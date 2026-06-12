Красноярские Столбы — идеальное место для душевного отдыха на лоне природы: тишина леса, шёпот ветра в соснах, завораживающие виды на скалистые вершины, окутанные мягким туманом.
Мы проведем день в медленных прогулках по уютным тропам, наслаждаясь красотой сибирской тайги и поднимемся на смотровые площадки с лучшим видом.
Мы проведем день в медленных прогулках по уютным тропам, наслаждаясь красотой сибирской тайги и поднимемся на смотровые площадки с лучшим видом.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Для меня одним из самых прекрасных точек притяжения на Земле, являются Красноярские Столбы и мне безумно хочется разделить эту красоту с вами. Вас ждут неспешные прогулки по таёжным тропкам в окружении всем известных и в то же время таинственных столбов — от Такмака до аутентичного Мухомора. Кроме этого, мы сможем увидеть жизнь любопытных лесных зверьков, понежимся в гамаке и подивимся местными красотами со смотровых площадок, созданных самой сибирской природой людям «в подарок». Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь для походов;
- Баню можно включить в программу по договоренности с гидом. Важная информация: 📌Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте. 📌 • Обязательно удобная обувь и одежда по сезону.
- Рекомендуем взять с собой перекус,воду-чай и репелленты (летом).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Маршрут может быть изменен по усмотрению Гида, из - за погодных условий, режима работы объектов и др.
Ежедневно: 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локации национального парка:
- Такмак
- Воробушки
- Китайская стенка
- Ермак
- Львиные ворота
- Первый и Второй столбы
- Арка
- Дед
- Слоник
- Прадед
- Царская калитка
- Четвёртый столб
- Мухомор
- Первенец
- Перья
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Авторский маршрут
- Чай
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- "Если маршрут через фанпарк /"Бобровый лог /". Дополнительно оплачиваются билеты на канатно-кресельную дорогу и для Гида в том числе. /nЧаевые Гиду
- Если заслужил.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноярские столбы
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- 📌Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте. 📌
- Обязательно удобная обувь и одежда по сезону
- Рекомендуем взять с собой перекус, воду-чай и репелленты (летом)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут может быть изменен по усмотрению Гида, из - за погодных условий, режима работы объектов и др
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Здравствуйте! Экскурсия не на 5 звезд, а на 10! Начиная с организации- всё четко, во время, даже были отправлены все возможные экскурсии, где можно остановиться, где поесть, что посмотреть! И
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А
У меня была индивидуальная экскурсия по горам. Это было просто потрясающе!! . Мы ходили по малоизвестным маршрутам, лазили по горам. Иногда бывало страшновато, но со своим гидом я чувствовала что
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Ш
Очень понравилось, спасибо большое!
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А
Мне экскурсия понравилась, гид очень душевный и интересный человек. Показал, рассказал, дал почувствовать атмосферу и сделал интересные фотки. Особенно понравилась идея фото с реквизитом.
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Б
Поехали в Красноярск ради посещения Столбов. Думали, будет атмосферно и красиво, прогуляемся (наклон же в гору) и устанем. Получилось всё так, но на 1000% от плана. Андрей-экскурсовод провёл нас по
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А
Ходили на экскурсию на Красноярские Столбы 18.07.25 вместе с гидом Андреем. Благодаря ему, мы - совершенно неподготовленные для похода по горной местности люди, смогли взобраться на немыслимые для себя высоты;
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