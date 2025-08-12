Уникальная возможность для любителей активного отдыха. Сплав на каяках и байдарках по Енисею позволяет увидеть Красноярск с необычного ракурса.
Путешествие начинается от маяка на острове Отдыха и проходит через живописные места,
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Увлекательный маршрут по Енисею
- 🏞️ Виды на Красноярск с воды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🛶 Включено снаряжение и инструктаж
- 🎓 Сопровождение опытного гида
Что можно увидеть
- Маяк на острове Отдыха
- Коммунальный мост
- Белые росы
Описание водной прогулки
Перед стартом наш инструктор познакомит вас с основами управления морскими каяками и байдарками, расскажет о технике гребли вёслами, правилах безопасного поведения на воде и особенностях маневрирования на плавсредствах.
Маршрут проходит по живописной водной артерии. Вы увидите Красноярск с необычного ракурса и насладитесь природными красотами. В программе:
- Маяк на острове Отдыха — старт нашего маршрута
- Коммунальный мост — один из крупнейших в городе, важный инфраструктурный объект
- Белые росы — живописный район Красноярска
- Водные просторы Енисея
Организационные детали
- В стоимость включено: снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму, инструктаж
- Сплав длится 60-70 минут и проводится на 2-местных морских каяках и 3-местных байдарках
- Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет в сопровождении родителей
- К участию не допускаются участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 120 кг
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 627 туристов
Я организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения с 2021 года. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
13 авг 2025
Всё очень понравилось. Спасибо большое Анне. Было с ней не страшно и хорошо.
Масико
21 июл 2025
Данный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это было здорово так как ранее об этом и мечтала 🥰 Инструкторы гиды очень доходчиво объяснили
В
Вера
28 июн 2025
Нам всё очень понравилось. Сплавлялись по новому маршруту, была и спокойная притока и на выходе из неё порог с сильным течением, но инструктор дал хорошие чёткие указания и мы справились. Мы получили незабываемые впечатления:) Для нас это был прекрасный новый опыт! Спасибо инструктору.
И
Илона
3 июн 2025
Крутейшее мини путешествие на каяке. Это лучше, чем теплоходы. 😍 Однозначно рекомендую. И если не собирается группа, можно купить билет и договориться на иные варианты. Спасибо
С
София
29 апр 2025
Очень классно и необычно. Не в каждом городе можно проплыть вдоль берега на каяках, я рада, что здесь у меня появилась такая возможность. Теперь у меня появился незакрытый гештальт - это сплав от Дивногорска до Красноярска
Д
Дмитрий
28 апр 2025
Все хорошо
