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на следующий день еще спрашивали о нашем самочувствии. Гид Андрей, это тот человек, у которого работа и любовь к горам соединились! Мы были с мужем (мы уже довольно возрастные 65 и 68 лет), обыкновенные люди, без всякой физ подготовки и после этой экскурсии мы реально помолодели! 😊 Андрей провел экскурсию на одном дыхании, мы забыли про все (еду, питье, туалеты. .) и добирались до таких мест, про которые если бы мне сказали раньше, ни за что бы не поверила! Главное- довериться ему, полное послушание и вы окажетесь в другой реальности! Он еще и Большой художник (очень много будете удивляться), играет на флейте так, что белка перестала щелкать орехи и медитировала! Так что если хотите попасть на столбы, то только с ним! Да, и времени это занимает, больше чем заявлено (опять же если вы готовы на подвиги!) Спасибо огромное Александре, Андрею за труд, за ту любовь и душу которую они вкладывают в это дело! 🙏🏼