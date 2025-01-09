Описание экскурсии
Погружаемся в новогоднюю атмосферу
Приглашаем вас в увлекательное мини-путешествие по сказочному Красноярску, где новогоднее настроение наполняет воздух! Всего за 2 часа вы сможете узнать о традициях русской новогодней ёлки и о том, как отмечали Новый год в разные времена.
Увлекательная экскурсия по вечернему городу
Во время нашей экскурсии вы сможете насладиться красотой вечернего Красноярска. Мы проедем от ЖД вокзала до Стрелки по проспекту Мира и обратно по набережной улицы Дубровинского. По пути вы увидите:
- Очаровательные огни новогодних украшений
- Знаковые места города, такие как «Коммунальный мост»
- Величественный «четвертый мост»
Костюмированный гид
На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать костюмированный гид, который расскажет интересные факты и истории, связанные с празднованием Нового года. Это не просто экскурсия, а настоящая погружение в атмосферу праздника!
Не упустите возможность провести время с близкими и создать незабываемые воспоминания в этот волшебный период. Присоединяйтесь к нам и ощутите магию новогоднего Красноярска!
По средам в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|1100 ₽
|Детский
|900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города Красноярска
- Набережная Енисея
- Часовни Параскевы Пятницы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.