Посмотреть город в вечернем великолепии огней, провести время с любимым человеком, познакомиться с Красноярском, если у вас всего несколько часов между поездами, отвлечься от каждодневной рутины, всё это вы получите, если посетите нашу вечернюю обзорную экскурсию.

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Описание экскурсии

Погружаемся в новогоднюю атмосферу

Приглашаем вас в увлекательное мини-путешествие по сказочному Красноярску, где новогоднее настроение наполняет воздух! Всего за 2 часа вы сможете узнать о традициях русской новогодней ёлки и о том, как отмечали Новый год в разные времена.

Увлекательная экскурсия по вечернему городу

Во время нашей экскурсии вы сможете насладиться красотой вечернего Красноярска. Мы проедем от ЖД вокзала до Стрелки по проспекту Мира и обратно по набережной улицы Дубровинского. По пути вы увидите:

Очаровательные огни новогодних украшений

Знаковые места города, такие как «Коммунальный мост»

Величественный «четвертый мост»

Костюмированный гид

На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать костюмированный гид, который расскажет интересные факты и истории, связанные с празднованием Нового года. Это не просто экскурсия, а настоящая погружение в атмосферу праздника!

Не упустите возможность провести время с близкими и создать незабываемые воспоминания в этот волшебный период. Присоединяйтесь к нам и ощутите магию новогоднего Красноярска!