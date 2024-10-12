«Красный Яр»: обзорная экскурсия на автомобиле по Красноярску

«‎Красный Яр» буквально обозначает «красивый берег», и Красноярск полностью оправдывает это название.

На экскурсии мы прокатимся по городу на автомобиле: увидим центр, полюбуемся набережной и рекой Енисей, проедем по широким мостам — вы обязательно откроете для себя город с новой стороны. Побываем на самых высоких точках города и полюбуемся с высоты на нашу природу.
5
2 отзыва
«Красный Яр»: обзорная экскурсия на автомобиле по Красноярску
«Красный Яр»: обзорная экскурсия на автомобиле по Красноярску
«Красный Яр»: обзорная экскурсия на автомобиле по Красноярску
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что нас ждёт:

  • Посетите самую высокую точку города — Караульную гору, где находится старинная Часовня Параскевы Пятницы, а также Николаевскую сопку, откуда открывается невероятно красивый вид на весь город.
  • Прокатитесь по Коммунальному мосту, который был сооружён из такой породы, как «‎сиенит».
Заедете в Мужской монастырь На берегу Енисея там вы сможете купить свежего настоящего вкусного хлеба, в Храм Новомучеников, где находится статуя Христа с видом на Красивый Берег. Закончим мы нашу экскурсию (по желанию) на Площади Мира где вы прогуляетесь и увидите много достопримечательностей (Триумфальную арку,Памятник Резанову, Скульптуру Глобус, Вантовый мост, мост Арфу, Пароход-музей Святитель Николай,выйдете на Левобережную набережную и там прогуляетесь вдоль Енисея). Маршрут можем скорректировать такой как вы захотите. Важная информация:.
Заедете в Мужской монастырь На берегу Енисея там вы сможете купить свежего настоящего вкусного хлеба, в Храм Новомучеников, где находится статуя Христа с видом на Красивый Берег. Закончим мы нашу экскурсию (по желанию) на Площади Мира где вы прогуляетесь и увидите много достопримечательностей (Триумфальную арку,Памятник Резанову, Скульптуру Глобус, Вантовый мост, мост Арфу, Пароход-музей Святитель Николай,выйдете на Левобережную набережную и там прогуляетесь вдоль Енисея). Маршрут можем скорректировать такой как вы захотите. Важная информация:.
Экскурсия проводится в любую погоду.

Ежедневно с 10:00 до 21:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Левобережная Набережная
  • Площадь Мира
  • Пароход-музей «Святитель Николай»
  • Виноградовский (вантовый) мост
  • Триумфальная арка
  • Памятник Резанову
  • Николаевская сопка
  • Храм Новомучеников со статуей Христа
  • Мужской монастырь
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По вашему желанию в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
D
12 окт 2024
Договорились с Романом часов в 20 на индивидуальную экскурсию на следующий день рано утром. За короткое время (время ограничено поездом было) объехали основные красивые места. Спасибо за оперативность 🙏🏽
В
22 сен 2024
Все понравилось, отличная экскурсия. Роман молодец!

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