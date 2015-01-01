Валерий Ф. – Гид из Красноярска

На экскурсии 🧭 вы узнаете, как строился и развивался Красноярск, увидите его главные достопримечательности 🏛️ и памятные места, прогуляетесь 👣 по площадям, прочувствуете местный колорит, а также получите полную инструкцию о времяпровождении в городе.