читать дальше пожалели! Нам очень понравилось! Анатолий - культурный, интеллигентный, шутит шутки, интересно рассказывает. Это как раз тот случай, когда после одной экскурсии, хочется приехать еще раз и взять еще одну экскурсию, уже по новым местам, в которых не были!

Мы первый раз были в Красноярске и по рекомендации коллег взяли а автомобильную экскурсию у Анатолия и ни капли не