Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»

Тур по самым красивым местам: долина реки Енисея, прорезающая горный массив Саян, прибрежные скалы и...

Тур по самым красивым местам: долина реки Енисея, прорезающая горный массив Саян, прибрежные скалы и царственная бескрайняя тайга, посещение знаменитого природного парка «Красноярские столбы», с его интересной причудливой формой.
Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»
Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»
Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»
Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»
Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»
Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»

Что вы увидите 🤩

  • «Царь-рыба» — смотровая площадка
  • Дом-музей Астафьева
  • Дивногорская набережная
  • Красноярская ГЭС
  • Бобровый лог
  • Красноярские Столбы

Что вас ожидает:

    Дивногорск — маленькая Швейцария
    По дороге с серпантином мы отправимся в самый красивый город Сибири — Дивногорск, окруженный дивными скалами и бескрайней тайгой. Город стоит на берегу могучего Енисея, прорезающего горный массив Саян. По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», откуда нам откроются потрясающие виды на горные хребты и реку Енисей. Далее мы посетим дом-музей Астафьева и прогуляемся по улицам села Овсянка.
    Красноярская ГЭС — внушающие мощь сооружения
    ГЭС Красноярска, вторая по мощности в России и единственная, имеющая судоподъёмник. Электростанцию мы увидим с двух ракурсов, сделаем красивые фотографии.
    Бобровый лог-путь к знаменитым «Столбам»
    На обратном пути мы посетим один из красивейших уголков природы Красноярские Столбы. Со смотровой площадки в Бобровом логу мы полюбуемся грядой горных образований, которые имеют самые причудливые формы и названия. А также прокатимся на экстремальном аттракционе Родельбан.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • В случае дождя экскурсия не отменяется, всем участникам группы, выдаются дождевики.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    6 999 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт (автомобиль Renault Duster)
    Что не входит
    • Билеты в музей — 150 руб. / чел.
    • Проезд на канатно-кресельной дороге — 300 руб. / чел.
    Место начала и завершения
    ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно в 10:00

    Елена Н.
    Елена Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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