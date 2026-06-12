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❤️Красноярские Столбы - место полной перезагрузки

Смотровые площадки и каменные скульптуры: экскурсия по Красноярскому краю
Красноярские Столбы — идеальное место для душевного отдыха на лоне природы: тишина леса, шёпот ветра в соснах, завораживающие виды на скалистые вершины, окутанные мягким туманом.

Мы проведем день в медленных прогулках по уютным тропам, наслаждаясь красотой сибирской тайги и поднимемся на смотровые площадки с лучшим видом.
5
112 отзывов
❤️Красноярские Столбы - место полной перезагрузки
❤️Красноярские Столбы - место полной перезагрузки
❤️Красноярские Столбы - место полной перезагрузки

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Для меня одним из самых прекрасных точек притяжения на Земле, являются Красноярские Столбы и мне безумно хочется разделить эту красоту с вами. Вас ждут неспешные прогулки по таёжным тропкам в окружении всем известных и в то же время таинственных столбов — от Такмака до аутентичного Мухомора. Кроме этого, мы сможем увидеть жизнь любопытных лесных зверьков, понежимся в гамаке и подивимся местными красотами со смотровых площадок, созданных самой сибирской природой людям «в подарок». Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь для походов;
  • Баню можно включить в программу по договоренности с гидом. Важная информация: 📌Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте. 📌 • Обязательно удобная обувь и одежда по сезону.
  • Рекомендуем взять с собой перекус,воду-чай и репелленты (летом).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Маршрут может быть изменен по усмотрению Гида, из - за погодных условий, режима работы объектов и др.

Ежедневно: 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Локации национального парка:
  • Такмак
  • Воробушки
  • Китайская стенка
  • Ермак
  • Львиные ворота
  • Первый и Второй столбы
  • Арка
  • Дед
  • Слоник
  • Прадед
  • Царская калитка
  • Четвёртый столб
  • Мухомор
  • Первенец
  • Перья
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Авторский маршрут
  • Чай
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • "Если маршрут через фанпарк /"Бобровый лог /". Дополнительно оплачиваются билеты на канатно-кресельную дорогу и для Гида в том числе. /nЧаевые Гиду
  • Если заслужил.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноярские столбы
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • 📌Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте. 📌
  • Обязательно удобная обувь и одежда по сезону
  • Рекомендуем взять с собой перекус, воду-чай и репелленты (летом)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут может быть изменен по усмотрению Гида, из - за погодных условий, режима работы объектов и др
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 112 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
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2
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P
Здравствуйте! Экскурсия не на 5 звезд, а на 10! Начиная с организации- всё четко, во время, даже были отправлены все возможные экскурсии, где можно остановиться, где поесть, что посмотреть! И
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на следующий день еще спрашивали о нашем самочувствии. Гид Андрей, это тот человек, у которого работа и любовь к горам соединились! Мы были с мужем (мы уже довольно возрастные 65 и 68 лет), обыкновенные люди, без всякой физ подготовки и после этой экскурсии мы реально помолодели! 😊 Андрей провел экскурсию на одном дыхании, мы забыли про все (еду, питье, туалеты. .) и добирались до таких мест, про которые если бы мне сказали раньше, ни за что бы не поверила! Главное- довериться ему, полное послушание и вы окажетесь в другой реальности! Он еще и Большой художник (очень много будете удивляться), играет на флейте так, что белка перестала щелкать орехи и медитировала! Так что если хотите попасть на столбы, то только с ним! Да, и времени это занимает, больше чем заявлено (опять же если вы готовы на подвиги!) Спасибо огромное Александре, Андрею за труд, за ту любовь и душу которую они вкладывают в это дело! 🙏🏼

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А
У меня была индивидуальная экскурсия по горам. Это было просто потрясающе!! . Мы ходили по малоизвестным маршрутам, лазили по горам. Иногда бывало страшновато, но со своим гидом я чувствовала что
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мы всё сможем!! Ощущения восторга, как будто снова попала в беззаботное детства, полное восторга и радости. Виды потрясающие с высоты. Гид сама делала фото и видео съёмку отличного качества. У меня теперь отличные фото и видео. Благодарю своего гида Александру за этот незабываемый день в моей жизни!!!

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Ш
Очень понравилось, спасибо большое!
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А
Мне экскурсия понравилась, гид очень душевный и интересный человек. Показал, рассказал, дал почувствовать атмосферу и сделал интересные фотки. Особенно понравилась идея фото с реквизитом.
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Б
Поехали в Красноярск ради посещения Столбов. Думали, будет атмосферно и красиво, прогуляемся (наклон же в гору) и устанем. Получилось всё так, но на 1000% от плана. Андрей-экскурсовод провёл нас по
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нужным тропам, убедил ползти всё выше и выше, а где-то пришлось постигнуть элементы альпинизма. Было страшно, но Андрей силён и это ещё мягко сказано, вытягивает одной рукой любого как пёрышко. Виды с вершин скал завораживают - очень красиво. Много интересных живых подробностей узнали от Андрея. А ещё послушали его игру на самодельной флейте, попили травяной чай с вкусняшками, покатались на гамаке. И всё это то на одной скале, то на другой. А по результату ещё и тонна фотографий получалась!

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А
Ходили на экскурсию на Красноярские Столбы 18.07.25 вместе с гидом Андреем. Благодаря ему, мы - совершенно неподготовленные для похода по горной местности люди, смогли взобраться на немыслимые для себя высоты;
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увидеть красоты гор, столбов, раскинувшегося где-то далеко внизу города. Также благодаря Андрею мы получили очень красивые и яркие фотографии!!! Гид терпеливо и тактично относится к членам группы, заботится о вашей безопасности – не на словах, а на деле. Для тех, кому важна финансовая составляющая расходов на экскурсию – на канатную дорогу вы купите билет только в одну сторону (обратный спуск будет пеший). Словом - экскурсия была эмоциональной, красивой, познавательной и захватывающей!!!

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