На байдарках – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «На байдарках» в Красноярске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
На байдарках
8 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Сплав по Енисею и виа феррата
Увлекательное путешествие по Енисею от Дивногорска до Красноярска. Остановки для гвоздестояния и альпинизма, обед на природе и легенды о Белом Монахе
Начало: На Свердловской улице
«Сплав проводится на безопасных трёхместных байдарках с четырьмя независимыми баллонами»
Завтра в 09:30
8 мая в 09:30
3600 ₽ за человека
От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске
На байдарках
Прогулки на каяках
1.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
От маяка до Белых рос: сплав на каяках
Увлекательное путешествие по Енисею на каяках и байдарках. Откройте Красноярск с воды, насладитесь природой и активным отдыхом в компании друзей и семьи
Начало: На острове Отдыха
«Перед стартом наш инструктор познакомит вас с основами управления морскими каяками и байдарками, расскажет о технике гребли вёслами, правилах безопасного поведения на воде и особенностях маневрирования на плавсредствах»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
1500 ₽ за человека
От Овсянки до Красноярска: сплав по Енисею на пакрафтах и байдарках
На байдарках
3 часа
Водная прогулка
От Овсянки до Красноярска: сплав по Енисею на пакрафтах и байдарках
Провести время на природе и покорить одну из самых длинных водных артерий России
Начало: На Свердловской улице
«Научитесь управлять пакрафтом и байдаркой»
Завтра в 09:30
8 мая в 09:30
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    29 апреля 2025
    От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске
    Очень классно и необычно. Не в каждом городе можно проплыть вдоль берега на каяках, я рада, что здесь у меня появилась такая возможность. Теперь у меня появился незакрытый гештальт - это сплав от Дивногорска до Красноярска
    Очень классно и необычно. Не в каждом городе можно проплыть вдоль берега на каяках, я рада
  • Д
    Дмитрий
    28 апреля 2025
    От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске
    Все хорошо
  • Г
    Гимазов
    1 сентября 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Экскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплава дали время походить, зайти
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    в кафе/уборную. Инструктаж, раздали спасжилеты, весла, гермы и - в путь! Две остановки. Одна - поесть, вторая - восхождение. Из-за погоды на гору взбирались пешком (без грота), но это не к вопросу об организации, это погода. А после - путь к причалу. В общей сложности 25-27 км на веслах. Ощущения классные! Нам с женой очень понравилось, сплавлялись первый раз, думаю, все удалось. Еда была вкусная, виды прекрасные, а гид Дмитрий - фанат и мастер своего дела. В общем, 100% рекомандация.

    Экскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплаваЭкскурсия прошла по высшему классу! Встреча в понятном сесте, автобус комфортный. После дорогу до начала сплава
  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Великолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, но все прошло прекрасно! Отличная
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    организация, слаженая работа двух инструкторов, приятная компания. Были остановки на отдых и подъём на скалу, поэтому мы успевали хорошо отдохнуть и сил хватило на весь день, да и в целом, плыть по течению оказалось не сложно. На первой остановке как по волшебству появилась гречневая каша и вкуснейший чай! Погода улыбалась нам весь день! Прекрасная природа, аромат сосен, сочная зелень, свежесть Енисея добавились в нашу копилку впечатлений! Очень хочется повторить! С благодарностью, гости из Крыма.

    Великолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, ноВеликолепный день мы провели с командой Дух кочевника! На таком сплаве были впервые, немного переживали, но
  • Н
    Наталья
    23 августа 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Спасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструктор. Увидели Енисей с другой стороны. Мы осталось довольны и с удовольствием будем приобретать у ребят и другие экскурсии
    Спасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструкторСпасибо большое за такое чудесное путешествие. Очень позитивно, активно и интересно. Иван прекрасный инструктор

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На байдарках»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в мае 2025
Сейчас в Красноярске в категории "На байдарках" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 3600. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год на байдарках, 25 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль