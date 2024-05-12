Вечерние экскурсии Красноярска

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» в Красноярске, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярск под покровом ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
«Вы увидите переливающуюся в вечернем свете гладь могучего Енисея, летом посмотрите шоу поющих фонтанов (если они работают в этот день) на Театральной площади и оцените Вантовый и Коммунальный мосты»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
«Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток»
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
«Вечерний Красноярск особенно красив»
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
«Мы устроим пикник и дождёмся заката»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
«А вечером посмотрим на закат, отражённый гладью реки»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
    Гид Елизавета-приятная, общительная девушка. Маршрут продуман, информация понятная. Однако ее не всегда достаточно, мы задали миллион дополнительных вопросов, на большую часть которых экскурсовод ответила. Спасибо)
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
    Пешеходная прогулка по центру Красноярска. Хороший гид Марина. Было интересно
  • К
    Кирилл
    9 ноября 2023
    Красноярск под покровом ночи
    Приятно удивило, что экскурсия была организована за очень короткое время. Я понял, что у нас освободился вечер в Красноярске, легко
    читать дальше

    нашел в интернете интересный маршрут и программу. Связался в чате с Сергеем, и все! Через пару часов Светлана уже пришла к нам. Света - шикарный гид! Хорошо знает историю города, места и здания, которые связаны с важными событиями, поддерживает и развивает настроение коллектива. Спасибо всем большое!

    Приятно удивило, что экскурсия была организована за очень короткое время. Я понял, что у нас освободился
  • В
    Василий
    24 сентября 2023
    Красноярск под покровом ночи
    Жене большое спасибо за проведённую экскурсию. Организаторам заранее согласовывать маршрут чего не было сделано
  • С
    Стыцкова
    16 сентября 2023
    Экскурсия «Вечерний Красноярск» на автомобиле
    Великолепный гид Ольга. Забрали нас от гостиницы,что является огромным плюсом для приезжих. Эскурсия отличная, всё прошло на одном дыхании. Спасибо, очень познавательно!
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2023
    Красноярск под покровом ночи
    31 августа были на экскурсии по ночному Красноярску. Благодарим Анастасию за интересную экскурсию.
  • А
    Алексей
    29 августа 2023
    «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску
    Отличная экскурсия по самым интересным местам города и окрестностей. Экскурсовод Маргарита професиионал своего дела. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    25 августа 2023
    «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску
    Прогулялись по центру, услышали много интересных деталей о событиях, людях, зданиях, памятниках, истории города, съездили посмотреть на город с высоты. Дружественная атмосфера, прекрасная речь экскурсовода Марии, удачная погода - всё понравилось, Красноярск стал чуть ближе.
  • Б
    Билигима
    25 августа 2023
    «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску
    Впервые посетили Красноярск, времени у нас было совсем немного. Организаторы помогли нам: подобрали для нас самый лучший вариант и по времени, и по красивым местам города, и по продолжительности.
  • Н
    Надежда
    21 марта 2023
    Экскурсия «Вечерний Красноярск» на автомобиле
    Огромное спасибо, Ольге! Было интересно, познавательно. Главное, спасибо, за мобильность: надо забрать из гостиницы - пожалуйста, надо пораньше - пожалуйста, надо задержаться и рассмотреть получше - пожалуйста. В общем, всё для нас - туристов. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Вечерние»

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