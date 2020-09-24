2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Чудеса Центральных Столбов

Мы встретимся в месте вашего проживания или любой удобной для вас точке и на автомобиле 🚘 доберемся до начала пешеходного маршрута. Далее вас ждут 7 км пути до самого сердца заповедника — Центральных Столбов. Именно там вы встретите самые узнаваемые скалы: «Перья», «Дед», «Львиные ворота», «Первый и Второй Столбы» и другие природные памятники заповедника.

Информативная прогулка

На протяжении всего трекинга я буду рассказывать интересные факты о флоре и фауне края. Вы услышите историю 📖 создания национального парка, ставшего гордостью региона и даже породившего особый социокультурный феномен. Откроете причины образования скальных массивов и узнаете об удивительных особенностях геологического прошлого этих мест. Разберетесь, из чего состоят скалы и почему их считают местами силы. А также выясните, где на Столбах самый вкусный кофе, а где — самые креативные сувениры!

День, полный впечатлений

Вы сможете не только подышать свежим воздухом, покормить с рук птиц, белок и бурундуков, но и забраться на захватывающие дух смотровые площадки и вершины скал, напиться чистейшей родниковой воды и загадать желание, стоя под легендарным «Висячим камнем»!

Организационные детали