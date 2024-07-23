Речные прогулки в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Красноярске, цены от 4 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
На машине
12 отзывов
6.5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
2 авг в 08:00
12 авг в 08:00
9 700 за всё до 4 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
5.5 часов
Фотопрогулка
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Погрузитесь в красоту сибирской природы, пройдя 15 км по утёсам Енисея. Насладитесь видами и получите 30 профессиональных фотографий на память
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
5 авг в 16:00
12 авг в 10:00
от 55004 950 за человека
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
На яхте
4 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Пройти по Красноярскому морю и удивиться извилистым берегам залива
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 08:30
2 авг в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
    Отличная разнообразная экскурсия для тех, кто любит ходить! Все пункты, заявленные в описании, выполнены и были интересными. Илья - хороший, доброжелательный гид, учитывающий интересы туристов. Рекомендуем!!!
  • Г
    Галина
    10 июля 2024
    Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
    Была экскурсия 09.07.24. Нас встретили в месте назначения и потом уже сопровождали весь путь. Маршрут понравился: Царь - рыба, Усть-Манский хребет,
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    Овсянка, Дивногорск, ГЭС. Он подходит практически для любого уровня подготовки. Виды потрясающие! На протяжении всего тура наш гид Элиас рассказывал интересные факты, отвечал на все наши вопросы и даже успевал фотографировать нас незаметно. Все прошло душевно и очень красиво, рекомендую! 😍

    Была экскурсия 09.07.24
  • А
    Алексей
    6 июля 2024
    Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
    Да уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оно того стоит!!! Илья идеально
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    продумал маршрут, правильно чередуя лайтовые прогулки с пиком физической нагрузки. И да: базовая физическая форма в данной экскурсии обязательна! Спасибо Илье за интересно проведённое время! Очень рекомендую сообществу!!!

    Да уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оноДа уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оноДа уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оноДа уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оноДа уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оноДа уж! Никогда не думал, что решусь забраться на смотровую площадку "Утёс Магнитка". Но поверьте, оно
  • К
    Карина
    26 июня 2024
    Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
    Отличный маршрут, красивейшие места. Если хотите на несколько часов выехать из города и окунуться в потрясающую природу, очень рекомендую!!
  • В
    Вероника
    25 июня 2024
    Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
    Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске. Маршрут сложноват, если у вас нет минимальной
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    физической подготовки, то вам будет сложно забираться на почти вертикальные подъëмы. Я как человек полностью физически неподготовленный после половины пути просила у гида пощады 😅 В итоге мы дошли до голубки, а там я уехала на такси. Но виды потрясающие! Я не жалею, что сходила на эту экскурсию! Бонусом у вас будут красивые фотографии, сделанные на профессиональный аппарат😊

    Илья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о КрасноярскеИлья мегакомфортный гид! Помимо экскурсии так же ответил на все мои вопросы о Красноярске

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2024
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