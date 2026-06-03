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Дух Столбов: авторская фотопрогулка по местам силы Красноярска

Услышать настоящее дыхание природы и получить атмосферные кадры
Это не просто фотопрогулка, а авторское путешествие-погружение.

Мы пройдём по тайным маршрутам, известным лишь настоящим столбистам, чтобы вы не просто увидели красоту, а почувствовали силу тайги. Поднимемся на лучшие видовые точки к панорамам, от которых захватывает дух. Это места, где время замедляется, а горизонт кажется бесконечным.
Дух Столбов: авторская фотопрогулка по местам силы Красноярска
Дух Столбов: авторская фотопрогулка по местам силы Красноярска
Дух Столбов: авторская фотопрогулка по местам силы Красноярска

Описание фото-прогулки

  • Знакомство с душой заповедника. Вы откроете тайные тропы, скрытые от глаз обычных туристов. Оставите позади шумные маршруты и отправитесь вглубь первозданной тайги, где царят тишина и величие природы.
  • Узнаете о феномене столбизма — уникального движения, воспитавшего не одно поколение выдающихся альпинистов и скалолазов. Погрузитесь в его историю и почувствуете этот дух, преодолевая себя на пути к вершинам.
  • Откроете тайну времени через эксклюзивную коллекцию старых фотографий Столбов. Сравните, как за век изменились эти удивительные места и люди.
  • Сфотографируетесь на фоне самых красивых локаций — на мой или ваш фотоаппарат.
  • Покормите с рук бурундуков, поползней и других обитателей заповедника, создавая тёплые и незабываемые моменты общения с дикой природой.
  • Получите посохи силы, созданные моими руками и пропитанные духом древних троп и энергией множества пройденных километров. Они помогут в пути и подарят ощущение единения с душой Столбов.
  • Разгадаете секреты удивительной балансировки камней вместе с заклинателем камней, постигая искусство равновесия, где шаткие камни словно парят в воздухе, обретая невероятную устойчивость.
  • Услышите звучание самодельной флейты, где каждый звук напоминает шёпот ветра, журчание ручья и пение птиц, сливающиеся в единую гармоничную симфонию.
  • Проникнетесь чарующей силой горлового пения. Окунётесь в мир звуков, где голос становится инструментом, способным пробудить древние силы природы и наполнить пространство особенными вибрациями.
  • Помедитируете в гамаках под сенью вековых сосен и кедров, где пение лесных птиц и шелест листвы помогут обрести внутреннее спокойствие и гармонию.
  • Создадите невесомую красоту с помощью мыльных пузырей на высоте.
  • Познакомитесь с японским искусством синрин-йоку — «лесными купаниями». Научитесь осознанно воспринимать красоту и звуки леса, восстанавливая силы и наполняясь энергией природы.
  • Пройдёте босиком по лесу. Ваши стопы, освобождённые от обуви, смогут почувствовать прикосновение земли и глубже ощутить связь с природой. Я практикую это круглый год, и вы тоже сможете испытать это необычное ощущение.

Организационные детали

  • Я сделаю для вас от 100 кадров.
  • На этой прогулке с вами буду именно я.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке «Красноярские Столбы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 182 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в заповедник «Столбы», живущих в его ритме круглый год и знающих его изнутри. Наши знания — уникальный дар, полученный от столбистов, наших учителей и друзей.
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С ними мы делимся любовью к этим местам уже много лет. Вы услышите истории, которые не найдёте ни в одном путеводителе, познакомитесь с душой «Столбов» из первых уст. Мы постоянно совершенствуем свои знания, общаясь с теми, кто лазает по скалам с середины 20 века, впитывая мудрость и опыт поколений. Это не просто экскурсии — это путешествие внутрь уникального пространства, пропитанного энергией сибирской тайги и дыханием столетий. Наши маршруты полны сюрпризов и захватывающих открытий, гарантирующих незабываемые впечатления. Безопасность и комфорт каждого путешественника — наша главная задача, чтобы ничто не отвлекало вас от наслаждения первозданной природой, а профессиональная фотосъёмка сделает вашу экскурсию живым воспоминанием.

Входит в следующие категории Красноярска

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