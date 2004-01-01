Елена проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!

История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края

Елена
Елена – Гид из Красноярска
Вы увидите Красноярск с лучших ракурсов и узнаете, как деревянный острог вырос в крупнейший восточный мегаполис страны.

В родной деревне В.

Астафьева услышите о нашем земляке.

В Дивногорске пройдете по набережной-победительнице и рассмотрите Красноярскую ГЭС.

А еще прокатитесь на канатке до Столбов, посетите живописную обитель и влюбитесь ❤️ в пейзажи Енисея!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 75006 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

    Заказать экскурсию
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!

Что вас ожидает

Красноярск во всей красе
Вы побываете на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы ⛰️ в историческом центре. Здесь вы оцените городскую панораму, узнаете о роли этого места в эпоху освоения окрестных земель, а также услышите легенду о том, как на вершине появилась самая узнаваемая часовня России — Параскевы Пятницы. Затем посетите исторический центр города и прокатитесь по проспекту Мира, где находится множество знаковых памятников. И выясните, как, где и благодаря чему появился наш город 🏙️.

Царь-Рыба и живописный Дивногорск
Далее, пересекая Енисей, вы отправитесь по живописной загородной трассе к Красноярской ГЭС. По пути сделаем остановку на вершине Слизневского утеса — это место славится памятником по произведению Астафьева «Царь-Рыба». Попутно затронем тему творчества нашего знаменитого земляка — я отвезу вас в деревушку, где он жил и работал. А после переместимся в чудный городок на берегу Енисея — Дивногорск. Там вы посетите одну из самых живописных и благоустроенных набережных России, которая стала победителем в номинации «Городская среда» в конкурсе AD Design Award 2020.

Одна из крупнейших мировых электростанций
У основания Красноярской ГЭС поговорим о гордости региона — второй по мощности электростанции России. Я коротко расскажу о комплексе Красноярского гидроузла, в который входит единственный в стране судоподъёмник. И, конечно, здесь вы сможете оценить новые пейзажи красавца-Енисея.

На канатной дороге — к легендарным Столбам!
В горнолыжном комплексе «Бобровый лог» на канатно-кресельном подъемнике вы попадете на полукилометровую вершину национального парка «Столбы». Затем пешком пройдете на смотровую площадку, насладитесь видами на город и парк 🌳 с высоты птичьего полета, узнаете причины образования скальных массивов и особенности геологического прошлого этих мест.

Секреты долины Базаихи
Затем, обновленные и вдохновленные, вы двинетесь в долину реки Базаиха. Там, в лесной чаще, притаилось уникальное место — заброшенная каменоломня и родник с кристально чистой водой. Каменоломня входит в состав «Столбов», считается удивительно сильным энергетически и невероятно живописным местом. А родник издавна давал силы путникам, отправлявшимся отсюда на поиски приключений. Так и вы отведаете прохладной и вкусной воды, зарядитесь энергией и продолжите путь.

Свято-Успенский мужской монастырь
Место это очень красивое 🤩, окаймленное крутыми берегами могучего Енисея и отвесными скалами. Вы осмотрите храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и узнаете о проекте известного красноярского архитектора Леонида Чернышёва. А гармоничный симбиоз природных пейзажей и облика комплекса станет очередной красивой открыткой вашего красноярского вояжа.

Организационные детали

  • В поездке предусмотрены выходы у главных объектов программы
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 на канатно-кресельный подъемник (в обе стороны) — 280 рублей/человека
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!
Напишите мне

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Влюбиться в Красноярск за два часа
3 500
2 часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
4 отзыва
Познакомиться с лучшими местами города и услышать его историю от основания до современности
Побывать в сердце заповедника Столбы
4 500
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
2 отзыва
Исследовать красноярских исполинов, услышать историю национального парка и оценить впечатляющие виды
Тропа шаманов — места силы Красноярска
5 000
5 часов
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Пройти через целительную Арку, забраться на Красный Гребень и узнать о традициях енисейских шаманов

Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Экскурсия по Красноярску на автомобиле
5 200
6 часов
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
142 отзыва
Автомобильный тур по знаковым местам города и красотам соседних поселений
Волшебный день на Красноярских Столбах
скидка20%
От
2250
1 800
9 часов
Волшебный день на Красноярских Столбах
37 отзывов
Посетить неизведанные уголки парка, зарядиться энергией на месте силы и ощутить себя частью природы
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
4 000
6 часов
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
27 отзывов
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
скидка20%
6500
5 200
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
14 отзывов
Покорить красивейшие скалы заповедника, ощутить гармонию с природой и услышать истории города
Красноярск и Дивногорск за один день!
скидка10%
5000
4 500
4 часа
Красноярск и Дивногорск за один день!
13 отзывов
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
6 200
3 часа
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
12 отзывов
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера