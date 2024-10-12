«Красный Яр» буквально обозначает «красивый берег», и Красноярск полностью оправдывает это название.
На экскурсии мы прокатимся по городу на автомобиле: увидим центр, полюбуемся набережной и рекой Енисей, проедем по широким мостам — вы обязательно откроете для себя город с новой стороны. Побываем на самых высоких точках города и полюбуемся с высоты на нашу природу.
На экскурсии мы прокатимся по городу на автомобиле: увидим центр, полюбуемся набережной и рекой Енисей, проедем по широким мостам — вы обязательно откроете для себя город с новой стороны. Побываем на самых высоких точках города и полюбуемся с высоты на нашу природу.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что нас ждёт:
- Посетите самую высокую точку города — Караульную гору, где находится старинная Часовня Параскевы Пятницы, а также Николаевскую сопку, откуда открывается невероятно красивый вид на весь город.
- Прокатитесь по Коммунальному мосту, который был сооружён из такой породы, как «сиенит».
Заедете в Мужской монастырь На берегу Енисея там вы сможете купить свежего настоящего вкусного хлеба, в Храм Новомучеников, где находится статуя Христа с видом на Красивый Берег. Закончим мы нашу экскурсию (по желанию) на Площади Мира где вы прогуляетесь и увидите много достопримечательностей (Триумфальную арку,Памятник Резанову, Скульптуру Глобус, Вантовый мост, мост Арфу, Пароход-музей Святитель Николай,выйдете на Левобережную набережную и там прогуляетесь вдоль Енисея). Маршрут можем скорректировать такой как вы захотите. Важная информация:.
Заедете в Мужской монастырь На берегу Енисея там вы сможете купить свежего настоящего вкусного хлеба, в Храм Новомучеников, где находится статуя Христа с видом на Красивый Берег. Закончим мы нашу экскурсию (по желанию) на Площади Мира где вы прогуляетесь и увидите много достопримечательностей (Триумфальную арку,Памятник Резанову, Скульптуру Глобус, Вантовый мост, мост Арфу, Пароход-музей Святитель Николай,выйдете на Левобережную набережную и там прогуляетесь вдоль Енисея). Маршрут можем скорректировать такой как вы захотите. Важная информация:.
Экскурсия проводится в любую погоду.
Ежедневно с 10:00 до 21:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Параскевы Пятницы
- Левобережная Набережная
- Площадь Мира
- Пароход-музей «Святитель Николай»
- Виноградовский (вантовый) мост
- Триумфальная арка
- Памятник Резанову
- Николаевская сопка
- Храм Новомучеников со статуей Христа
- Мужской монастырь
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По вашему желанию в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Darya
12 окт 2024
Договорились с Романом часов в 20 на индивидуальную экскурсию на следующий день рано утром. За короткое время (время ограничено поездом было) объехали основные красивые места. Спасибо за оперативность 🙏🏽
В
Вероника
22 сен 2024
Все понравилось, отличная экскурсия. Роман молодец!
Входит в следующие категории Красноярска
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