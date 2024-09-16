Насладитесь огнями города с главных смотровых площадок! Комфортная вечерняя экскурсия на автомобиле по Красноярску.
Вы отправитесь: к Николаевской сопке, Часовня Параскевы Пятницы, Театральной площади и другим интереснейшим местам!
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Откройте для себя Красноярск
Если вы ищете место, где можно насладиться тишиной и спокойствием, то эта экскурсия станет для вас настоящим открытием! Вы сможете увидеть великолепный город, сверкающий огнями, с уникальных смотровых площадок: Часовни Параскевы и Николаевской сопки.
Часовня Параскевы
С холма, на котором расположена Часовня, открывается захватывающий вид на весь город и его окрестности. Это место дарит удивительные эмоции и позволяет по-настоящему оценить красоту Красноярска.
Николаевская сопка
Николаевская сопка является самой высокой точкой города. Здесь вы сможете насладиться панорамными видами и сделать множество красивых фотографий.
Смотровая площадка «Царь-рыба»
По желанию, мы можем отправиться в сторону Дивногорска, чтобы посетить смотровую площадку «Царь-рыба», расположенную на Слизневском утесе. Это место стало символом города и посвящено знаменитой повести Виктора Петровича Астафьева.
Путешествие по городу
Во время экскурсии мы прокатимся по Коммунальному мосту, который является первым мостом в Красноярске, и заедем на Театральную площадь. Каждый момент будет наполнен интересными фактами и увлекательными историями.
Важно знать
Экскурсия проходит в любую погоду, и каждый раз она будет уникальной и захватывающей! Я заеду за вами в любую точку города и отвезу вас туда, куда вы пожелаете.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
16 сен 2024
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Татьяна
2 сен 2024
Спасибо большое Роману, за интересную и незабываемую экскурсию по городу Красноярск. Роман забрал нас от места нашего проживания, по пути следования рассказывал много интересной информации, подробно рассказал про Николаевскую сопку, читать дальше
Столбы, про историю создания Часовни Параскевы Пятницы. Посоветовал дополнительные места для посещения - ознакомления с городом. Очень приятный, общительный, молодой человек. Обратно доставил до места, по желанию. Спасибо за приятный вечер.