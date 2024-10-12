Что нас ждёт:

Посетите самую высокую точку города — Караульную гору, где находится старинная Часовня Параскевы Пятницы, а также Николаевскую сопку, откуда открывается невероятно красивый вид на весь город.

Прокатитесь по Коммунальному мосту, который был сооружён из такой породы, как «‎сиенит».

Заедете в Мужской монастырь На берегу Енисея там вы сможете купить свежего настоящего вкусного хлеба, в Храм Новомучеников, где находится статуя Христа с видом на Красивый Берег. Закончим мы нашу экскурсию (по желанию) на Площади Мира где вы прогуляетесь и увидите много достопримечательностей (Триумфальную арку,Памятник Резанову, Скульптуру Глобус, Вантовый мост, мост Арфу, Пароход-музей Святитель Николай,выйдете на Левобережную набережную и там прогуляетесь вдоль Енисея). Маршрут можем скорректировать такой как вы захотите. Важная информация:.

Заедете в Мужской монастырь На берегу Енисея там вы сможете купить свежего настоящего вкусного хлеба, в Храм Новомучеников, где находится статуя Христа с видом на Красивый Берег. Закончим мы нашу экскурсию (по желанию) на Площади Мира где вы прогуляетесь и увидите много достопримечательностей (Триумфальную арку,Памятник Резанову, Скульптуру Глобус, Вантовый мост, мост Арфу, Пароход-музей Святитель Николай,выйдете на Левобережную набережную и там прогуляетесь вдоль Енисея). Маршрут можем скорректировать такой как вы захотите. Важная информация:.

Экскурсия проводится в любую погоду.