Огни вечернего Красноярска

Посмотреть город в вечернем великолепии огней, провести время с любимым человеком, познакомиться с Красноярском, если у вас всего несколько часов между поездами, отвлечься от каждодневной рутины, всё это вы получите, если посетите нашу вечернюю обзорную экскурсию.
5
1 отзыв
Огни вечернего Красноярска
Огни вечернего Красноярска
Огни вечернего Красноярска
Ближайшие даты:
19
фев26
фев5
мар12
мар19
мар26
мар2
апр
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Погружаемся в новогоднюю атмосферу

Приглашаем вас в увлекательное мини-путешествие по сказочному Красноярску, где новогоднее настроение наполняет воздух! Всего за 2 часа вы сможете узнать о традициях русской новогодней ёлки и о том, как отмечали Новый год в разные времена.

Увлекательная экскурсия по вечернему городу

Во время нашей экскурсии вы сможете насладиться красотой вечернего Красноярска. Мы проедем от ЖД вокзала до Стрелки по проспекту Мира и обратно по набережной улицы Дубровинского. По пути вы увидите:

  • Очаровательные огни новогодних украшений
  • Знаковые места города, такие как «Коммунальный мост»
  • Величественный «четвертый мост»

Костюмированный гид

На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать костюмированный гид, который расскажет интересные факты и истории, связанные с празднованием Нового года. Это не просто экскурсия, а настоящая погружение в атмосферу праздника!

Не упустите возможность провести время с близкими и создать незабываемые воспоминания в этот волшебный период. Присоединяйтесь к нам и ощутите магию новогоднего Красноярска!

По средам в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)1100 ₽
Детский900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр города Красноярска
  • Набережная Енисея
  • Часовни Параскевы Пятницы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
9 янв 2025
Все хорошо, увидели много нового

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