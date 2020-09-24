2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Побывать в сердце заповедника Столбы

Исследовать красноярских исполинов, услышать историю национального парка и оценить впечатляющие виды

5
2 отзыва
Елена
Елена – Гид из Красноярска
В компании опытного проводника вы совершите трекинг к Центральным Столбам, где находятся наиболее узнаваемые скалы.

По пути вы познакомитесь с особенностями местной флоры, фауны и геологии.

Услышите историю 📖 учреждения национального парка.

А еще сможете покормить бурундучков, напиться родниковой воды и загадать желание в особом месте.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы

Что вас ожидает

Чудеса Центральных Столбов
Мы встретимся в месте вашего проживания или любой удобной для вас точке и на автомобиле 🚘 доберемся до начала пешеходного маршрута. Далее вас ждут 7 км пути до самого сердца заповедника — Центральных Столбов. Именно там вы встретите самые узнаваемые скалы: «Перья», «Дед», «Львиные ворота», «Первый и Второй Столбы» и другие природные памятники заповедника.

Информативная прогулка
На протяжении всего трекинга я буду рассказывать интересные факты о флоре и фауне края. Вы услышите историю 📖 создания национального парка, ставшего гордостью региона и даже породившего особый социокультурный феномен. Откроете причины образования скальных массивов и узнаете об удивительных особенностях геологического прошлого этих мест. Разберетесь, из чего состоят скалы и почему их считают местами силы. А также выясните, где на Столбах самый вкусный кофе, а где — самые креативные сувениры!

День, полный впечатлений
Вы сможете не только подышать свежим воздухом, покормить с рук птиц, белок и бурундуков, но и забраться на захватывающие дух смотровые площадки и вершины скал, напиться чистейшей родниковой воды и загадать желание, стоя под легендарным «Висячим камнем»!

Организационные детали

  • Общая продолжительность экскурсии 🧭 составляет около 6 часов, время и маршрут могут корректироваться в зависимости от пожеланий или физических возможностей группы
  • Протяженность пути около 17 км, рассчитывайте свои возможности
  • Возможно посещение заповедника на автомобиле со спец. пропуском. Таким образом удастся сократить около 14 км пешего пути. Цена пропуска на автомобиль 3250 рублей + дополнительный сбор 50 рублей/человека. Действует только по будням.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы
Побывать в сердце заповедника Столбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

24 сентября 2020
Насколько удивительна наша страна. Сколько в ней уникальных мест, хранящих в себе богатую историю! 17 км по заповеднику, "восхождение" на столбы... Удалось почувствовать неимоверное единение с природой, а также свободу. На всю жизнь запомню ощущение эйфории сидя на вершине, смотря на раскинувшиеся просторы, попивая чай с малиной и кормя с рук птичек и бурундуков. Это было незабываемо. Спасибо большое!
9 сентября 2020
Отлично провели время на Столбах вместе с Леной! За пять часов прошагали 17 км, маршрут показался нам не сложным, Лена показала красивые видовые точки, много рассказывала про Столбы, Красноярск и отвечала на все наши вопросы. Если вам хочется побывать в сердце заповедника Столбы, вам точно к Лене!

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Влюбиться в Красноярск за два часа
3 500
2 часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
4 отзыва
Познакомиться с лучшими местами города и услышать его историю от основания до современности
Тропа шаманов — места силы Красноярска
5 000
5 часов
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Пройти через целительную Арку, забраться на Красный Гребень и узнать о традициях енисейских шаманов
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
скидка20%
7500
6 000
6 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края

Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Экскурсия по Красноярску на автомобиле
5 200
6 часов
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
142 отзыва
Автомобильный тур по знаковым местам города и красотам соседних поселений
Волшебный день на Красноярских Столбах
скидка20%
От
2250
1 800
9 часов
Волшебный день на Красноярских Столбах
37 отзывов
Посетить неизведанные уголки парка, зарядиться энергией на месте силы и ощутить себя частью природы
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
4 000
6 часов
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
27 отзывов
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
скидка20%
6500
5 200
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
14 отзывов
Покорить красивейшие скалы заповедника, ощутить гармонию с природой и услышать истории города
Красноярск и Дивногорск за один день!
скидка10%
5000
4 500
4 часа
Красноярск и Дивногорск за один день!
13 отзывов
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
6 200
3 часа
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
12 отзывов
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера