Поход выходного дня к отрогам Саян — это прекрасная возможность насладиться красотой первозданной сибирской природы.
Преодолевая ручьи и каменистые тропы, постепенно набирая высоту, мы доберёмся до отметки в 1523 метра над уровнем моря. Главное — быть в хорошей физической форме, и тогда вас ожидает множество положительных эмоций!
Преодолевая ручьи и каменистые тропы, постепенно набирая высоту, мы доберёмся до отметки в 1523 метра над уровнем моря. Главное — быть в хорошей физической форме, и тогда вас ожидает множество положительных эмоций!
Описание экскурсии
- Ранним утром мы отправляемся из Красноярска в Манский район, недалеко от посёлка Жайма. Дорога займёт около трёх часов в одну сторону.
- Затем начинается пешая часть маршрута: около 4 км. пути в одну сторону. Общий набор высоты – 400 метров. В зависимости от темпа, на это может уйти от двух до трёх часов в одну сторону. По пути будем наслаждаться видами и делать красивые фотографии.
- Для обеда в формате пикника мы выберем уютное и защищённое от ветра место. С вершины, если позволит погода, можно увидеть Кутурчинское белогорье.
- Спуск с горы обычно занимает меньше времени — примерно 1,5-2 часа. Мы быстро вернёмся к нашему транспорту.
- Обратная дорога до Красноярска также займёт около трёх часов. По пути можно остановиться у кафе. Вернёмся в город примерно к 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ТРЦ Планета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Красноярске
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Аттестованный гид по Красноярску и инструктор-проводник. Экскурсиями занимаюсь с 2019 года. Сам красноярец. Всегда в радость провести качественную экскурсию и рассказать о наших местах!Задать вопрос
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