Смотровая площадка на Караульной горе – экскурсии в Красноярске

Найдено 5 экскурсий в категории «Смотровая площадка на Караульной горе» в Красноярске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
112 отзывов
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650 за всё до 4 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
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    подростком 11лет, даже он слушал с любопытством. 4,5 часа прошли на одном дыхании. Однозначно будем рекомендовать Максима как лучшего гида по Красноярску!

    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Здравствуй, Красноярск
    Мы первый раз были в Красноярске и по рекомендации коллег взяли а автомобильную экскурсию у Анатолия и ни капли не
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    пожалели! Нам очень понравилось! Анатолий - культурный, интеллигентный, шутит шутки, интересно рассказывает. Это как раз тот случай, когда после одной экскурсии, хочется приехать еще раз и взять еще одну экскурсию, уже по новым местам, в которых не были!

  • Я
    Яна
    2 мая 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
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    что посмотреть. Видно, что восхищается и гордится родным краем. На канатке прокатиться не удалось из-за плохой погоды, съездили туда сами на следующий день.

  • М
    Мария
    21 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все было замечательно!
  • Н
    Наталья
    15 апреля 2024
    Здравствуй, Красноярск
    Сердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске была приездом. Благодаря экскурсии, которую
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    для меня провёл Анатолий, увидела и услышала много интересного об этом городе. Маршрут хорошо продуман. Приятно общаться с человеком, который любит то, что делает. Живой интерес рассказчика погружает в суть событий. Однозначно рекомендую.

    Сердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске былаСердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске была
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2024
    Здравствуй, Красноярск
    Анатолий провел прекрасную экскурсию! Маршрут был составлен им великолепно! Имея в запасе всего несколько часов между перелетами, мы успели посмотреть всё запланированное! К месту встречи он приехал заранее, рассказывал интересно, все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую!
  • П
    Павел
    7 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Отличный гид! Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    25 февраля 2024
    Познакомиться с Красноярском за 3 часа
    Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая площадка на Караульной горе»

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  4. Познакомиться с Красноярском за 3 часа
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