Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири (в мини-группе)
Открыть самые захватывающие панорамы и пейзажи на неформальной экскурсии по окрестностям Красноярска
Вам откроются десятки видов могучего Енисея — самой многоводной реки России. Вы увидите вблизи Красноярскую ГЭС, ту самую, которая изображена на купюре номиналом 10 рублей. Посетите знаменитые «Красноярские Столбы».
А еще прогуляетесь по живописной набережной Дивногорска и отдохнете в уютном кафе с панорамным видом на Енисей.
Мы посетим самый легкодоступный район Столбов — «Восточный Вход». Вы увидите вблизи скалу «Такмак», узнаете как образовались Столбы и как зародилось уникальное движение, которому уже больше 150 лет. А ещё здесь у вас будет возможность покормить белочек и попробовать родниковую воду.
Дивногорские уголки и Красноярская ГЭС
Мы приедем в Дивногорск и сразу же попадём на набережную с живописным видом на скалы. Мы отправимся гулять и кормить уток, и я расскажу местные легенды и интересные факты об этом городке. После прогулки мы посетим уютное, теплое кафе на берегу Енисея. Немного отдохнув и вдохновившись красивыми видами, поедем смотреть на Красноярскую ГЭС.
Перед вами предстанет электростанция и речные дали во всей красе. Я расскажу, как и какими силами строилось это великое сооружение, какое значение оно имело для народа и с какими проблемами пришлось столкнуться покорителям Енисея. Задержимся на левом берегу, с которого вы детально рассмотрите мощный гидроузел и узнаете, в чем уникальность «красноярского судоподъёмника».
Вы побываете на смотровой площадке «Царь-рыба», куда часто любил приходить русский писатель В. П. Астафьев. Отсюда открывается один из самых красивых видов на Енисей.
Также мы остановимся в рыбном магазине, где вы сможете попробовать сибирскую рыбу, в том числе хариус горячего копчения — главный деликатес великого Енисея.
Организационные детали
В автомобиле есть одно детское кресло
У вас будет возможность купить рыбу, сувениры и набрать родниковой воды — не забудьте взять бутылку
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Коммунального моста
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:15, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Красноярске
Мы — два опытных гида, Игорь и Юля, родом из Красноярска и искренне влюблены в свой удивительный город.
Уже более 4 лет проводим экскурсии и с удовольствием делимся этой любовью с
гостями. Покажем самые красивые и интересные места Красноярска, расскажем о его секретах и особенностях, сосредотачиваясь на самом главном.
Наши маршруты оптимальны по темпу и продолжительности, подойдут для любого уровня подготовки. На экскурсиях время пролетает незаметно — благодаря живому рассказу и лёгкой, дружелюбной атмосфере.
Много путешествуем и всегда открыты к общению — поддержим любую тему разговора. Приходите влюбиться в Красноярск вместе с нами!
А
Алёна
Экскурсия невероятно интересная, живописная и познавательная. Гид был очень грамотным и дружелюбным, рассказал много фактов о Красноярске и Красноярском крае, также посоветовал места, которые стоит посетить самостоятельно) природа Сибири невероятно
красивая, всю экскурсию прибывала в полном восторге! Однозначно запомнилось то, как «здоровались с Енисеем»😂 было сделано множество красивейших фотографий с всевозможных ракурсов, также гид знал и показал не туристические, но очень живописные места. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого гида!
Н
Надежда
Отлично проведенное время! Невероятно красивые места! Интересные истории и приятная беседа, уютная и комфортная атмосфера! Спасибо! Везем домой кучу впечатлений
М
Марина
Экскурсия очень понравилась. Посетили интересные, красивые места. Особенно завораживает природа этих мест. Игорь рассказывает много интересной и полезной информации, было ощущение, что мы гуляем с другом) С радостью ещё бы посетили эти достопримечательности.
А
Алексей
Всё было великолепно!
