Подарите себе день на природе! Подъём на смотровую площадку, сплав на пакрафтах или сапбордах, горячий обед и практика гвоздестояния ждут вас
Подарите себе время вдали от городской суеты! Начнём день максимально активно - с подъёма на смотровую площадку над Манской петлёй. А затем вас ждёт сплав среди скал и хребтов.
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опыт управления пакрафтом - одноместной лодкой байдарочного типа - или сапбордом, насладитесь пейзажами.
Горячий обед на природе и практика гвоздестояния - также в программе! Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет в сопровождении родителей. Трансфер из Красноярска и обратно, снаряжение и сопровождение инструктора включены в стоимость
5
1 отзыв
5 причин купить эту прогулку
🌄 Подъём на смотровую площадку
🚣♂️ Сплав на пакрафтах и сапбордах
🍲 Горячий обед на природе
🧘♂️ Практика гвоздестояния
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Манская петля
Смотровая площадка
Описание водной прогулки
Восхождение на смотровую над Манской петлёй. Это живописное природное место на реке Мана. Вам предстоит преодолеть около 900 м вверх, но ваши усилия будут вознаграждены завораживающим видом!
Горячий обед и Садху. После активного отдыха мы приготовим для вас обед в красивом месте и проведём индийскую практику гвоздестояния на досках Садху.
Сплав по реке вокруг Манской петли и до п. Усть-Мана. Маршрут проходит в окружении высоких скал и горных хребтов. За 3,5 часа вы научитесь управлять пакрафтом или сапбордом и побудете наедине с природой.
Вы узнаете:
Что такое пакрафт, как им управлять и для чего он нужен
Какое племя жило в верховьях Маны
Какой советский фильм снимали на реке и кто был главным героем
Для чего нужен был «перекоп» на Мане
Кому подойдёт программа
Взрослым и детям с 6 лет в сопровождении родителей со средним уровнем физической подготовки. До начала подъёма на Манскую петлю нам предстоит пройти 2,5 км по равнине. С подъёмом (900 м, перепад высот 240 м) справляются почти все, кто любит ходить пешком.
Организационные детали
Список необходимых вещей отправим вам после бронирования
В стоимость включено: трансфер из Красноярска до п. Манский и обратно на микроавтобусе Ford Transit, снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму, инструктаж, обработка от клещей, групповая походная аптечка, горячий обед на природе
Сплав проводится на одноместных пакрафтах и сапбордах (дети до 11 лет сплавляются вместе со взрослым на двухместном пакрафте, с 12 лет можно самостоятельно в одноместном)
К участию не допускаются граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 125 кг
Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Свердловской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 64 туристов
Я организатор ярких эмоций. Моя компания проводит сплавы, походы, авторские туры, восхождения на протяжении четырёх лет. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя команда квалифицированных гидов позаботится о вашем отдыхе! И вам обязательно захочется снова вернуться!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
23 июл 2024
Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в горы с приличным углом наклона) Но виды того стоят! А потом трёхчасовой сплав по Мане на сапах или пакрафтах. Это, конечно, отдельное удовольствие: можно и купаться, и грести, и просто релаксировать. Спасибо организаторам за отличную программу и положительные эмоции!