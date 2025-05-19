Погрузитесь в захватывающее путешествие по Торгашинскому хребту, где вас ждут извилистые горные серпантины и потрясающие виды на скалу Большой Такмак и национальный парк «Красноярские Столбы». Пройдите по самой длинной лестнице в России и насладитесь чаепитием на скале Арка, где древний коралловый риф и тектонический разлом создают уникальную атмосферу

Описание экскурсии

Поездка начнётся с долины горной реки, где когда-то добывали крепкий магматический камень. А сейчас здесь одна из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую скалу заповедника — Большой Такмак.

Затем по узким серпантинам вы перенесётесь к самой эффектной точке Торгашинского хребта — скале Красный Гребень, с которой открывается вид на весь Красноярск и восточную часть «Столбов»! Насладившись видами и сделав фото на краю обрыва, отправимся дальше.

Следующая точка — самая длинная в России лестница. Пройдя её небольшую, но лучшую часть, прогуляемся к скале Арка. Для одних это место силы и вход в иные миры, для других — древний коралловый риф на месте тектонического разлома, для третьих — просто невероятно красивая локация! С какой стороны это место откроется для вас, предстоит разобраться за чашкой травяного чая, сидя на уютном балконе этой скалы.

Организационные детали