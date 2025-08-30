Это наиболее полный маршрут для знакомства с Красноярскими Столбами.
За один день мы пройдём протяжённое Большое кольцо заповедника и посетим сразу несколько его условных районов: восточный, центральный и даже немного южный.
Осмотрим множество скал, в том числе все самые известные, побываем на смотровых, прокатимся на канатно-кресельной дороге и угостим поползней и бурундуков орешками.
Описание экскурсии
- Канатно-кресельная дорога парка «Бобровый лог» поднимет нас сразу на высоту почти 400 метров над городом и сэкономит уйму сил и времени — нам не придётся проделывать долгий путь на хребет.
- Со смотровой площадки на вершине Бобрового лога откроются отличные виды на восточную часть заповедника с несколькими скальными группами. Увидим скалы Такмак, Ермак, Китайская стенка, Воробушки, Малый Беркут.
- Далее — прогулка по Каштаковской тропе. По пути на Центральные Столбы мы пройдём через Заколдованный лес и посетим множество скал — Столбовские видовки, затерянные в лесу Монах с Монашкой, Паровозы, Водопой. Заберёмся на смотровые площадки на верхушке скал Первенец и Предтеча, откуда открываются восхитительные виды на Центральную группу Столбов.
- Приступаем к осмотру Центральных Столбов: Заберёмся на грандиозную смотровую на 4-м Столбе (здесь нам понадобятся навыки лазания). Обойдём 3-й Столб и через Нелидовские камни выйдем к скалам под названием Ферма, где иногда можно встретить парочку соболей. По пути познакомимся с одной из Столбовских изб — Нелидовкой.
- Прогуляемся по малопосещаемым местам. Через долину ручья Калтат доберёмся до затерянных в лесу Капеллы, Очага и Мухоморов. Далее нас ждёт небольшой подъем к Рукавицам, Митре и Водоразделу.
- Здесь царствует огромный массив 2-го Столба: мы заберёмся на его плечо и на смотровой площадке сделаем привал, любуясь окрестностями с высоты.
- Пройдём мимо самого легкодоступного 1-го Столба с его «отростком» Слоником и, обойдя его, посетим самую колоритную и узнаваемую группу скал заповедника — Перья. Ими лучше всего любоваться со смотровой площадки на соседней скале Львиные Ворота, куда можно залезть всего за минуту.
- В конце зайдём в гости к целому семейству — суровому Деду с Бабкой, Прадеду и Внучке. Здесь придётся напрячь воображение, так как не все скалы соответствуют своим названиям!
- Пора возвращаться. Обойдя 1-й Столб с северной стороны и полюбовавшись новыми видами, спустимся к визит-центру заповедника на асфальтированную дорогу или деревянные мосточки, ведущие к кордону и выходу. Час–полтора лёгкой прогулки — и мы доберёмся до автобусной остановки, где и закончится наш поход.
Организационные детали
- Ходить нужно будет много и долго, в том числе с подъёмами и спусками, поэтому желательна хорошая физическая форма. Протяженность маршрута 19-20 км, суммарный набор высоты 450 м. (без учёта канатки).
- Вам понадобится одежда по погоде и удобная нескользящая обувь, желательно треккинговые ботинки.
- Нужно взять с собой перекус и достаточное количество воды (в середине маршрута есть ручей, там можно пополнить запасы). В холодное время года пригодится термос с чаем.
- Дополнительно оплачиваются билеты на подъёмник — 850 ₽ за чел. + за гида.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фанпарке «Бобровый лог»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 481 туриста
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Никита
30 авг 2025
Мы побывали вместе с Элиасом на Красноярских Столбах и у Манской петли — впечатления на всю жизнь. Одно только лазание по Столбам и вид на Манскую петлю чего стоят!
В день
В день
Входит в следующие категории Красноярска
