Караульненское нагорье ждёт! Ради потрясающих видов можно пойти на многое — но на этом маршруте не будет ничего сложного.
Вы подниметесь на несколько скал, откуда открываются живописные панорамы, полюбуетесь сосновыми лесами и величественным Енисеем, исследуете парочку небольших гротов. А мы поделимся интересными историями об этих местах.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте среди мачтовых сосен и подышите полезным, оздоровительным воздухом.
- Увидите Енисей так близко, что сможете коснуться воды — и почувствуете дыхание саянских снегов даже летом.
- Услышите много интересного о природе и истории этих мест от опытного гида.
- Со скал Караульный Бык и Голубка полюбуетесь окрестными пейзажами с высоты полёта сокола-сапсана.
- А ещё — заглянете в несколько маленьких гротов и пещер, где можно сделать интересные снимки.
Организационные детали
- Трансфер до начальной точки пешего маршрута и обратно включён в стоимость (время в пути — 20 мин. в одну сторону).
- Общая нитка пешего маршрута — около 3,5 км. Справится человек с базовой физической подготовкой. Ограничение по возрасту — от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 5004 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.
