Поездка начнётся с долины горной реки, где когда-то добывали крепкий магматический камень. А сейчас здесь одна из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую скалу заповедника — Большой Такмак.
Затем по узким серпантинам вы перенесётесь к самой эффектной точке Торгашинского хребта — скале Красный Гребень, с которой открывается вид на весь Красноярск и восточную часть «Столбов»! Насладившись видами и сделав фото на краю обрыва, отправимся дальше.
Следующая точка — самая длинная в России лестница. Пройдя её небольшую, но лучшую часть, прогуляемся к скале Арка. Для одних это место силы и вход в иные миры, для других — древний коралловый риф на месте тектонического разлома, для третьих — просто невероятно красивая локация! С какой стороны это место откроется для вас, предстоит разобраться за чашкой травяного чая, сидя на уютном балконе этой скалы.
Организационные детали
Маршрут всесезонный. Проводится при температуре не ниже -20 и при условии, что не будет сильного ветра и дождя
Могу организовать эту поездку для 4-х человек. Доплата — 1000 ₽
Я встречу вас в удобном для вас месте в Красноярске и в финале привезу обратно
Можно с детьми, но не младше 7 лет
С собой желательно взять воду и перекус. Также пригодятся спрей от насекомых, дождевик, удобная спортивная обувь и одежда
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Максим — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 1687 туристов
Привет, меня зовут Максим, и я не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал исключительно по любви, в ней с 2014 года. За это время успел поработать зарубежом, стать сертифицированным гидом-экскурсоводом в родном Красноярске, а также был аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019. Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
Вячеслав
19 мая 2025
01.05.2025 Были на Экскурсии Лестница в облака. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал, чувствуется, что он человек начитанный и эрудированный. Показал нам великолепные места с видами от которых захватывает дух. Экскурсия составлена так, что не устаешь, хотя передвигаться приходилось много, но с правильными перерывами и нагрузками. Всем рекомендую экскурсовода Максима, как опытного и надежного человека, знающего своё дело на все 100%.
Евгения
11 мая 2025
Экскурсия «Лестница в облака» оказалась для меня неожиданным открытием скрытых возможностей. Оказывается, я могу пройти по размытой после дождя дороге, забраться на скалу, пройти по краю пропасти. При любом неуверенном читать дальше
движении или шаге рядом всегда звучал уверенный голос Максима: «Спокойно, у вас все получится». И получилось! Это великолепие природы, которое увидела, благодаря Максиму, навсегда сохранится в памяти и на фото. Максим - отличный рассказчик, отличный водитель, отличный собеседник. Отдельное спасибо за красивые фото и за супер-пикник на обрыве. Бутерброды отменные, чай просто обалденный!! Желаю Максиму удачи и больше хороших туристов.