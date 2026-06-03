Дух Столбов: авторская фотопрогулка по местам силы Красноярска

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С ними мы делимся любовью к этим местам уже много лет. Вы услышите истории, которые не найдёте ни в одном путеводителе, познакомитесь с душой «Столбов» из первых уст. Мы постоянно совершенствуем свои знания, общаясь с теми, кто лазает по скалам с середины 20 века, впитывая мудрость и опыт поколений. Это не просто экскурсии — это путешествие внутрь уникального пространства, пропитанного энергией сибирской тайги и дыханием столетий. Наши маршруты полны сюрпризов и захватывающих открытий, гарантирующих незабываемые впечатления. Безопасность и комфорт каждого путешественника — наша главная задача, чтобы ничто не отвлекало вас от наслаждения первозданной природой, а профессиональная фотосъёмка сделает вашу экскурсию живым воспоминанием.