янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, заселение
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!
Ущелье р. Руфабго
После завтрака вас ждет прогулка по ущелью реки Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Проходим каменные лабиринты, 5-й, 6-й, 7-й водопады, посещаем исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
По необходимости применяем спец. снаряжение.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Спелеомаршрут. Термальные источники
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом — от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Возвращаемся базу, где нас ждет вкусный ужин.
Вечером отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня.
Радиальный поход по урочищу. Катание санках
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках!
Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, песни под гитару и посиделки в теплой компании у камина.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар (доп. плата).
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Формула активного отдыха"
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное размещение — 39 000 руб.;
- одноместное размещение — 47 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10 %.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
База отдыха «Формула активного отдыха» – это четыре новых благоустроенных коттеджа оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы). База удалена от автодороги на 300 метров, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта..
Номерной фонд.
Коттеджи № 1, 2, 3.
В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать).
В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера.
Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4.
В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 -х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер.
Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.
Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел).
Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-4-й дни - трехразовое комплексное питание, 5-й день - завтрак)
- Активная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Услуги инструкторов
- Внутримаршрутный транспорт
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар (объединенный - 3 000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (объединенный - 4 000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Баня - 3000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы;
- документы на ребенка: 1) паспорт, 2) свидетельство о рождении, 3) справка школьника (если едете поездом).
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
- смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы - лучше скачать их заранее.
- повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество);
- флэшка или внешний жесткий диск (по желанию) – для обмена фото и видео с маршрутов. Гиды живут в горах и не могут скинуть вам фотографии, которые делают на маршруте;
- наушники (по желанию: для самолета, поезда, вечером послушать музыку);
- маска для сна, беруши, надувная подушка (по желанию: для перелета, поезда);
- фен можно оставить дома – мы выдаем на базе.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, снега, солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
Обувь:
- удобная спортивная обувь. Обязательно две пары непромокаемые и с нескользкой подошвой:
- первая пара – высокие непромокаемые и теплые ботинки. Лучшее решение – резиновые утепленные ЭВА-сапоги (вкладыш до -20°С). Если есть треккинговая обувь, возьмите ее;
- вторая пара – зимняя или демисезонная обувь с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
Одежда:
Зимой берите одежду для теплой и холодной погоды.
- Для холодной погоды:
- куртка зимняя (ветрозащитная, утепленная, водонепроницаемая). Идеальный вариант сноубордическая/горнолыжная, так как соответствует всем необходимым требованиям;
- штаны зимние (ветрозащитные, утепленные, водонепроницаемые). Идеальный вариант сноубордические/горнолыжные, так как соответствуют всем необходимым требованиям;
- пуховик (до -10°С);
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- комплект зимнего термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 2 пары. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
- шапка теплая (флисовая идеальное решение);
- перчатки теплые (флисовые лучше);
- руковицы-верхонки непромокаемые из мембраны (по желанию). Надеваются на флисовые перчатки, защищают руки от ветра, снега, дождя. Цена 1000-2500 руб. Можно заменить зимними непромокаемыми варежками.
- Для теплой погоды
- футболки синтетические 2-3 шт., с длинным и коротким рукавом;
- флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны);
- обязательно для «нижних» маршрутов, где не так холодно, как в горах;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно в первый день тура.
Объединенный трансфер в первый день тура:
- сбор группы в 15:00 в аэропорту г. Минеральные Воды;
- сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1;
Обратный объединенный трансфер:
- в 9:00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00);
- в 10:00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00);
Возможна организация индивидуального трансфера.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько человек в группе?
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организация у ребят на высоте! С момента приезда на базу и до отправления в аэропорт мы все время были чем-то заняты. Досуг на все три дня (четвёртый и пятый дни, заложенные на поздний приезд и ранний отъезд, можно не считать) очень хорошо продуман. Прогулка по живописному лесу на снегоступах с костерком и вкусным перекусом, катание на ватрушках вечером в горах, запоминающийся маршрут по рекам с замерзшими водопадами, спелеоспуск в дикую пещеру (за это удовольствие отдельное спасибо!), посещение экскурсионной пещеры, купание на крещение в горячих источниках под открытым небом с падающим на тебя снегом и нырянием в сугробы - удовольствия на любой вкус.
Добавить ко всему вкусное трехразовое домашнее питание в уютной атмосфере и проживание в неплохих домиках - получится идеальный отдых.
Загорелся желанием побывать в этих местах в летний сезон.