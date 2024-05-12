1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
«Вы увидите переливающуюся в вечернем свете гладь могучего Енисея, летом посмотрите шоу поющих фонтанов (если они работают в этот день) на Театральной площади и оцените Вантовый и Коммунальный мосты»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
«Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток»
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
«Вечерний Красноярск особенно красив»
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
«Мы устроим пикник и дождёмся заката»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
«А вечером посмотрим на закат, отражённый гладью реки»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 мая 2024Гид Елизавета-приятная, общительная девушка. Маршрут продуман, информация понятная. Однако ее не всегда достаточно, мы задали миллион дополнительных вопросов, на большую часть которых экскурсовод ответила. Спасибо)
- ТТатьяна4 мая 2024Пешеходная прогулка по центру Красноярска. Хороший гид Марина. Было интересно
- ККирилл9 ноября 2023Приятно удивило, что экскурсия была организована за очень короткое время. Я понял, что у нас освободился вечер в Красноярске, легко
- ВВасилий24 сентября 2023Жене большое спасибо за проведённую экскурсию. Организаторам заранее согласовывать маршрут чего не было сделано
- ССтыцкова16 сентября 2023Экскурсия «Вечерний Красноярск» на автомобилеВеликолепный гид Ольга. Забрали нас от гостиницы,что является огромным плюсом для приезжих. Эскурсия отличная, всё прошло на одном дыхании. Спасибо, очень познавательно!
- ННаталья4 сентября 202331 августа были на экскурсии по ночному Красноярску. Благодарим Анастасию за интересную экскурсию.
- ААлексей29 августа 2023«Огни большого города»: экскурсия по вечернему КрасноярскуОтличная экскурсия по самым интересным местам города и окрестностей. Экскурсовод Маргарита професиионал своего дела. Рекомендую!
- ЕЕкатерина25 августа 2023«Огни большого города»: экскурсия по вечернему КрасноярскуПрогулялись по центру, услышали много интересных деталей о событиях, людях, зданиях, памятниках, истории города, съездили посмотреть на город с высоты. Дружественная атмосфера, прекрасная речь экскурсовода Марии, удачная погода - всё понравилось, Красноярск стал чуть ближе.
- ББилигима25 августа 2023«Огни большого города»: экскурсия по вечернему КрасноярскуВпервые посетили Красноярск, времени у нас было совсем немного. Организаторы помогли нам: подобрали для нас самый лучший вариант и по времени, и по красивым местам города, и по продолжительности.
- ННадежда21 марта 2023Экскурсия «Вечерний Красноярск» на автомобилеОгромное спасибо, Ольге! Было интересно, познавательно. Главное, спасибо, за мобильность: надо забрать из гостиницы - пожалуйста, надо пораньше - пожалуйста, надо задержаться и рассмотреть получше - пожалуйста. В общем, всё для нас - туристов. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Вечерние»
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