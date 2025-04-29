Водная прогулка
Сплав по Енисею и виа феррата
Увлекательное путешествие по Енисею от Дивногорска до Красноярска. Остановки для гвоздестояния и альпинизма, обед на природе и легенды о Белом Монахе
Начало: На Свердловской улице
«Сплав проводится на безопасных трёхместных байдарках с четырьмя независимыми баллонами»
Завтра в 09:30
8 мая в 09:30
3600 ₽ за человека
Водная прогулка
От маяка до Белых рос: сплав на каяках
Увлекательное путешествие по Енисею на каяках и байдарках. Откройте Красноярск с воды, насладитесь природой и активным отдыхом в компании друзей и семьи
Начало: На острове Отдыха
«Перед стартом наш инструктор познакомит вас с основами управления морскими каяками и байдарками, расскажет о технике гребли вёслами, правилах безопасного поведения на воде и особенностях маневрирования на плавсредствах»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
От Овсянки до Красноярска: сплав по Енисею на пакрафтах и байдарках
Провести время на природе и покорить одну из самых длинных водных артерий России
Начало: На Свердловской улице
«Научитесь управлять пакрафтом и байдаркой»
Завтра в 09:30
8 мая в 09:30
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия29 апреля 2025Очень классно и необычно. Не в каждом городе можно проплыть вдоль берега на каяках, я рада, что здесь у меня появилась такая возможность. Теперь у меня появился незакрытый гештальт - это сплав от Дивногорска до Красноярска
- ДДмитрий28 апреля 2025Все хорошо
- ГГимазов1 сентября 2024Экскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплава дали время походить, зайти
- ООльга24 августа 2024Великолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, но все прошло прекрасно! Отличная
- ННаталья23 августа 2024Спасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструктор. Увидели Енисей с другой стороны. Мы осталось довольны и с удовольствием будем приобретать у ребят и другие экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На байдарках»
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