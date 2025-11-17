читать дальше

были настроены на утро, но раз так то ничего страшного. К 13:30 прибыли на указанную точку, парковка театра Оперы и балета, в 13:45 написали на телефон с которым велась переписка, в ответ тишина, в 14:00 звонок на тот же номер, вызов проходит, в ответ тишина… Был ещё один контакт данное "конторы" на него удалось следом дозвониться, женщина на том конце трубки сказала что сейчас со всем разберётся и даст обратную связь, спустя 10 минут молчания, повторно набираем, сбрасывает, приходит сообщение в Ватсапп, приносим свои извинения машина задерживается на 30 минут, ок, капает дождик, сидим покорно ждём, в 14:30 набираем, тишина, уже ни кто не берёт трубку, сообщения в Ватсапп читаются, но остаются без ответа, первый контакт так же нас игнорирует, 30 минут безуспешных попыток… 15:00 терпение заканчивается, звоним в похожие компании, но везде уже всё расписано, или поздние программы, у нас рейс в этот день… Уезжаем на такси на прогулку по местному зоопарку, злые, с отвратительным настроением, не увидели то что хотели и в целом ехали посмотреть на красоты Красноярска. КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую связываться с данной конторой, тем более никому не переводить задатки, нас данные персонажи просто кинули, возможно на более выгодный заказ, возможно по иным причинам, прошло 7 часов нам никто не написал.