читать дальше похода к Манской петле нам нужно было быть в городе уже к обеду, и Элиас согласился начать экскурсию рано утром. Благодаря этому мы успели увидеть жемчужину Сибири. Утренние виды на Манскую петлю были особенно волшебными: прямо на наших глазах туман постепенно рассеивался, открывая реку.



Время пролетело незаметно. Спасибо Элиасу за гибкость и чудесные впечатления! 🙌

Мы побывали вместе с Элиасом на Красноярских Столбах и у Манской петли — впечатления на всю жизнь. Одно только лазание по Столбам и вид на Манскую петлю чего стоят!В день