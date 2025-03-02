Смотровая Площадка Красноярской ГЭС – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая Площадка Красноярской ГЭС» в Красноярске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
207 отзывов
Групповая
до 19 чел.
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям: 10:00
9 мар в 10:00
11 мар в 10:00
2500 ₽ за человека
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Красноярские Столбы» за один день
На машине
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его чудеса: ГЭС, Дивногорск и Бобровый лог за день
Погрузитесь в путешествие по Красноярску и его окрестностям, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Проспект Мира 3, Триумфальная арка
Расписание: Ежедневно в 10:00
9 мар в 09:30
10 мар в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
На машине
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Дивногорск и Красноярские столбы
Отправляйтесь в Дивногорск, окруженный скалами и тайгой, посетите Красноярскую ГЭС и полюбуйтесь видами на Енисей с Царь-рыбы
Начало: Ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно
9 мар в 09:00
10 мар в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    2 марта 2025
    Групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
    Ездили на экскурсию небольшой группой. Экскурсовод Светлана на протяжении всей поездки интересно рассказывала про Красноярск, Дивногорск, Столбы, Астафьева, ГЭС и
    читать дальше

    отвечала на все наши вопросы. Посетили все смотровые площадки, родину Астафьева, Дивногорск, пофотографировались. Нам все понравилось! Большое спасибо экскурсоводу и нашему водителю!

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2025
    Групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
    Все понравилось, не смотря на погоду было интересно и впечатляюще🙏
  • М
    Марьям
    25 февраля 2025
    Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Красноярские Столбы» за один день
    Хотим выразить признательность и благодарность гиду Елене за проведенную для нас с мужем экскурсию! Елена - абсолютный профессионал своего дела,
    читать дальше

    эрудированный человек и интересный собеседник! Подкупает индивидуальный подход и человеческое отношение. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на то, что она длилась более 5 часов! Всем, кто хочет узнать максимум за один день, рекомендую именно эту экскурсию! Однозначно получите массу впечатлений, информации и эстетическое удовольствие от увиденных красот!!!

  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2025
    Групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
    Замечательная экскурсия!!! Экскурсовод Светлана Петровна отличный специалист своего дела!!! Более насыщенной и интересной экскурсии не могло бы и быть))) Водитель и экскурсовод работают слаженно. Рекомендую! Авто теплое, чистое, приятно находиться! 🔥🔥🔥
  • А
    Алдынай
    26 ноября 2024
    Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
    Здравствкйте! Шикарная экскурсия на ГЭС, Столбы! Ольга наш гид расказывала очень интересные факты вобщем про Красноярский Край. Нам показала красоту, не описать словами, посетили очень красивые места. Спасибо большое, Ольге!
  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2024
    Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
    Все очень комфортно. Виды потрясающие, экскурсовод Елена на высоте!
  • С
    Сергей
    22 сентября 2024
    Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
    Экскурсия просто супер. Елена, не считаясь со своим временем, дает возможность провести время в пользу туристов. Посмотреть всё, что нужно. Очень много преподает новой и интересной информации. День экскурсии прошел, просто, замечательно. Большой респект Елене. Приятно было пообщаться.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая Площадка Красноярской ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
  2. Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Красноярские Столбы» за один день
  3. Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Енисей
  5. Набережная
  6. ГЭС
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в марте 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Смотровая Площадка Красноярской ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год по теме «Смотровая Площадка Красноярской ГЭС», 273 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май