Памятник воеводе Андрею Дубенскому – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник воеводе Андрею Дубенскому» в Красноярске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Саянское созвездие Сибири: Столбы, Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
На машине
6 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Саянское созвездие Сибири: Столбы, Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира, памятник Резанову Н. П
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 мая в 10:00
8125 ₽ за экскурсию
Город у Красного Яра
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Город у Красного Яра
Начало: Ул. Перенсона 2 Красноярский театр оперы и балета
Расписание: по договоренности
6 мая в 09:00
12 мая в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Экскурсия по исторической части Красноярска
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по исторической части Красноярска
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 10:00.
Завтра в 10:00
5 мая в 10:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    30 марта 2025
    Саянское созвездие Сибири: Столбы, Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
    Спасибо большое за экскурсоводу за индивидуальный подход, за интересный рассказ и за приятную атмосферу!
  • С
    Сергей
    15 февраля 2025
    Саянское созвездие Сибири: Столбы, Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
    Увидели очень много нового для нас: самые интересные места города Красноярска, горнолыжный комплекс Бобровый лог, познакомились с парком Столбы, побывали
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    на смотровой площадке Царь-рыба, увидели Овсенку, Дивногорск, Красноярскую ГЭС. Очень благодарны за этот интереснейший и насыщенный день нашему гиду-водителю Валерию Федоровичу Кононову, опытному историку и краеведу, а также доброму и внимательному человеку!

  • А
    Алексей
    26 января 2025
    Саянское созвездие Сибири: Столбы, Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
    Экскурсия полностью оправдала ожидания, интересно, увидели все что хотели несмотря на морозную погоду.
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2024
    Город у Красного Яра
    Экскурсия очень познавательная! Валерий Фёдорович внимательный, очень грамотный гид. Время пролетело незаметно, а в памяти остались незабываемые впечатления!
  • И
    Ирина
    1 августа 2023
    Город у Красного Яра
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, влюблённый в свой город и обладающий неисчерпаемой информацией о нем. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Памятник воеводе Андрею Дубенскому»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в мае 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Памятник воеводе Андрею Дубенскому" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 8125. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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