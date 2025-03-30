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на смотровой площадке Царь-рыба, увидели Овсенку, Дивногорск, Красноярскую ГЭС. Очень благодарны за этот интереснейший и насыщенный день нашему гиду-водителю Валерию Федоровичу Кононову, опытному историку и краеведу, а также доброму и внимательному человеку!