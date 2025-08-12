Мои заказы

От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске

Увлекательное путешествие по Енисею на каяках и байдарках. Откройте Красноярск с воды, насладитесь природой и активным отдыхом в компании друзей и семьи
Уникальная возможность для любителей активного отдыха. Сплав на каяках и байдарках по Енисею позволяет увидеть Красноярск с необычного ракурса.

Путешествие начинается от маяка на острове Отдыха и проходит через живописные места,
читать дальше

включая Коммунальный мост и район Белые росы. Включены все необходимые снаряжения и сопровождение опытного инструктора. Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха

5
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Увлекательный маршрут по Енисею
  • 🏞️ Виды на Красноярск с воды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🛶 Включено снаряжение и инструктаж
  • 🎓 Сопровождение опытного гида
От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске© Иван
От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске© Иван
От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске© Иван
Ближайшие даты:
6
июн7
июн13
июн14
июн16
июн17
июн18
июн
Время начала: 14:30, 16:30, 18:30

Что можно увидеть

  • Маяк на острове Отдыха
  • Коммунальный мост
  • Белые росы

Описание водной прогулки

Перед стартом наш инструктор познакомит вас с основами управления морскими каяками и байдарками, расскажет о технике гребли вёслами, правилах безопасного поведения на воде и особенностях маневрирования на плавсредствах.

Маршрут проходит по живописной водной артерии. Вы увидите Красноярск с необычного ракурса и насладитесь природными красотами. В программе:

  • Маяк на острове Отдыха — старт нашего маршрута
  • Коммунальный мост — один из крупнейших в городе, важный инфраструктурный объект
  • Белые росы — живописный район Красноярска
  • Водные просторы Енисея

Организационные детали

  • В стоимость включено: снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму, инструктаж
  • Сплав длится 60-70 минут и проводится на 2-местных морских каяках и 3-местных байдарках
  • Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет в сопровождении родителей
  • К участию не допускаются участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 120 кг
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 627 туристов
Я организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения с 2021 года. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
М
Маргарита
13 авг 2025
Всё очень понравилось. Спасибо большое Анне. Было с ней не страшно и хорошо.
Всё очень понравилось. Спасибо большое Анне. Было с ней не страшно и хорошо.
Масико
Масико
21 июл 2025
Данный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это было здорово так как ранее об этом и мечтала 🥰 Инструкторы гиды очень доходчиво объяснили
читать дальше

что да как… я выбрала сап,опыт сплава на сапе был единожды,но ничего так справилась,встала и таки сплавилась 😇 природа вокруг изумительно красива, горы похожи на наши горы, отдаться течению реки и насладиться тишиной ✅ моя душа ликовала🫶немножко мне не хватило рассказов про Ману если они есть… гид Павел фотографировал по пути сплава, что очень приятно, так как я была одна и кроме селфи со стороны запечатлеть себя не могла😅 благодарю компанию за мой состоявшийся отличный сплав 🥰

Данный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это былоДанный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это былоДанный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это былоДанный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это былоДанный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это былоДанный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это былоДанный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это былоДанный маршрут не состоялся по неизвестным мне причинам, администратор поменяла на Сплав по Мане,и это было
В
Вера
28 июн 2025
Нам всё очень понравилось. Сплавлялись по новому маршруту, была и спокойная притока и на выходе из неё порог с сильным течением, но инструктор дал хорошие чёткие указания и мы справились. Мы получили незабываемые впечатления:) Для нас это был прекрасный новый опыт! Спасибо инструктору.
И
Илона
3 июн 2025
Крутейшее мини путешествие на каяке. Это лучше, чем теплоходы. 😍 Однозначно рекомендую. И если не собирается группа, можно купить билет и договориться на иные варианты. Спасибо
Крутейшее мини путешествие на каяке. Это лучше, чем теплоходы. 😍 Однозначно рекомендую. И если не собираетсяКрутейшее мини путешествие на каяке. Это лучше, чем теплоходы. 😍 Однозначно рекомендую. И если не собирается
С
София
29 апр 2025
Очень классно и необычно. Не в каждом городе можно проплыть вдоль берега на каяках, я рада, что здесь у меня появилась такая возможность. Теперь у меня появился незакрытый гештальт - это сплав от Дивногорска до Красноярска
Очень классно и необычно. Не в каждом городе можно проплыть вдоль берега на каяках, я рада,
Д
Дмитрий
28 апр 2025
Все хорошо

Входит в следующие категории Красноярска

Похожие экскурсии из Красноярска

Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
8 часов
-
20%
148 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
10 134 ₽12 667 ₽ за всё до 3 чел.
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
На машине
5.5 часов
-
10%
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Откройте для себя величие Красноярска и его окрестностей: от старинных кварталов до живописных утёсов и мощных рек. Всё это в одной экскурсии
1 дек в 10:30
2 дек в 10:30
13 410 ₽14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Красноярска - в город дивных гор
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Красноярска - в город дивных гор
Путешествие в Дивногорск обещает незабываемые впечатления: виды на Енисей, история Овсянки и наследие Астафьева. Присоединяйтесь к уникальной экскурсии
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Красноярске