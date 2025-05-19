Мои заказы

Лестница в облака: Торгашинский хребет из Красноярска

Путешествие на Торгашинский хребет - это захватывающие виды, горный серпантин и уникальные природные достопримечательности. Идеально для любителей природы
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Торгашинскому хребту, где вас ждут извилистые горные серпантины и потрясающие виды на скалу Большой Такмак и национальный парк «Красноярские Столбы».

Пройдите по самой длинной лестнице в России и насладитесь чаепитием на скале Арка, где древний коралловый риф и тектонический разлом создают уникальную атмосферу
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Красноярск
  • 🚶‍♀️ Прогулка по самой длинной лестнице
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🍵 Чаепитие на свежем воздухе
  • 🌿 Погружение в природу и историю
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Большой Такмак
  • Красный Гребень
  • Скала Арка

Описание экскурсии

Поездка начнётся с долины горной реки, где когда-то добывали крепкий магматический камень. А сейчас здесь одна из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую скалу заповедника — Большой Такмак.

Затем по узким серпантинам вы перенесётесь к самой эффектной точке Торгашинского хребта — скале Красный Гребень, с которой открывается вид на весь Красноярск и восточную часть «Столбов»! Насладившись видами и сделав фото на краю обрыва, отправимся дальше.

Следующая точка — самая длинная в России лестница. Пройдя её небольшую, но лучшую часть, прогуляемся к скале Арка. Для одних это место силы и вход в иные миры, для других — древний коралловый риф на месте тектонического разлома, для третьих — просто невероятно красивая локация! С какой стороны это место откроется для вас, предстоит разобраться за чашкой травяного чая, сидя на уютном балконе этой скалы.

Организационные детали

  • Маршрут всесезонный. Проводится при температуре не ниже -20 и при условии, что не будет сильного ветра и дождя
  • Могу организовать эту поездку для 4-х человек. Доплата — 1000 ₽
  • Я встречу вас в удобном для вас месте в Красноярске и в финале привезу обратно
  • Можно с детьми, но не младше 7 лет
  • С собой желательно взять воду и перекус. Также пригодятся спрей от насекомых, дождевик, удобная спортивная обувь и одежда
  • Общая протяжённость пешей части маршрута — 4 км

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 1687 туристов
Привет, меня зовут Максим, и я не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал исключительно по любви, в ней с 2014 года. За это время успел поработать зарубежом, стать сертифицированным гидом-экскурсоводом в родном Красноярске, а также был аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019. Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
19 мая 2025
01.05.2025 Были на Экскурсии Лестница в облака. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал, чувствуется, что он человек начитанный и эрудированный. Показал нам великолепные места с видами от которых захватывает дух. Экскурсия составлена так, что не устаешь, хотя передвигаться приходилось много, но с правильными перерывами и нагрузками. Всем рекомендую экскурсовода Максима, как опытного и надежного человека, знающего своё дело на все 100%.
Евгения
Евгения
11 мая 2025
Экскурсия «Лестница в облака» оказалась для меня неожиданным открытием скрытых возможностей. Оказывается, я могу пройти по размытой после дождя дороге, забраться на скалу, пройти по краю пропасти. При любом неуверенном
читать дальше

движении или шаге рядом всегда звучал уверенный голос Максима: «Спокойно, у вас все получится». И получилось! Это великолепие природы, которое увидела, благодаря Максиму, навсегда сохранится в памяти и на фото. Максим - отличный рассказчик, отличный водитель, отличный собеседник. Отдельное спасибо за красивые фото и за супер-пикник на обрыве. Бутерброды отменные, чай просто обалденный!! Желаю Максиму удачи и больше хороших туристов.

