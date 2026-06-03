Дух Столбов: авторская фотопрогулка по местам силы Красноярска

Это не просто фотопрогулка, а авторское путешествие-погружение.
Мы пройдём по тайным маршрутам, известным лишь настоящим столбистам, чтобы вы не просто увидели красоту, а почувствовали силу тайги. Поднимемся на лучшие видовые точки к панорамам, от которых захватывает дух. Это места, где время замедляется, а горизонт кажется бесконечным.
Мы пройдём по тайным маршрутам, известным лишь настоящим столбистам, чтобы вы не просто увидели красоту, а почувствовали силу тайги. Поднимемся на лучшие видовые точки к панорамам, от которых захватывает дух. Это места, где время замедляется, а горизонт кажется бесконечным.
Описание фото-прогулки
- Знакомство с душой заповедника. Вы откроете тайные тропы, скрытые от глаз обычных туристов. Оставите позади шумные маршруты и отправитесь вглубь первозданной тайги, где царят тишина и величие природы.
- Узнаете о феномене столбизма — уникального движения, воспитавшего не одно поколение выдающихся альпинистов и скалолазов. Погрузитесь в его историю и почувствуете этот дух, преодолевая себя на пути к вершинам.
- Откроете тайну времени через эксклюзивную коллекцию старых фотографий Столбов. Сравните, как за век изменились эти удивительные места и люди.
- Сфотографируетесь на фоне самых красивых локаций — на мой или ваш фотоаппарат.
- Покормите с рук бурундуков, поползней и других обитателей заповедника, создавая тёплые и незабываемые моменты общения с дикой природой.
- Получите посохи силы, созданные моими руками и пропитанные духом древних троп и энергией множества пройденных километров. Они помогут в пути и подарят ощущение единения с душой Столбов.
- Разгадаете секреты удивительной балансировки камней вместе с заклинателем камней, постигая искусство равновесия, где шаткие камни словно парят в воздухе, обретая невероятную устойчивость.
- Услышите звучание самодельной флейты, где каждый звук напоминает шёпот ветра, журчание ручья и пение птиц, сливающиеся в единую гармоничную симфонию.
- Проникнетесь чарующей силой горлового пения. Окунётесь в мир звуков, где голос становится инструментом, способным пробудить древние силы природы и наполнить пространство особенными вибрациями.
- Помедитируете в гамаках под сенью вековых сосен и кедров, где пение лесных птиц и шелест листвы помогут обрести внутреннее спокойствие и гармонию.
- Создадите невесомую красоту с помощью мыльных пузырей на высоте.
- Познакомитесь с японским искусством синрин-йоку — «лесными купаниями». Научитесь осознанно воспринимать красоту и звуки леса, восстанавливая силы и наполняясь энергией природы.
- Пройдёте босиком по лесу. Ваши стопы, освобождённые от обуви, смогут почувствовать прикосновение земли и глубже ощутить связь с природой. Я практикую это круглый год, и вы тоже сможете испытать это необычное ощущение.
Организационные детали
- Я сделаю для вас от 100 кадров.
- На этой прогулке с вами буду именно я.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Красноярские Столбы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 182 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в заповедник «Столбы», живущих в его ритме круглый год и знающих его изнутри. Наши знания — уникальный дар, полученный от столбистов, наших учителей и друзей.
Входит в следующие категории Красноярска
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