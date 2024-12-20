Красноярская ГЭС, ДИВНОГОРСК, Царь-рыба и не только

Красноярская ГЭС, ДИВНОГОРСК, Царь-рыба и не только
Красноярская ГЭС, ДИВНОГОРСК, Царь-рыба и не только
Красноярская ГЭС, ДИВНОГОРСК, Царь-рыба и не только
Ближайшие даты:
20
дек21
дек22
дек23
дек25
дек26
дек27
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Погружение в историю: экскурсия по пещере 60-х годов

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к одной из самых популярных достопримечательностей пригорода Красноярска — пещере 60-х годов. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с ценностями и значением этого удивительного природного памятника.

Уникальная природная формация

Пещера, протяженностью 540 метров, поражает своей красотой и загадочностью. Самая низкая точка пещеры — зал Глиняный, расположенный на глубине 41 метра. Здесь вы сможете насладиться великолепием природных образований и узнать много интересного о геологии и экологии региона.

Подготовка к экскурсии

Важно помнить, что температура внутри пещеры составляет всего +3 градуса. Поэтому, чтобы ваше путешествие было комфортным, рекомендуем одеться тепло. Не забудьте взять с собой:

  • Теплую одежду
  • Шапку
  • Перчатки

Приходите и откройте для себя удивительный мир пещеры 60-х годов, которая ждет вас с новыми открытиями и впечатлениями!

Экскурсия проводится в определенное время, мы с вами договариваемся, а я смотрю по свободному времени и местам и бронирую для вас экскурсию.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Новомучеников со статуей Христа
  • Мужской монастырь
  • Николаевская сопка
  • Царь-рыба
  • Овсянка
  • Набережная Дивногорска
  • Красноярская ГЭС
  • За доп. Время по желанию
  • Гранитный карьер Столбы
  • Бобровый лог
  • Торгашинская лестница и Часовенка Параскевы
Что включено
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Питание и сувениры
Место начала и завершения?
По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в определенное время, мы с вами договариваемся, а я смотрю по свободному времени и местам и бронирую для вас экскурсию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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