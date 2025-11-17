Уникальная экскурсия, которая подарит вам возможность увидеть Красноярск и его окрестности за максимально короткий срок.
Вы увидите Часовню Параскевы Пятница, с которой открывается потрясающий вид на город, пройдете по набережной Енисея и через исторический квартал, а также побываете на мощной Красноярской ГЭС.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииНа обзорной экскурсии вы сможете за максимально короткий срок познакомиться с основными достопримечательностями и природными объектами Красноярска. Часовня Параскевы пятница, исторический квартал, центральная набережная, заповедник Столбы, смотровая площадка Царь Рыба, тематическая набережная в с. Овсянка, набережная Дивногорска и Красноярская ГЭС - все это мы с вами посмотрим за 4,5 часа, послушаем интересные истории о возникновении города. Окончание экскурсии в фан парке Бобровый лог, где вы сможете подняться по канатно кресел ной дороге на смотровую площадку на Столбы. Важная информация: Экскурсия не требует хорошей физической подготовки, одежда по погоде.
Возможно проведение экскурсии в любое другое время по предварительной договорённости
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Параскевы пятница
- Исторический квартал
- Центральная набережная
- Заповедник Столбы
- Смотровая площадка Царь рыба и Красноярская ГЭС, набережная Дивногорска и с. Овсянка
- Фан парк Бобровый лог
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обед
- Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, Перенсона, 2
Завершение: Фан парк Бобровый лог
Когда и сколько длится?
Когда: Возможно проведение экскурсии в любое другое время по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия не требует хорошей физической подготовки
- Одежда по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Загруш
17 ноя 2025
Экскурсия была организована отлично! Светлана рассказала много интересного о Красноярске. Маршрут продуманный и соответствует теме экскурсии. Получила положительные эмоции от маленького путешествия, появилось желание приехать в Красноярск вновь и посетить уникальные природные достопримечательности края. Рекомендую всем, кто хочет интересно провести время и погрузиться в историю города. Большое спасибо организаторам!
О
Оксана
4 ноя 2025
В целом экскурсия очень понравилась. Большое спасибо, Дмитрию. Плохое впечатление произвел перенос экскурсии по времени с 10.00 часов на 13.00 по техническим причинам. Поэтому попали в плохую погоду. С утра дождя не было.
Е
Елена
29 окт 2025
Очень грамотная подборка маршрутов, за пол дня я ознакомилась с чудесами природного ландшафта, узнала особенности культуры и традиций, прикоснулась с истории края, ощутила эмоциональный драйв местного колорита, особенно прогуливаясь по
Д
Дмитрий
29 окт 2025
Увидел все обозначенные в маршруте точки.
НО:
1. спортивные штаны для гида, это норм?
2. маленькая группа это плюс. НО в машине не слышно гида из за шума колес. Соответственно надо подумать над
В
Владимир
16 окт 2025
О
Ольга
27 сен 2025
На экскурсии было всего 4 человека. Очень комфортно. Экскурсию проводил Дмитрий. Как оказалось, удивительный гид, опытный путешественниик. Делился своими знаниями о Красноярске, Дивногорске., ГЭС, столбах. Обьехали самые знаковые локации города.
Я рада,что выбрала именно эту экскурсию! Благодарю!!!!!
И
Ирина
25 сен 2025
О
Оксана
22 сен 2025
Большое-пребольшое спасибо за эту экскурсию. Первый раз в этом городе и благодаря Светлане мы влюбились в Красноярск. Обязательно вернёмся и обратимся к вам, и всем рекомендую 👍👍👍
Т
Татьяна
21 сен 2025
Р
Роман
11 сен 2025
Замечательная экскурсия для того чтобы увидеть Красноярск и ряд наиболее примечательных окрестностей с наиболее выгодных ракурсов. От часовни Параскевы Пятницы открывается великолепный вид на город. Правда утро когда проходит экскурсия
И
Ирина
3 сен 2025
Д
Дарья
27 авг 2025
Вот такой подставы мы не ожидали, 26 августа у нас была назначена экскурсия на 10:00, в 8:30 нам пришло сообщение что по погодным условиям экскурсия переносится на 14:00, конечно мы
А
Анна
26 авг 2025
Ездили на обзорную экскурсию по Красноярску.
Посетили Царь-рыбу, Часовню Параскевы-пятницы, Дивногорск, Смотровую площадку Красноярской ГЭС.
Экскурсовод Дмитрий рассказывал очень интересно. Видно, что он очень много знает про город и любит свою работу
Ю
Юлия
21 авг 2025
С
Светлана
21 авг 2025
Замечательно провели день. Большое спасибо экскурсоводу Светлане. Это был наш первый день в Красноярске и, благодаря этой экскурсии, он прошёл очень приятно.
