Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Парк «Столбы» — популярная среди активных туристов локация, известная уникальными скалами и природными красотами. Сюда едут, чтобы отдохнуть на свежем воздухе и сделать яркие фотографии. Я проведу вас по несложному кольцевому маршруту под названием «Подкова». По пути — известные достопримечательности и потрясающие виды с оборудованных смотровых площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Участок 1 (7 км)
Начинаем пеший маршрут в сторону первого столба. Пойдём не спеша, с привалами, чтобы восстанавливать силы. По пути расскажу вам про природный парк. Вы узнаете:
кто такие столбисты
что такое хитрушки
какие растения и животные встречаются в наших лесах
Участок 2 (2 км)
Держим путь ко второму столбу! Именно там находится смотровая площадка, где можно сделать эффектные фотографии. Вы узнаете:
откуда взялась надпись «Свобода» на втором столбе
есть ли у него особое название
Участок 3 (3 км)
По пути к третьему и четвёртому столбам заглянем к скалам Перья и Львиные ворота. Там можно загадать желание.
Участок 4 (2 км)
Потом идём к скале Дед и поднимаемся на его смотровое «плечо», откуда открывается вид на Красноярск. Если есть дед, значит где-то рядом должны быть бабка и внучка — их мы тоже увидим.
Участок 5 (2 км)
Возвращаемся через первый столб и выходим на основную тропу. В визит-центре можно устроить перекус и выпить чаю.
Организационные детали
Маршрут не требует специальной подготовки: пройти его могут как дети от 5 лет, так и путешественники от 60 лет и старше. Однако стоит учесть, что общая длина маршрута примерно 16 км, с суммарным набором высоты примерно 400 м.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке у остановки «Турбаза»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Красноярске
Здравствуйте! Меня зовут Александр. С 2009 года я хожу в походы. С юного возраста меня манят горы. Регулярно посещаю Красноярские Столбы, неоднократно посещал Ергаки и Борус, был у подножия Белухи, читать дальше
в Фанских горах, на Байкале, водил Ликийскую тропу в Турции, а также в ущелье Актру.
У меня есть большой опыт работы гидом и инструктором-проводником с положительными отзывами! ☝️ Туры вожу с 2019 года. Жду вас на своих экскурсиях!