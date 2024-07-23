Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах

Подарите себе день на природе! Подъём на смотровую площадку, сплав на пакрафтах или сапбордах, горячий обед и практика гвоздестояния ждут вас
Подарите себе время вдали от городской суеты! Начнём день максимально активно - с подъёма на смотровую площадку над Манской петлёй. А затем вас ждёт сплав среди скал и хребтов.

Вы получите
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опыт управления пакрафтом - одноместной лодкой байдарочного типа - или сапбордом, насладитесь пейзажами.

Горячий обед на природе и практика гвоздестояния - также в программе! Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет в сопровождении родителей. Трансфер из Красноярска и обратно, снаряжение и сопровождение инструктора включены в стоимость

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  1. 🌄 Подъём на смотровую площадку
  2. 🚣‍♂️ Сплав на пакрафтах и сапбордах
  3. 🍲 Горячий обед на природе
  4. 🧘‍♂️ Практика гвоздестояния
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Манская петля
  • Смотровая площадка

Описание водной прогулки

Восхождение на смотровую над Манской петлёй. Это живописное природное место на реке Мана. Вам предстоит преодолеть около 900 м вверх, но ваши усилия будут вознаграждены завораживающим видом!

Горячий обед и Садху. После активного отдыха мы приготовим для вас обед в красивом месте и проведём индийскую практику гвоздестояния на досках Садху.

Сплав по реке вокруг Манской петли и до п. Усть-Мана. Маршрут проходит в окружении высоких скал и горных хребтов. За 3,5 часа вы научитесь управлять пакрафтом или сапбордом и побудете наедине с природой.

Вы узнаете:

  • Что такое пакрафт, как им управлять и для чего он нужен
  • Какое племя жило в верховьях Маны
  • Какой советский фильм снимали на реке и кто был главным героем
  • Для чего нужен был «перекоп» на Мане

Кому подойдёт программа

Взрослым и детям с 6 лет в сопровождении родителей со средним уровнем физической подготовки. До начала подъёма на Манскую петлю нам предстоит пройти 2,5 км по равнине. С подъёмом (900 м, перепад высот 240 м) справляются почти все, кто любит ходить пешком.

Организационные детали

  • Список необходимых вещей отправим вам после бронирования
  • В стоимость включено: трансфер из Красноярска до п. Манский и обратно на микроавтобусе Ford Transit, снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму, инструктаж, обработка от клещей, групповая походная аптечка, горячий обед на природе
  • Сплав проводится на одноместных пакрафтах и сапбордах
    (дети до 11 лет сплавляются вместе со взрослым на двухместном пакрафте, с 12 лет можно самостоятельно в одноместном)
  • К участию не допускаются граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 125 кг
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

в субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 200 ₽
Дети до 18 лет2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Свердловской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Анна
23 июл 2024
Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в горы с приличным углом наклона) Но виды того стоят! А потом трёхчасовой сплав по Мане на сапах или пакрафтах. Это, конечно, отдельное удовольствие: можно и купаться, и грести, и просто релаксировать. Спасибо организаторам за отличную программу и положительные эмоции!

Входит в следующие категории Красноярска

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа выходныеНа весь деньСплавы и рафтингВодные развлеченияСмотровые площадкиМанская петляПо Красноярскому краюДля студентовУникальный опытАктивностиНа микроавтобусе

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