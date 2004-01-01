Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Красноярск во всей красе

Вы побываете на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы ⛰️ в историческом центре. Здесь вы оцените городскую панораму, узнаете о роли этого места в эпоху освоения окрестных земель, а также услышите легенду о том, как на вершине появилась самая узнаваемая часовня России — Параскевы Пятницы. Затем посетите исторический центр города и прокатитесь по проспекту Мира, где находится множество знаковых памятников. И выясните, как, где и благодаря чему появился наш город 🏙️.

Царь-Рыба и живописный Дивногорск

Далее, пересекая Енисей, вы отправитесь по живописной загородной трассе к Красноярской ГЭС. По пути сделаем остановку на вершине Слизневского утеса — это место славится памятником по произведению Астафьева «Царь-Рыба». Попутно затронем тему творчества нашего знаменитого земляка — я отвезу вас в деревушку, где он жил и работал. А после переместимся в чудный городок на берегу Енисея — Дивногорск. Там вы посетите одну из самых живописных и благоустроенных набережных России, которая стала победителем в номинации «Городская среда» в конкурсе AD Design Award 2020.

Одна из крупнейших мировых электростанций

У основания Красноярской ГЭС поговорим о гордости региона — второй по мощности электростанции России. Я коротко расскажу о комплексе Красноярского гидроузла, в который входит единственный в стране судоподъёмник. И, конечно, здесь вы сможете оценить новые пейзажи красавца-Енисея.

На канатной дороге — к легендарным Столбам!

В горнолыжном комплексе «Бобровый лог» на канатно-кресельном подъемнике вы попадете на полукилометровую вершину национального парка «Столбы». Затем пешком пройдете на смотровую площадку, насладитесь видами на город и парк 🌳 с высоты птичьего полета, узнаете причины образования скальных массивов и особенности геологического прошлого этих мест.

Секреты долины Базаихи

Затем, обновленные и вдохновленные, вы двинетесь в долину реки Базаиха. Там, в лесной чаще, притаилось уникальное место — заброшенная каменоломня и родник с кристально чистой водой. Каменоломня входит в состав «Столбов», считается удивительно сильным энергетически и невероятно живописным местом. А родник издавна давал силы путникам, отправлявшимся отсюда на поиски приключений. Так и вы отведаете прохладной и вкусной воды, зарядитесь энергией и продолжите путь.

Свято-Успенский мужской монастырь

Место это очень красивое 🤩, окаймленное крутыми берегами могучего Енисея и отвесными скалами. Вы осмотрите храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и узнаете о проекте известного красноярского архитектора Леонида Чернышёва. А гармоничный симбиоз природных пейзажей и облика комплекса станет очередной красивой открыткой вашего красноярского вояжа.

Организационные детали