Уникальная возможность для любителей активного отдыха. Сплав на каяках и байдарках по Енисею позволяет увидеть Красноярск с необычного ракурса.Путешествие начинается от маяка на острове Отдыха и проходит через живописные места,

включая Коммунальный мост и район Белые росы. Включены все необходимые снаряжения и сопровождение опытного инструктора. Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Перед стартом наш инструктор познакомит вас с основами управления морскими каяками и байдарками, расскажет о технике гребли вёслами, правилах безопасного поведения на воде и особенностях маневрирования на плавсредствах.

Маршрут проходит по живописной водной артерии. Вы увидите Красноярск с необычного ракурса и насладитесь природными красотами. В программе:

Маяк на острове Отдыха — старт нашего маршрута

Коммунальный мост — один из крупнейших в городе, важный инфраструктурный объект

Белые росы — живописный район Красноярска

Водные просторы Енисея

Организационные детали