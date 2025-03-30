Индивидуальная
до 1 чел.
Саянское созвездие Сибири: Столбы, Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира, памятник Резанову Н. П
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 мая в 10:00
8125 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Город у Красного Яра
Начало: Ул. Перенсона 2 Красноярский театр оперы и балета
Расписание: по договоренности
6 мая в 09:00
12 мая в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по исторической части Красноярска
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 10:00.
Завтра в 10:00
5 мая в 10:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника30 марта 2025Спасибо большое за экскурсоводу за индивидуальный подход, за интересный рассказ и за приятную атмосферу!
- ССергей15 февраля 2025Увидели очень много нового для нас: самые интересные места города Красноярска, горнолыжный комплекс Бобровый лог, познакомились с парком Столбы, побывали
- ААлексей26 января 2025Экскурсия полностью оправдала ожидания, интересно, увидели все что хотели несмотря на морозную погоду.
- ТТатьяна30 июня 2024Экскурсия очень познавательная! Валерий Фёдорович внимательный, очень грамотный гид. Время пролетело незаметно, а в памяти остались незабываемые впечатления!
- ИИрина1 августа 2023Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, влюблённый в свой город и обладающий неисчерпаемой информацией о нем. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Памятник воеводе Андрею Дубенскому»
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