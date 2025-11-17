Мои заказы

Обзорная экскурсия: Красноярск как на ладони

Уникальная экскурсия, которая подарит вам возможность увидеть Красноярск и его окрестности за максимально короткий срок.

Вы увидите Часовню Параскевы Пятница, с которой открывается потрясающий вид на город, пройдете по набережной Енисея и через исторический квартал, а также побываете на мощной Красноярской ГЭС.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
4.7
63 отзыва
Обзорная экскурсия: Красноярск как на ладони
Обзорная экскурсия: Красноярск как на ладони
Обзорная экскурсия: Красноярск как на ладони

Описание экскурсии

На обзорной экскурсии вы сможете за максимально короткий срок познакомиться с основными достопримечательностями и природными объектами Красноярска. Часовня Параскевы пятница, исторический квартал, центральная набережная, заповедник Столбы, смотровая площадка Царь Рыба, тематическая набережная в с. Овсянка, набережная Дивногорска и Красноярская ГЭС - все это мы с вами посмотрим за 4,5 часа, послушаем интересные истории о возникновении города. Окончание экскурсии в фан парке Бобровый лог, где вы сможете подняться по канатно кресел ной дороге на смотровую площадку на Столбы. Важная информация: Экскурсия не требует хорошей физической подготовки, одежда по погоде.

Возможно проведение экскурсии в любое другое время по предварительной договорённости

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Часовня Параскевы пятница
  • Исторический квартал
  • Центральная набережная
  • Заповедник Столбы
  • Смотровая площадка Царь рыба и Красноярская ГЭС, набережная Дивногорска и с. Овсянка
  • Фан парк Бобровый лог
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Обед
  • Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, Перенсона, 2
Завершение: Фан парк Бобровый лог
Когда и сколько длится?
Когда: Возможно проведение экскурсии в любое другое время по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не требует хорошей физической подготовки
  • Одежда по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
3
2
2
1
3
З
Загруш
17 ноя 2025
Экскурсия была организована отлично! Светлана рассказала много интересного о Красноярске. Маршрут продуманный и соответствует теме экскурсии. Получила положительные эмоции от маленького путешествия, появилось желание приехать в Красноярск вновь и посетить уникальные природные достопримечательности края. Рекомендую всем, кто хочет интересно провести время и погрузиться в историю города. Большое спасибо организаторам!
О
Оксана
4 ноя 2025
В целом экскурсия очень понравилась. Большое спасибо, Дмитрию. Плохое впечатление произвел перенос экскурсии по времени с 10.00 часов на 13.00 по техническим причинам. Поэтому попали в плохую погоду. С утра дождя не было.
Е
Елена
29 окт 2025
Очень грамотная подборка маршрутов, за пол дня я ознакомилась с чудесами природного ландшафта, узнала особенности культуры и традиций, прикоснулась с истории края, ощутила эмоциональный драйв местного колорита, особенно прогуливаясь по
читать дальше

набережной Енисея, на смотровой площадке ГЭСС, спускаясь по мостику у Царь-рыбы. Спасибо огромное экскурсоводу СВЕТЛАНЕ, у нас была экскурсия прогулка двух добрых знакомых. Ощущение тепла тронуло и согрело. И появилось огромное желание вернуться в Ваш край снова!!!

Д
Дмитрий
29 окт 2025
Увидел все обозначенные в маршруте точки.

НО:
1. спортивные штаны для гида, это норм?
2. маленькая группа это плюс. НО в машине не слышно гида из за шума колес. Соответственно надо подумать над
читать дальше

микрофоном;
3. в моем понимании гид - это тот, который постоянно рассказывает-рассказывает, сыплет фактами и прочее. Практически на любой вопрос знает ответ.
К примеру от гида хочу слышать рассказ. Вот ГЭС, как строилась, кем, какие ее технические особенности и так далее и так далее.
В конце экскурсии хотелось бы услышать от гида. Спасибо, за проведенное время вместе.
Приглашаем Вас снова в Красноярск и так далее.

Вывод - знал бы, не пошел. Для меня заявленных денег не стоит.
Так, по сути человек провез по знаковым местам и вкратце рассказал - вот такой вот формат.

В
Владимир
16 окт 2025
О
Ольга
27 сен 2025
На экскурсии было всего 4 человека. Очень комфортно. Экскурсию проводил Дмитрий. Как оказалось, удивительный гид, опытный путешественниик. Делился своими знаниями о Красноярске, Дивногорске., ГЭС, столбах. Обьехали самые знаковые локации города.
Я рада,что выбрала именно эту экскурсию! Благодарю!!!!!
И
Ирина
25 сен 2025
О
Оксана
22 сен 2025
Большое-пребольшое спасибо за эту экскурсию. Первый раз в этом городе и благодаря Светлане мы влюбились в Красноярск. Обязательно вернёмся и обратимся к вам, и всем рекомендую 👍👍👍
Т
Татьяна
21 сен 2025
Р
Роман
11 сен 2025
Замечательная экскурсия для того чтобы увидеть Красноярск и ряд наиболее примечательных окрестностей с наиболее выгодных ракурсов. От часовни Параскевы Пятницы открывается великолепный вид на город. Правда утро когда проходит экскурсия
читать дальше

может быть не самым лучшим временем, так как солнце встает над городом. Зато можно увидеть дружелюбного суслика. Далее путь прошёл за город - Царь Рыба, Дивногорск, Красноярская ГЭС. Здесь главный герой - Енисей. Также следует отметить потрясающие пейзажи по дороге. Бобровый лог в экскурсию не входит, но по желанию можно её там закончить и посмотреть самостоятельно на Столбы, а если повезет с погодой и временем и прогуляться по тропам вокруг.
Большое спасибо гиду Дмитрию за увлекательные и познавательные часы. Особо хочу отметить, что хотя экскурсия рассчитана на мини группу, её не отменили, и провели по той же стоимости, когда я оказался единственным участником.

И
Ирина
3 сен 2025
Д
Дарья
27 авг 2025
Вот такой подставы мы не ожидали, 26 августа у нас была назначена экскурсия на 10:00, в 8:30 нам пришло сообщение что по погодным условиям экскурсия переносится на 14:00, конечно мы
читать дальше

были настроены на утро, но раз так то ничего страшного. К 13:30 прибыли на указанную точку, парковка театра Оперы и балета, в 13:45 написали на телефон с которым велась переписка, в ответ тишина, в 14:00 звонок на тот же номер, вызов проходит, в ответ тишина… Был ещё один контакт данное "конторы" на него удалось следом дозвониться, женщина на том конце трубки сказала что сейчас со всем разберётся и даст обратную связь, спустя 10 минут молчания, повторно набираем, сбрасывает, приходит сообщение в Ватсапп, приносим свои извинения машина задерживается на 30 минут, ок, капает дождик, сидим покорно ждём, в 14:30 набираем, тишина, уже ни кто не берёт трубку, сообщения в Ватсапп читаются, но остаются без ответа, первый контакт так же нас игнорирует, 30 минут безуспешных попыток… 15:00 терпение заканчивается, звоним в похожие компании, но везде уже всё расписано, или поздние программы, у нас рейс в этот день… Уезжаем на такси на прогулку по местному зоопарку, злые, с отвратительным настроением, не увидели то что хотели и в целом ехали посмотреть на красоты Красноярска. КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую связываться с данной конторой, тем более никому не переводить задатки, нас данные персонажи просто кинули, возможно на более выгодный заказ, возможно по иным причинам, прошло 7 часов нам никто не написал.

А
Анна
26 авг 2025
Ездили на обзорную экскурсию по Красноярску.
Посетили Царь-рыбу, Часовню Параскевы-пятницы, Дивногорск, Смотровую площадку Красноярской ГЭС.
Экскурсовод Дмитрий рассказывал очень интересно. Видно, что он очень много знает про город и любит свою работу
читать дальше

и свой город.
Машина удобная.
Дмитрий посоветовал нам, где пообедать после экскурсии. Столовая "Съем слона", которую он порекомендовал - выше всяких похвал!
Благодарим Дмитрия за дружелюбие, заинтересованность, комфортную интересную экскурсию и небольшие сувениры на память!

Ю
Юлия
21 авг 2025
С
Светлана
21 авг 2025
Замечательно провели день. Большое спасибо экскурсоводу Светлане. Это был наш первый день в Красноярске и, благодаря этой экскурсии, он прошёл очень приятно.

Входит в следующие категории Красноярска

Похожие экскурсии из Красноярска

Добро пожаловать в Красноярск
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Красноярска по серпантину - к Дивным горам
На машине
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Органный зал, оплата наличными
Сегодня в 09:00
1 дек в 09:00
10 330 ₽ за всё до 4 чел.
Вечером по Красноярску
На автобусе
2 часа
3 отзыва
Групповая
Вечером по Красноярску
Романтика вечернего Красноярска ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь видами с Николаевской сопки
Начало: На улице Перенсона
Расписание: в пятницу в 20:00
5 дек в 20:00
12 дек в 20:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Красноярске