Силы Земли

Когда-то в этих скалах камлали тувинские и хакасские шаманы. При посещении этих мест наблюдались гравитационные аномалии, человека могло приподнять над землёй, могла ударить в грудь неведомая сила. Может и вам посчастливиться ощутить на себе загадочное воздействие Силы Земли.

Скала Арка

Одна из популярнейших скал Торгашинского хребта, когда–то в доисторические времена, скрывала в своих недрах систему пещер. Скульптор по имени «Время» внёс свои коррективы в её внешний облик, отторгнув одну из стен, и сегодня Арка представляет из себя массивный известняковый утёс, с отверстием арочной формы у основания, проходящим через всю скалу. Путь до скалы занимает немного времени, и не требует специальной физической подготовки.

По дороге вы увидите закрученные неведомой силой «колдовские» деревья 🌳, пройдётесь по «альпийским» лугам, которые изобилуют краснокнижными цветами. Внутри Арки можно укрыться от непогоды или перекусить, а также попасть на небольшой выступ, который называют «балконом» откуда открывается захватывающий вид на долину реки Базаиха, покрытые дремучей тайгой склоны Куйсумских хребтов, а также один из скальных районов знаменитого заповедника «Красноярские столбы».

Красный Гребень

Это одна из скал Торгашинского хребта, самая близкая и удобная для посещения. Массивный известняковый выступ заметен издалека и получил своё название из-за лишайника красного цвета, который покрывает большую часть скалы. Когда–то, давным–давно эта скала была частью рифа на дне Мирового океана и даже сегодня, поднимая обломки известняка, в изобилии разбросанные вокруг скалы. Вы сможете обнаружить колонии окаменевших водорослей.

Сейчас это место притягивает любителей активного отдыха, мастеров фотосъёмки и искателей аномальных мест. В любое время года с Красного гребня открывается потрясающий вид на город 🏙️ Красноярск, горнолыжный курорт Бобровый лог, раскиданные невдалеке скалы заповедника «Столбы» и на не затянутое дымкой звёздное небо.

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