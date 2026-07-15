2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения заповедника Столбы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа расцветает, погода теплая и комфортная для длительных прогулок. Летние месяцы позволяют в полной мере насладиться красотой скал и зелени. В мае и сентябре также можно посетить заповедник, однако стоит учитывать, что в мае может быть еще прохладно, а в сентябре - дожди, что может повлиять на комфортность прогулки.

В компании опытного проводника вы отправитесь в заповедник Столбы, чтобы увидеть знаменитые скалы Центральных Столбов. По пути вы узнаете о местной флоре, фауне и геологии, а также историю создания национального парка. У вас будет возможность покормить бурундучков, напиться родниковой воды и загадать желание в особом месте. Трансфер включен, маршрут подходит для путешественников с хорошей физической подготовкой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Чудеса Центральных Столбов

Мы встретимся в месте вашего проживания или любой удобной для вас точке и на автомобиле доберемся до начала пешеходного маршрута. Далее вас ждут 7 км пути до самого сердца заповедника — Центральных Столбов. Именно там вы встретите самые узнаваемые скалы: «Перья», «Дед», «Львиные ворота», «Первый и Второй Столбы» и другие природные памятники заповедника.

Информативная прогулка

На протяжении всего треккинга я буду рассказывать интересные факты о флоре и фауне края. Вы услышите историю создания национального парка, ставшего гордостью региона и даже породившего особый социокультурный феномен. Откроете причины образования скальных массивов и узнаете об удивительных особенностях геологического прошлого этих мест. Разберетесь, из чего состоят скалы и почему их считают местами силы. А также выясните, где на Столбах самый вкусный кофе, а где — самые креативные сувениры!

День, полный впечатлений

Вы сможете не только подышать свежим воздухом, покормить с рук птиц, белок и бурундуков, но и забраться на захватывающие дух смотровые площадки и вершины скал, напиться чистейшей родниковой воды и загадать желание, стоя под легендарным «Висячим камнем»!

Организационные детали