Парк «Столбы» — популярная среди активных туристов локация, известная уникальными скалами и природными красотами. Сюда едут, чтобы отдохнуть на свежем воздухе и сделать яркие фотографии. Я проведу вас по несложному кольцевому маршруту под названием «Подкова». По пути — известные достопримечательности и потрясающие виды с оборудованных смотровых площадок.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Участок 1 (7 км)

Начинаем пеший маршрут в сторону первого столба. Пойдём не спеша, с привалами, чтобы восстанавливать силы. По пути расскажу вам про природный парк. Вы узнаете:

кто такие столбисты

что такое хитрушки

какие растения и животные встречаются в наших лесах

Участок 2 (2 км)

Держим путь ко второму столбу! Именно там находится смотровая площадка, где можно сделать эффектные фотографии. Вы узнаете:

откуда взялась надпись «Свобода» на втором столбе

есть ли у него особое название

Участок 3 (3 км)

По пути к третьему и четвёртому столбам заглянем к скалам Перья и Львиные ворота. Там можно загадать желание.

Участок 4 (2 км)

Потом идём к скале Дед и поднимаемся на его смотровое «плечо», откуда открывается вид на Красноярск. Если есть дед, значит где-то рядом должны быть бабка и внучка — их мы тоже увидим.

Участок 5 (2 км)

Возвращаемся через первый столб и выходим на основную тропу. В визит-центре можно устроить перекус и выпить чаю.

Организационные детали

Маршрут не требует специальной подготовки: пройти его могут как дети от 5 лет, так и путешественники от 60 лет и старше. Однако стоит учесть, что общая длина маршрута примерно 16 км, с суммарным набором высоты примерно 400 м.