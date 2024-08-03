Фотосессии в Красноярске с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Красноярске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
5.5 часов
Фотопрогулка
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Погрузитесь в красоту сибирской природы, пройдя 15 км по утёсам Енисея. Насладитесь видами и получите 30 профессиональных фотографий на память
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
«В каждой локации будет небольшая фотосессия»
23 авг в 10:00
24 авг в 15:00
от 57005 130 за человека
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
Фотосессия на фоне красот Красноярска: Торгашинский хребет и скала Арка
Погрузитесь в атмосферу Красноярска на индивидуальной фото-прогулке. Увидите скалы, долины и закаты, а также получите профессиональные фотографии
Начало: У автобусной остановки «пер. Медицинский»
«В этой скальной группе есть просторный грот, похожий на арку — отличное место для фотосессии»
24 авг в 17:30
25 авг в 17:30
от 58805 292 за человека
Пешком - по сопкам Левобережья в Красноярске (с фотосессией)
Пешая
скидка
20%
4.5 часа
Фотопрогулка
Пешком - по сопкам Левобережья в Красноярске (с фотосессией)
Отправиться в поход средней сложности по живописным местам: Енисей, леса, скалы, смотровые площадки
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
23 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 50004 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 августа 2024
    Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
    Захватывающий маршрут, встреча заката на вершине хребта просто нечто😍ни с чем не сравнимое удовольствие🔥🔥🔥
  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
    Выражаю благодарность Илье за отлично организованный и продуманный подъем на Торгашеский хребет. Прекрасные виды и природа. Получили массу впечатлений и эмоций.
    Выражаю благодарность Илье за отлично организованный и продуманный подъем на Торгашеский хребет. Прекрасные виды и природаВыражаю благодарность Илье за отлично организованный и продуманный подъем на Торгашеский хребет. Прекрасные виды и природаВыражаю благодарность Илье за отлично организованный и продуманный подъем на Торгашеский хребет. Прекрасные виды и природа
  • К
    Карина
    26 июня 2024
    Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
    Отличный маршрут, красивейшие места. Если хотите на несколько часов выехать из города и окунуться в потрясающую природу, очень рекомендую!!
  • В
    Вероника
    25 июня 2024
    Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
    Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске. Маршрут сложноват, если у вас нет минимальной
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    физической подготовки, то вам будет сложно забираться на почти вертикальные подъëмы. Я как человек полностью физически неподготовленный после половины пути просила у гида пощады 😅 В итоге мы дошли до голубки, а там я уехала на такси. Но виды потрясающие! Я не жалею, что сходила на эту экскурсию! Бонусом у вас будут красивые фотографии, сделанные на профессиональный аппарат😊

    Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
  2. Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
  3. Пешком - по сопкам Левобережья в Красноярске (с фотосессией)
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 292 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Красноярска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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