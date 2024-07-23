6.5 часов
Водная прогулка
Лучший выборПо речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
2 авг в 08:00
12 авг в 08:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
5.5 часов
Фотопрогулка
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Погрузитесь в красоту сибирской природы, пройдя 15 км по утёсам Енисея. Насладитесь видами и получите 30 профессиональных фотографий на память
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
5 авг в 16:00
12 авг в 10:00
от 55004 950₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Пройти по Красноярскому морю и удивиться извилистым берегам залива
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 08:30
2 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 июля 2024Отличная разнообразная экскурсия для тех, кто любит ходить! Все пункты, заявленные в описании, выполнены и были интересными. Илья - хороший, доброжелательный гид, учитывающий интересы туристов. Рекомендуем!!!
- ГГалина10 июля 2024Была экскурсия 09.07.24. Нас встретили в месте назначения и потом уже сопровождали весь путь. Маршрут понравился: Царь - рыба, Усть-Манский хребет,
- ААлексей6 июля 2024Да уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оно того стоит!!! Илья идеально
- ККарина26 июня 2024Отличный маршрут, красивейшие места. Если хотите на несколько часов выехать из города и окунуться в потрясающую природу, очень рекомендую!!
- ВВероника25 июня 2024Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске. Маршрут сложноват, если у вас нет минимальной
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Речные прогулки»
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