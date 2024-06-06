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Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
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Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ММаксим13 мая 2024Мы первый раз были в Красноярске и по рекомендации коллег взяли а автомобильную экскурсию у Анатолия и ни капли не
- ЯЯна2 мая 2024Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
- ММария21 апреля 2024Все было замечательно!
- ННаталья15 апреля 2024Сердечно благодарю Анатолия ща интересную экскурсию. Благодарю Красноярск и его жителей за гостеприимство. В Красноярске была приездом. Благодаря экскурсии, которую
- ЕЕкатерина10 апреля 2024Анатолий провел прекрасную экскурсию! Маршрут был составлен им великолепно! Имея в запасе всего несколько часов между перелетами, мы успели посмотреть всё запланированное! К месту встречи он приехал заранее, рассказывал интересно, все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую!
- ППавел7 апреля 2024Отличный гид! Рекомендую!
- ЕЕвгения25 февраля 2024Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая площадка на Караульной горе»
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