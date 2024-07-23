Подарите себе время вдали от городской суеты! Начнём день максимально активно - с подъёма на смотровую площадку над Манской петлёй. А затем вас ждёт сплав среди скал и хребтов.Вы получите

опыт управления пакрафтом - одноместной лодкой байдарочного типа - или сапбордом, насладитесь пейзажами. Горячий обед на природе и практика гвоздестояния - также в программе! Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет в сопровождении родителей. Трансфер из Красноярска и обратно, снаряжение и сопровождение инструктора включены в стоимость

Описание водной прогулки

Восхождение на смотровую над Манской петлёй. Это живописное природное место на реке Мана. Вам предстоит преодолеть около 900 м вверх, но ваши усилия будут вознаграждены завораживающим видом!

Горячий обед и Садху. После активного отдыха мы приготовим для вас обед в красивом месте и проведём индийскую практику гвоздестояния на досках Садху.

Сплав по реке вокруг Манской петли и до п. Усть-Мана. Маршрут проходит в окружении высоких скал и горных хребтов. За 3,5 часа вы научитесь управлять пакрафтом или сапбордом и побудете наедине с природой.

Вы узнаете:

Что такое пакрафт, как им управлять и для чего он нужен

Какое племя жило в верховьях Маны

Какой советский фильм снимали на реке и кто был главным героем

Для чего нужен был «перекоп» на Мане

Кому подойдёт программа

Взрослым и детям с 6 лет в сопровождении родителей со средним уровнем физической подготовки. До начала подъёма на Манскую петлю нам предстоит пройти 2,5 км по равнине. С подъёмом (900 м, перепад высот 240 м) справляются почти все, кто любит ходить пешком.

Организационные детали