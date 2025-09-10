Индивидуальная
до 4 чел.
Над великой рекой: смотровые и храмы Красноярска
Полюбоваться Енисеем с самых зрелищных точек на западе города и узнать об истории этих мест
«Огромный комплекс старинного Успенского мужского монастыря на берегу Енисея, где можно погулять по территории, посетить храмы и Архиерейский дом»
26 дек в 10:00
27 дек в 07:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Православный Красноярск: храмы одной веры
От старинных монастырей до новых центров духовной жизни
Начало: У Театральной площади
«Покровский кафедральный собор — единственный сохранившийся в городе памятник сибирского барокко»
Расписание: в среду в 10:00
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
2900 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Православный Красноярск
Познакомьтесь с духовной историей Красноярска, посетив его главные храмы и монастыри. Узнайте о сибирском барокко и архитектурных особенностях церквей
Начало: На площади у Театра оперы и балета
«Покровский собор и Благовещенская церковь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
15 дек в 10:00
2500 ₽ за человека
- ААнастасия10 сентября 202504 сентября была данная экскурсия, которая очень понравилась, локации и маршрут был построен идеально, я открыла для себя город Красноярск
