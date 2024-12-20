Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание экскурсии

Погружение в историю: экскурсия по пещере 60-х годов

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к одной из самых популярных достопримечательностей пригорода Красноярска — пещере 60-х годов. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с ценностями и значением этого удивительного природного памятника.

Уникальная природная формация

Пещера, протяженностью 540 метров, поражает своей красотой и загадочностью. Самая низкая точка пещеры — зал Глиняный, расположенный на глубине 41 метра. Здесь вы сможете насладиться великолепием природных образований и узнать много интересного о геологии и экологии региона.

Подготовка к экскурсии

Важно помнить, что температура внутри пещеры составляет всего +3 градуса. Поэтому, чтобы ваше путешествие было комфортным, рекомендуем одеться тепло. Не забудьте взять с собой:

Теплую одежду

Шапку

Перчатки

Приходите и откройте для себя удивительный мир пещеры 60-х годов, которая ждет вас с новыми открытиями и впечатлениями!