыгейскую соль, фрукты, орехи и многое другое

Перед нами раскроется всё величие древнего адыгейского народа, а также узнаем о занимательных тайнах и загадках истории

Побываем в грандиозном ущелье, в которое, даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи

Программа тура по дням

1 день Экскурсия в «Хаджохскую теснину»

Прибытие в пос. Каменномостский. 14:00 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере. 14:00 – 16:00 Обед. После обеда гид-инструктор поведет вас по живописным окрестностям поселка. Вы посетите уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину» – грандиозное ущелье, в которое, даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи. Ущелье было создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень глубокий (до 40 метров), четырехсотметровый коридор. Зажатый в узком коридоре ущелья, водный поток с грохотом проноситься рядом с обзорными площадками. Продолжение маршрута по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт. 19:00 Ужин.

2 день Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп

8:00 – 9:00 Завтрак. 9:00 Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп. Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением. Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории. В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея – один из лучших современных музеев, посвященных археологии, истории, культуре и природе. Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию. Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов». Мы заедем на майкопский городской рынок, где вы сможете приобрести гостинцы для своих родных и близких. На рынке вы сможете попробовать и приобрести разнообразные виды адыгейского сыра, пряности, адыгейскую соль, фрукты, орехи и многое другое. 15:00 Обед в кафе форелевого хозяйства. Здесь Вы сможете попробовать свежую, только что выловленную, форель. 16:00 Поездка на геотермальный источник. Купание в бассейне с геотермальной водой 2 часа. 19:00 Ужин.

3 день Выезд на маршрут в Гуамское ущелье

08:00 – 10:00 Завтрак. 10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс. По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, оставляет неизгладимое впечатление. Треккинг по Гуамскому ущелью. Обед-пикник. 19:00 Ужин.

4 день Экскурсия в Свято–Михайловский монастырь. Пешая или конная прогулка по урочищу реки Мишоко

8:00 – 10:00 Завтрак. В этот день вы посетите Свято–Михайловский монастырь в пос. Победы. Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. Недалеко от монастыря на горе Физиабго находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней. В этот день на экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах, версии ученых. 14:00 Обедаем и отправляемся изучать частную историческую и палентологическую коллекцию "Беловодье". После этого отправляемся гулять по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. Любуемся видами на Хаджох и на бурлящую горную реку. Как альтернативный маршрут – конная прогулка вместо пешей прогулки. Вы сможете прокатиться верхом на лошади по урочищу реки Мишоко (1 или 2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным! 19:00 Ужин.

5 день Большой Гранитный каньон. Дольмены. Прогулка к водопадам "Руфабго"

8:00 –10:00 Завтрак. Выезд на экскурсию по долине реки Белой через Большой Гранитный каньон к поселку Гузерипль, По пути остановки на обзорных площадках в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая. Посещение музея крупнейшего в Европе Кавказского государственного биосферного заповедника. Вы увидите один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмены. На территории заповедника вы сможете посетить веревочный парк. 14:00 Обед. После обеда: пешеходная прогулка к ущелью реки "Руфабго", знакомство с природной архитектурой горного ущелья с водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок". На своем пути ручей Руфабго образует около 15 водопадов и имеет один приток – ручей Бачурина. При желании, возможно: купание в водопадах. Обед-пикник. 19:00 Ужин.

6 день Плато Лаго-Наки. Пещера «Большая Азишская»

08:00 – 10:00 Завтрак. 10:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря. По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой! Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис». И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку. Можете взять ее с собой на память об Адыгее! Обед –ланч-бокс. На обратном пути – посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская», состоящей из нескольких больших залов, имеющих общую протяженность свыше 600 м. Возвращение на базу. 19:00 Ужин.

7 день Отъезд