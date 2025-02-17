3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 14:30
6 мар в 10:00
6000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Огни вечернего Красноярска
Начало: Театральная площадь
Расписание: По средам в 20:00
Завтра в 20:00
12 мар в 20:00
1100₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Два берега - два разных характера Красноярска
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
6500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина17 февраля 2025Побывали на экскурсии по историческим местам Красноярска и на Караульной горе, в часовне Параскевы Пятницы. Это была незабываемая экскурсия! С
- ВВалерия9 января 2025Все хорошо, увидели много нового
- ВВиолетта28 октября 2024Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
- ЛЛюба28 октября 2024Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Исторический квартал»
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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в марте 2025
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