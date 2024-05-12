С Светлана Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка» Гид Елизавета-приятная, общительная девушка. Маршрут продуман, информация понятная. Однако ее не всегда достаточно, мы задали миллион дополнительных вопросов, на большую часть которых экскурсовод ответила. Спасибо)

Т Татьяна Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка» Пешеходная прогулка по центру Красноярска. Хороший гид Марина. Было интересно

К Кирилл Красноярск под покровом ночи читать дальше нашел в интернете интересный маршрут и программу. Связался в чате с Сергеем, и все! Через пару часов Светлана уже пришла к нам. Света - шикарный гид! Хорошо знает историю города, места и здания, которые связаны с важными событиями, поддерживает и развивает настроение коллектива. Спасибо всем большое! Приятно удивило, что экскурсия была организована за очень короткое время. Я понял, что у нас освободился вечер в Красноярске, легко

В Василий Красноярск под покровом ночи Жене большое спасибо за проведённую экскурсию. Организаторам заранее согласовывать маршрут чего не было сделано

С Стыцкова Экскурсия «Вечерний Красноярск» на автомобиле Великолепный гид Ольга. Забрали нас от гостиницы,что является огромным плюсом для приезжих. Эскурсия отличная, всё прошло на одном дыхании. Спасибо, очень познавательно!

Н Наталья Красноярск под покровом ночи 31 августа были на экскурсии по ночному Красноярску. Благодарим Анастасию за интересную экскурсию.

А Алексей «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску Отличная экскурсия по самым интересным местам города и окрестностей. Экскурсовод Маргарита професиионал своего дела. Рекомендую!

Е Екатерина «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску Прогулялись по центру, услышали много интересных деталей о событиях, людях, зданиях, памятниках, истории города, съездили посмотреть на город с высоты. Дружественная атмосфера, прекрасная речь экскурсовода Марии, удачная погода - всё понравилось, Красноярск стал чуть ближе.

Б Билигима «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску Впервые посетили Красноярск, времени у нас было совсем немного. Организаторы помогли нам: подобрали для нас самый лучший вариант и по времени, и по красивым местам города, и по продолжительности.