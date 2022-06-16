Прибытие в пос. Каменномостский.
14:00 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
14:00 – 16:00 Обед.
После обеда гид-инструктор поведет вас по живописным окрестностям поселка.
Вы посетите уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину» – грандиозное ущелье, в которое, даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Ущелье было создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень глубокий (до 40 метров), четырехсотметровый коридор.
Зажатый в узком коридоре ущелья, водный поток с грохотом проноситься рядом с обзорными площадками.
Продолжение маршрута по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.
19:00 Ужин.
8:00 – 9:00 Завтрак.
9:00 Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп.
Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея – один из лучших современных музеев, посвященных археологии, истории, культуре и природе.
Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.
Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».
Мы заедем на майкопский городской рынок, где вы сможете приобрести гостинцы для своих родных и близких.
На рынке вы сможете попробовать и приобрести разнообразные виды адыгейского сыра, пряности, адыгейскую соль, фрукты, орехи и многое другое.
15:00 Обед в кафе форелевого хозяйства.
Здесь Вы сможете попробовать свежую, только что выловленную, форель.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
Купание в бассейне с геотермальной водой 2 часа.
19:00 Ужин.
08:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, оставляет неизгладимое впечатление.
Треккинг по Гуамскому ущелью.
Обед-пикник.
19:00 Ужин.
8:00 – 10:00 Завтрак.
В этот день вы посетите Свято–Михайловский монастырь в пос. Победы.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.
Недалеко от монастыря на горе Физиабго находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.
В этот день на экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах, версии ученых.
14:00 Обедаем и отправляемся изучать частную историческую и палентологическую коллекцию "Беловодье".
После этого отправляемся гулять по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко.
Любуемся видами на Хаджох и на бурлящую горную реку.
Как альтернативный маршрут – конная прогулка вместо пешей прогулки.
Вы сможете прокатиться верхом на лошади по урочищу реки Мишоко (1 или 2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
19:00 Ужин.
8:00 –10:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию по долине реки Белой через Большой Гранитный каньон к поселку Гузерипль,
По пути остановки на обзорных площадках в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая.
Посещение музея крупнейшего в Европе Кавказского государственного биосферного заповедника.
Вы увидите один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмены.
На территории заповедника вы сможете посетить веревочный парк.
14:00 Обед.
После обеда: пешеходная прогулка к ущелью реки "Руфабго", знакомство с природной архитектурой горного ущелья с водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".
На своем пути ручей Руфабго образует около 15 водопадов и имеет один приток – ручей Бачурина.
При желании, возможно: купание в водопадах.
Обед-пикник.
19:00 Ужин.
08:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Можете взять ее с собой на память об Адыгее!
Обед –ланч-бокс.
На обратном пути – посещение оборудованной пещеры «Большая Азишская», состоящей из нескольких больших залов, имеющих общую протяженность свыше 600 м.
Возвращение на базу.
19:00 Ужин.
8:00 – 10:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
Размещение со скидкой от 4 человек в номере:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трансфер осуществляется в день заезда.
Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавира и Сочи (оплачивается отдельно).
В субботу:
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 10:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 10:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.
Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.
Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 200 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).
Включено питание 3-х разовое, полноценное, вкусное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч бокс на обед, ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо), за исключением одного обеда (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу - обед в кафе форелевого хозяйства).
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Скидка для пенсионеров – 10%
30% – Для детей от 5 до 7 лет.
15% – Для детей от 7 до 12 лет
10% – Для детей с 12 до 16 лет