2 отзыва оставили туристы

Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
В компании опытного проводника вы отправитесь в заповедник Столбы, чтобы увидеть знаменитые скалы Центральных Столбов. По пути вы узнаете о местной флоре, фауне и геологии, а также историю создания национального парка.
У вас будет возможность покормить бурундучков, напиться родниковой воды и загадать желание в особом месте. Трансфер включен, маршрут подходит для путешественников с хорошей физической подготовкой
Лучшее время для посещения заповедника Столбы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа расцветает, погода теплая и комфортная для длительных прогулок. Летние месяцы позволяют в полной мере насладиться красотой скал и зелени. В мае и сентябре также можно посетить заповедник, однако стоит учитывать, что в мае может быть еще прохладно, а в сентябре - дожди, что может повлиять на комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перья
Дед
Львиные ворота
Первый Столб
Второй Столб
Описание экскурсии
Чудеса Центральных Столбов
Мы встретимся в месте вашего проживания или любой удобной для вас точке и на автомобиле доберемся до начала пешеходного маршрута. Далее вас ждут 7 км пути до самого сердца заповедника — Центральных Столбов. Именно там вы встретите самые узнаваемые скалы: «Перья», «Дед», «Львиные ворота», «Первый и Второй Столбы» и другие природные памятники заповедника.
Информативная прогулка
На протяжении всего треккинга я буду рассказывать интересные факты о флоре и фауне края. Вы услышите историю создания национального парка, ставшего гордостью региона и даже породившего особый социокультурный феномен. Откроете причины образования скальных массивов и узнаете об удивительных особенностях геологического прошлого этих мест. Разберетесь, из чего состоят скалы и почему их считают местами силы. А также выясните, где на Столбах самый вкусный кофе, а где — самые креативные сувениры!
День, полный впечатлений
Вы сможете не только подышать свежим воздухом, покормить с рук птиц, белок и бурундуков, но и забраться на захватывающие дух смотровые площадки и вершины скал, напиться чистейшей родниковой воды и загадать желание, стоя под легендарным «Висячим камнем»!
Организационные детали
Трансфер на автомобиле до заповедника и обратно включен, я встречу вас у вашей гостиницы и привезу обратно
Треккинг подойдет путешественникам с хорошей физической подготовкой: протяженность пути около 17 км, рассчитывайте свои возможности
Общая продолжительность треккинга около 6 часов, время и маршрут могут корректироваться в зависимости от пожеланий или физических возможностей группы
Необходимо надеть нескользящую обувь и непродуваемую одежду
Экскурсия проводится при температуре воздуха до −25 градусов
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2369 туристов
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Всё сложилось в нашем походе и хороший экскурсовод, и погода, и удача… Елена много рассказывала о своём крае, показывала интересные места и поэтому долгая дорога к Столбам не показалась такой читать дальшеуменьшить
утомительной. Погода тоже создавала настроение - солнышко радовало, ветерок бодрил. Да и удача улыбнулась нам в этот день, мы встретили легендарного столбиста Андроныча который без страховки за несколько минут покорил столбы Перья… Как знать, возможно, это Елена виновница всех сегодняшних чудесных моментов!?
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Это было замечательно! Спасибо большое за наше мини-путешествие в заповедник. Всё, как в описании: Елена на машине забрала нас от места проживания (а после вернула на то же место), потом мы шли пешком до столбов. По пути нам рассказала историю заповедника, столбов, их названий, покорителей столбов - столбистов, даже немного про сам Красноярск. Путешествие было комфортным и познавательным.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Побывали на великолепной экскурсии. Благодарим Елену за сопровождение. Всё понравилось. Интересные факты о городе и об окрестностях сопровождали нас, практически, всё время путешествия. У Елены отличная физическая подготовка, старались соответствовать:))) Маршрут не для слабаков и нытиков. Шесть часов хорошей кардионагрузки. За это вы получаете потрясающие виды и увлекательные истории. Рекомендуем маршрут и нашего гида Елену.
Вам был полезен этот отзыв?
Вадим
Замечательная экскурсия! Ради Столбов я и отправился в Красноярск. Выдалась отличнейшая погода, весь день светило солнышко. Жаль, что у меня были проблемы со спиной и не удалось залезть на вполне читать дальшеуменьшить
доступные скалы. Елена подробно рассказала о заповеднике, провела по самым интересным тропам, привела на самые забойные для фотографирования точки. Нам повезло, мы встретились со знаменитым столбистом Андронычем, который в этот день демонстрировал хождение и баланс по ленте. Увидели марала, сделали видео с бурундучками и белочками. Я наконец-то удовлетворил свой интерес к столбам. Перья это что-то! Спасибо большое, Елена!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Нам с супругой очень понравилась экскурсия в сердце заповедника Столбы. Думали, что не осилим данный маршрут, всё таки 17 км пешком, а мы пенсионеры. Но мы верили в себя и, читать дальшеуменьшить
как оказалось, не напрасно. Впечатлений море. Лена - прекрасный гид, с которым очень легко и приятно общаться. Нам очень повезло, что мы встретили легенду красноярских Столбов деда - Андроныча. Затаив дыхание, мы наблюдали, как он осуществляет подъём на Перья. Мне удалось сделать несколько снимков, как супруга с руки кормила бурундучка. После посещения Столбов в душе возникает чувство восторга от всего увиденного, которое на смог испортить даже дождь, сопровождавший нас на спуске от Столбов. Ради посещения Столбов мы проехали полстраны и не жалеем об этом.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ленина
Это было волшебное путешествие!!!
Лена просто сказочная! За время путешествия я много узнала по место и почувствовала его всем сердцем! Лена действительно стала для меня проводников к месту силы и к читать дальшеуменьшить
моей силе тоже) сто лет я так не чувствовала мир и себя)) Помимо рассказа про Истрию и местных людей Лена здорово помогла быть физически в тонусе правильными советами) а на обратном пути мы вообще подружились и обсудили важные душевые темы! Ооооочень благодарна Лене за столбы и открытие Красноярска с такой стороны! Восторг! Место красоты и место силы!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии на «Побывать в сердце заповедника Столбы»