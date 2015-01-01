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Путешествие по «мирам вселенной»

Город-Сказка
Город-Сказка – Гид из Красноярска
Многих людей будоражат тайны Бермудского треугольника, Марианской впадины и Курской Магнитной Аномали.

Но удивительное рядом, скала «Арка» и Красный гребень тоже входят в число мест, имеющих гравитационные аномалии и мы приглашаем вас на экскурсию ⛳, где попробуем вместе с вами разгадать эти тайны.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие по «мирам вселенной»
Путешествие по «мирам вселенной»

Что вы увидите

  • Скала «Арка»
  • Скала Красные гребешки
  • Скала «Рыжая»
Силы Земли
Когда-то в этих скалах камлали тувинские и хакасские шаманы. При посещении этих мест наблюдались гравитационные аномалии, человека могло приподнять над землёй, могла ударить в грудь неведомая сила. Может и вам посчастливиться ощутить на себе загадочное воздействие Силы Земли.
Скала Арка
Одна из популярнейших скал Торгашинского хребта, когда–то в доисторические времена, скрывала в своих недрах систему пещер. Скульптор по имени «Время» внёс свои коррективы в её внешний облик, отторгнув одну из стен, и сегодня Арка представляет из себя массивный известняковый утёс, с отверстием арочной формы у основания, проходящим через всю скалу. Путь до скалы занимает немного времени, и не требует специальной физической подготовки.
По дороге вы увидите закрученные неведомой силой «колдовские» деревья 🌳, пройдётесь по «альпийским» лугам, которые изобилуют краснокнижными цветами. Внутри Арки можно укрыться от непогоды или перекусить, а также попасть на небольшой выступ, который называют «балконом» откуда открывается захватывающий вид на долину реки Базаиха, покрытые дремучей тайгой склоны Куйсумских хребтов, а также один из скальных районов знаменитого заповедника «Красноярские столбы».
Красный Гребень
Это одна из скал Торгашинского хребта, самая близкая и удобная для посещения. Массивный известняковый выступ заметен издалека и получил своё название из-за лишайника красного цвета, который покрывает большую часть скалы. Когда–то, давным–давно эта скала была частью рифа на дне Мирового океана и даже сегодня, поднимая обломки известняка, в изобилии разбросанные вокруг скалы. Вы сможете обнаружить колонии окаменевших водорослей.
Сейчас это место притягивает любителей активного отдыха, мастеров фотосъёмки и искателей аномальных мест. В любое время года с Красного гребня открывается потрясающий вид на город 🏙️ Красноярск, горнолыжный курорт Бобровый лог, раскиданные невдалеке скалы заповедника «Столбы» и на не затянутое дымкой звёздное небо.
Важная информация
  • Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
  • Маршрут может быть изменён по желанию клиента.
  • На экскурсии 🧭 вам понадобиться комфортная обувь, желательно небольшой перекус, фотоаппарат.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Любой удобный адрес для заказчика
Путешествие по «мирам вселенной»
Путешествие по «мирам вселенной»
Путешествие по «мирам вселенной»
Путешествие по «мирам вселенной»
Путешествие по «мирам вселенной»
Путешествие по «мирам вселенной»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Город-Сказка
Город-Сказка
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