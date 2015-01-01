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Город у Красного Яра

Валерий Ф.
Валерий Ф. – Гид из Красноярска
На экскурсии 🧭 вы узнаете, как строился и развивался Красноярск, увидите его главные достопримечательности 🏛️ и памятные места, прогуляетесь 👣 по площадям, прочувствуете местный колорит, а также получите полную инструкцию о времяпровождении в городе.
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Город у Красного Яра
Город у Красного Яра

Что вы увидите

  • Площадь Мира
  • Памятник Дубенского
  • Символ города Красноярска
  • Коммунальный мост
  • Памятник Чехова и фонтан рек Сибири
  • Площадь влюбленных
  • Площадь Революции
  • Экскурсия начнется на Стрелке — месте впадения реки Качи в Енисей. Здесь в прошлом, как и сейчас, был центр общественной и культурной жизни города. Туристов ждет рассказ о событиях происходящих здесь в прошлом. На набережной Енисея посетим пароход «Святитель Николай». История 📖 свела на нем двух непримиримых деятелей XX века — Николая II и В. И Ленина.
  • Далее у Александровской набережной мы познакомимся с одним из символов нашего города — Коммунальным мостом, который отображен на 10 рублевой купюре
  • Остановимся у памятника А. П. Чехова, посетим площадь Влюбленных, посмотрим на красивейшее здание Духовной семинарии, в которой учился «Сибирский соловей» — П. Словцов, который впоследствии выступал с великим Ф. Шаляпиным на сцене Большого театра.
  • Далее остановка на пл. Революции, где познакомитесь с прозвучавшей на весь мир «Красноярской республикой» 1905г. и революционным прошлым нашего города.
  • Выедем на центральную улицу города — проспект Мира, где расположены архитектурные памятники — дом купца Щеголева, подворья золотопромышленника и мецената Кузнецова и другие. На их примере узнаем, как выглядели дома в Сибирской глубинке.
  • Следующая остановка у кафедрального собора — первого каменного храма Красноярска.
  • Далее по ул. Игарской поднимемся на Покровскую гору к площади Победы.
  • Окончание экскурсии 🧭 — на Караульной горе у часовни Параскевы Пятницы — главного символа Красноярска.
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обеспечение — вам предстоит познакомится с самым уникальным и необычным городом центра Сибири.
Что не входит
  • Страховка
Начало и место завершения
🚩 ул. Перенсона 2 Красноярский театр оперы и балета
Город у Красного Яра
Город у Красного Яра
Город у Красного Яра
Город у Красного Яра
Город у Красного Яра

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий Ф.
Валерий Ф.
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Валерий Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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