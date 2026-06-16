Основано на последних 30 из 53 отзывов

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Е Елена Комфортная поездка, этим хороши индивидуальные экскурсии. Елена заехала в отель за нами. Экскурсию подстраивает под предпочтения группы. На обратном пути довезла нас до Бобрового лога, там прекрасно провели время. Экскурсия познавательная, прекрасные пейзажи. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Это была одна из лучших экскурсий за поездку в Красноярск. Много воздуха, простора и красоты. Решили остаться в Бобровом логу и прокатиться на канатной дороге — ни разу не пожалели! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Экскурсия оставила только положительные эмоции. Маршрут логичный, времени везде достаточно. ГЭС впечатляет масштабом, а виды по дороге просто завораживают. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Добрый день ☀ Спасибо огромное за экскурсию! Всё очень понравилось 🙏💕 Природа невероятная, экскурсовод рассказывал с душой и любовью к родному краю. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Иван Ездили в январе — зимняя Сибирь выглядит сказочно. Скалы, тайга, Енисей во льду — зрелище мощное. Бобровый лог зимой особенно красив. Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет