Описание экскурсии
Погружение в историю: экскурсия по пещере 60-х годов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к одной из самых популярных достопримечательностей пригорода Красноярска — пещере 60-х годов. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с ценностями и значением этого удивительного природного памятника.
Уникальная природная формация
Пещера, протяженностью 540 метров, поражает своей красотой и загадочностью. Самая низкая точка пещеры — зал Глиняный, расположенный на глубине 41 метра. Здесь вы сможете насладиться великолепием природных образований и узнать много интересного о геологии и экологии региона.
Подготовка к экскурсии
Важно помнить, что температура внутри пещеры составляет всего +3 градуса. Поэтому, чтобы ваше путешествие было комфортным, рекомендуем одеться тепло. Не забудьте взять с собой:
- Теплую одежду
- Шапку
- Перчатки
Приходите и откройте для себя удивительный мир пещеры 60-х годов, которая ждет вас с новыми открытиями и впечатлениями!
Экскурсия проводится в определенное время, мы с вами договариваемся, а я смотрю по свободному времени и местам и бронирую для вас экскурсию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Новомучеников со статуей Христа
- Мужской монастырь
- Николаевская сопка
- Царь-рыба
- Овсянка
- Набережная Дивногорска
- Красноярская ГЭС
- За доп. Время по желанию
- Гранитный карьер Столбы
- Бобровый лог
- Торгашинская лестница и Часовенка Параскевы
Что включено
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание и сувениры