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физической подготовки, то вам будет сложно забираться на почти вертикальные подъëмы. Я как человек полностью физически неподготовленный после половины пути просила у гида пощады 😅 В итоге мы дошли до голубки, а там я уехала на такси. Но виды потрясающие! Я не жалею, что сходила на эту экскурсию! Бонусом у вас будут красивые фотографии, сделанные на профессиональный аппарат😊