Сейчас в Красноярске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 15 389 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5