Западная часть Красноярска — это сочетание сибирских панорам и старинной архитектуры. Здесь Енисей делает живописные изгибы, и с высоких смотровых площадок открываются лучшие виды. А старинные храмы на берегу украшают город и хранят его духовную историю. Я расскажу о становлении Красноярска и поделюсь удивительными сюжетами из местной жизни.
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Смотровая площадка на исторической Караульной горе, откуда весь город виден, как на ладони. Здесь располагается символ Красноярска – часовня Параскевы Пятницы, та самая с десятирублёвой купюры
- Самая высокая смотровая площадка Красноярска (505 м) на Николаевский сопке. Многоуровневая и парящая, когда-то она была частью древнего вулкана
- Огромный комплекс старинного Успенского мужского монастыря на берегу Енисея, где можно погулять по территории, посетить храмы и Архиерейский дом. Особенно впечатляет сад, который поддерживается руками монахов, и небольшой пляж
- Храм Новомучеников и Исповедников Российских и статуя Христа со смотровой площадкой. Отсюда начинается экотропа «Красивый берег» (1,5 км) с множеством захватывающих видов на Енисей, правый берег и монастырь
- Великолепная смотровая площадка «Орбита», откуда мы рассмотрим районы города и мосты
Вы узнаете:
- почему Красноярск появился именно в этом месте и какую роль играла в жизни города Караульная гора
- какой зверёк стал символом Красноярска и сколько бронзовых фигурок этого символа можно найти в городе
- почему первое здание Успенского монастыря было не построено, а привезено разобранным издалека и собрано уже на берегу Енисея
- что общего у Красноярска с Рио-де-Жанейро
- почему самую знаменитую достопримечательность города, которую в ЮНЕСКО признали «вершиной человеческой инженерной мысли» и внесли в предварительный список, в итоге просто сдали на металлолом — и даже мэр не смог помочь сохранить её
А ещё:
- С помощью бинокля мы совершим визуальную экскурсию по Красноярским Столбам. Рассмотрим популярные Такмак, Первый и Второй и более отдалённые Дикарь и Крепость
- Не сходя с места, пробежимся по Торгашинскому хребту с его Красным Гребнем, горой Тамара и Аркой
- Рассмотрим утёсы Енисея и «ненастоящий» вулкан — Чёрную сопку
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Expert с небольшими прогулками
- Рекомендованный возраст 13+
- Все храмы мы осмотрим снаружи, но вы при желании можете также зайти внутрь — вход свободный
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 481 туриста
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
10 сен 2025
04 сентября была данная экскурсия, которая очень понравилась, локации и маршрут был построен идеально, я открыла для себя город Красноярск с другой стороны, что для меня было познавательно и интересно! Благодарю гида за такой маршрут и возможность насладиться храмами и смотровыми видами!
