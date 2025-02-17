Исторический квартал – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический квартал» в Красноярске, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 14:30
6 мар в 10:00
6000 за всё до 3 чел.
Огни вечернего Красноярска
На автобусе
1 отзыв
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Огни вечернего Красноярска
Начало: Театральная площадь
Расписание: По средам в 20:00
Завтра в 20:00
12 мар в 20:00
1100 за человека
Два берега - два разных характера Красноярска
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Два берега - два разных характера Красноярска
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
6500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    17 февраля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Побывали на экскурсии по историческим местам Красноярска и на Караульной горе, в часовне Параскевы Пятницы. Это была незабываемая экскурсия! С
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    нами был гид Дмитрий. Это человек с феноменальными знаниями. Непринужденно и интересно рассказывал нам о городе, отвечал на наши вопросы, показал потаенные уголки, где обращал наше внимание на интересные мелочи. Мы от него были в восторге! Желаем Дмитрию благодарных слушателей!

  • В
    Валерия
    9 января 2025
    Огни вечернего Красноярска
    Все хорошо, увидели много нового
  • В
    Виолетта
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
  • Л
    Люба
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых
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    и дети 15, 14, 8 и 7 лет. Экскурсия и детали о городе были интересны каждому участнику, узнали когда как и кем был образован Красноярск и как он менялся за 4 столетия. Были очень интересные места - когда свернув с оживленного проспекта ты оказываешься в дореволюционной России (и там поныне кипит жизнь - живут семьи, работают офисы). Дмитрий интересно рассказывает о городе, точно буду рекомендовать друзьям начинать начинать знакомство с городом вместе с Дмитрием.

    Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подходМы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Исторический квартал»

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  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в марте 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Исторический квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 6500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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