Что вас ожидает:

Дивногорск — маленькая Швейцария

По дороге с серпантином мы отправимся в самый красивый город Сибири — Дивногорск, окруженный дивными скалами и бескрайней тайгой. Город стоит на берегу могучего Енисея, прорезающего горный массив Саян. По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», откуда нам откроются потрясающие виды на горные хребты и реку Енисей. Далее мы посетим дом-музей Астафьева и прогуляемся по улицам села Овсянка.

Красноярская ГЭС — внушающие мощь сооружения

ГЭС Красноярска, вторая по мощности в России и единственная, имеющая судоподъёмник. Электростанцию мы увидим с двух ракурсов, сделаем красивые фотографии.

Бобровый лог-путь к знаменитым «Столбам»

На обратном пути мы посетим один из красивейших уголков природы Красноярские Столбы. Со смотровой площадки в Бобровом логу мы полюбуемся грядой горных образований, которые имеют самые причудливые формы и названия. А также прокатимся на экстремальном аттракционе Родельбан.

Важная информация: