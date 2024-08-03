скидка
10%
5.5 часов
Фотопрогулка
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Погрузитесь в красоту сибирской природы, пройдя 15 км по утёсам Енисея. Насладитесь видами и получите 30 профессиональных фотографий на память
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
«В каждой локации будет небольшая фотосессия»
23 авг в 10:00
24 авг в 15:00
от 57005 130₽ за человека
скидка
10%
4 часа
Фотопрогулка
Фотосессия на фоне красот Красноярска: Торгашинский хребет и скала Арка
Погрузитесь в атмосферу Красноярска на индивидуальной фото-прогулке. Увидите скалы, долины и закаты, а также получите профессиональные фотографии
Начало: У автобусной остановки «пер. Медицинский»
«В этой скальной группе есть просторный грот, похожий на арку — отличное место для фотосессии»
24 авг в 17:30
25 авг в 17:30
от 58805 292₽ за человека
скидка
20%
4.5 часа
Фотопрогулка
Пешком - по сопкам Левобережья в Красноярске (с фотосессией)
Отправиться в поход средней сложности по живописным местам: Енисей, леса, скалы, смотровые площадки
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
23 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 50004 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 августа 2024Захватывающий маршрут, встреча заката на вершине хребта просто нечто😍ни с чем не сравнимое удовольствие🔥🔥🔥
- ННаталья9 июля 2024Выражаю благодарность Илье за отлично организованный и продуманный подъем на Торгашеский хребет. Прекрасные виды и природа. Получили массу впечатлений и эмоций.
- ККарина26 июня 2024Отличный маршрут, красивейшие места. Если хотите на несколько часов выехать из города и окунуться в потрясающую природу, очень рекомендую!!
- ВВероника25 июня 2024Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске. Маршрут сложноват, если у вас нет минимальной
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Фотопрогулки»
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