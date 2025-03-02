Групповая
до 19 чел.
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям: 10:00
9 мар в 10:00
11 мар в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его чудеса: ГЭС, Дивногорск и Бобровый лог за день
Погрузитесь в путешествие по Красноярску и его окрестностям, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Проспект Мира 3, Триумфальная арка
Расписание: Ежедневно в 10:00
9 мар в 09:30
10 мар в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Дивногорск и Красноярские столбы
Отправляйтесь в Дивногорск, окруженный скалами и тайгой, посетите Красноярскую ГЭС и полюбуйтесь видами на Енисей с Царь-рыбы
Начало: Ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно
9 мар в 09:00
10 мар в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина2 марта 2025Ездили на экскурсию небольшой группой. Экскурсовод Светлана на протяжении всей поездки интересно рассказывала про Красноярск, Дивногорск, Столбы, Астафьева, ГЭС и
- ТТатьяна26 февраля 2025Все понравилось, не смотря на погоду было интересно и впечатляюще🙏
- ММарьям25 февраля 2025Хотим выразить признательность и благодарность гиду Елене за проведенную для нас с мужем экскурсию! Елена - абсолютный профессионал своего дела,
- ЮЮлия19 февраля 2025Замечательная экскурсия!!! Экскурсовод Светлана Петровна отличный специалист своего дела!!! Более насыщенной и интересной экскурсии не могло бы и быть))) Водитель и экскурсовод работают слаженно. Рекомендую! Авто теплое, чистое, приятно находиться! 🔥🔥🔥
- ААлдынай26 ноября 2024Здравствкйте! Шикарная экскурсия на ГЭС, Столбы! Ольга наш гид расказывала очень интересные факты вобщем про Красноярский Край. Нам показала красоту, не описать словами, посетили очень красивые места. Спасибо большое, Ольге!
- ЮЮлия23 сентября 2024Все очень комфортно. Виды потрясающие, экскурсовод Елена на высоте!
- ССергей22 сентября 2024Экскурсия просто супер. Елена, не считаясь со своим временем, дает возможность провести время в пользу туристов. Посмотреть всё, что нужно. Очень много преподает новой и интересной информации. День экскурсии прошел, просто, замечательно. Большой респект Елене. Приятно было пообщаться.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая Площадка Красноярской ГЭС»
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