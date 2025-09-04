Обзорная экскурсия по Красноярску.
Описание экскурсии
- Отправление на экскурсию от Триумфальной арки 375-летия Красноярска в 10:00 В сопровождении гида пройдетесь по Площади Мира, узнаете об историческом значении этого места и основных его достопримечательностях. Пройдетесь по набережной Енисея, где сможете увидеть пароход Святитель Николай и строящийся храм Иоакима и Анны.
- Автобусная экскурсия по Красноярску После садитесь в автобус, где с гидом, проедете к одному из главных символов города - Часовни Параскевы Пятницы, где сможете насладиться видом на город, открывающийся со смотровой площадки у часовни. Далее, проследуете через историческую часть города к Чаше-огня первой зимней Универсиады в России, где сможете сделать не только памятные снимки, но полюбоваться видом на город с правобережья, увидеть железнодорожный и автомобильный мосты через Енисей, а также познакомитесь с незаурядной историей мостостроения Красноярска.
- Окончание экскурсии у Триумфальной арки 375-летия Красноярска.
по средам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мира
- Часовня Параскевы Пятницы
- Чаша-огня универсиады
- Комунальный
- Железнодорожный и Николаевский мосты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная арка 375-летия Красноярска
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Ткачеа
4 сен 2025
Экскурсия интересная и познавательная, локации подобраны топовые, узнала много интересного, спасибо за Вашу работу
