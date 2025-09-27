Групповая
Красноярск и Дивногорск: панорамы, горы, Енисей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска и Дивногорска. Узнайте историю города и насладитесь видами на Енисей и горы
Начало: На Театральной площади
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
27 сен в 10:00
29 сен в 10:00
2800 ₽ за человека
Вечером по Красноярску
Романтика вечернего Красноярска ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь видами с Николаевской сопки
Начало: На улице Перенсона
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
Завтра в 20:00
26 сен в 20:00
1500 ₽ за человека
45%
до 4 чел.
Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города и края
25 сен в 10:00
27 сен в 09:00
15 389 ₽
27 980 ₽ за всё до 4 чел.
70%
до 10 чел.
Тайны Восточных Столбов
Погрузитесь в атмосферу Красноярских Столбов, где каждый шаг открывает новые горизонты и тайны древних скал. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Красноярские Столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
2999 ₽
9996 ₽ за человека
