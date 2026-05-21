Вам откроются десятки видов могучего Енисея — самой многоводной реки России. Вы увидите вблизи Красноярскую ГЭС, ту самую, которая изображена на купюре номиналом 10 рублей. Посетите знаменитые «Красноярские Столбы». А еще прогуляетесь по живописной набережной Дивногорска и отдохнете в уютном кафе с панорамным видом на Енисей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знаменитые «Красноярские Столбы»

Мы посетим самый легкодоступный район Столбов — «Восточный Вход». Вы увидите вблизи скалу «Такмак», узнаете как образовались Столбы и как зародилось уникальное движение, которому уже больше 150 лет. А ещё здесь у вас будет возможность покормить белочек и попробовать родниковую воду.

Дивногорские уголки и Красноярская ГЭС

Мы приедем в Дивногорск и сразу же попадём на набережную с живописным видом на скалы. Мы отправимся гулять и кормить уток, и я расскажу местные легенды и интересные факты об этом городке. После прогулки мы посетим уютное, теплое кафе на берегу Енисея. Немного отдохнув и вдохновившись красивыми видами, поедем смотреть на Красноярскую ГЭС.

Перед вами предстанет электростанция и речные дали во всей красе. Я расскажу, как и какими силами строилось это великое сооружение, какое значение оно имело для народа и с какими проблемами пришлось столкнуться покорителям Енисея. Задержимся на левом берегу, с которого вы детально рассмотрите мощный гидроузел и узнаете, в чем уникальность «красноярского судоподъёмника».

Вы побываете на смотровой площадке «Царь-рыба», куда часто любил приходить русский писатель В. П. Астафьев. Отсюда открывается один из самых красивых видов на Енисей.

Также мы остановимся в рыбном магазине, где вы сможете попробовать сибирскую рыбу, в том числе хариус горячего копчения — главный деликатес великого Енисея.

Организационные детали