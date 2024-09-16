Насладитесь огнями города с главных смотровых площадок! Комфортная вечерняя экскурсия на автомобиле по Красноярску. Вы отправитесь: к Николаевской сопке, Часовня Параскевы Пятницы, Театральной площади и другим интереснейшим местам!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Откройте для себя Красноярск

Если вы ищете место, где можно насладиться тишиной и спокойствием, то эта экскурсия станет для вас настоящим открытием! Вы сможете увидеть великолепный город, сверкающий огнями, с уникальных смотровых площадок: Часовни Параскевы и Николаевской сопки.

Часовня Параскевы

С холма, на котором расположена Часовня, открывается захватывающий вид на весь город и его окрестности. Это место дарит удивительные эмоции и позволяет по-настоящему оценить красоту Красноярска.

Николаевская сопка

Николаевская сопка является самой высокой точкой города. Здесь вы сможете насладиться панорамными видами и сделать множество красивых фотографий.

Смотровая площадка «Царь-рыба»

По желанию, мы можем отправиться в сторону Дивногорска, чтобы посетить смотровую площадку «Царь-рыба», расположенную на Слизневском утесе. Это место стало символом города и посвящено знаменитой повести Виктора Петровича Астафьева.

Путешествие по городу

Во время экскурсии мы прокатимся по Коммунальному мосту, который является первым мостом в Красноярске, и заедем на Театральную площадь. Каждый момент будет наполнен интересными фактами и увлекательными историями.

Важно знать

Экскурсия проходит в любую погоду, и каждый раз она будет уникальной и захватывающей! Я заеду за вами в любую точку города и отвезу вас туда, куда вы пожелаете.