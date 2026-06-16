Тур по самым красивым местам: Дивногорск с восхитительным широким Енисеем, вблизи которого расположена могучая Красноярская ГЭС.
Красноярские столбы, где мы полюбуемся возвышающимися над соснами горными образованиями, которые имеют причудливые формы и названия. Слизневский утес и аутентичная Овсянка.
Красноярские столбы, где мы полюбуемся возвышающимися над соснами горными образованиями, которые имеют причудливые формы и названия. Слизневский утес и аутентичная Овсянка.
Описание экскурсииДивногорск — маленькая Швейцария По дороге с серпантином мы отправимся в самый красивый город Сибири — Дивногорск, окруженный дивными скалами и бескрайней тайгой. Город стоит на берегу могучего Енисея, прорезающего горный массив Саян. По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», откуда нам откроются потрясающие виды на горные хребты и реку Енисей. Далее мы посетим дом-музей Астафьева и прогуляемся по улицам села Овсянка. Увидим новый национальный музейный центр Астафьева и заедем на реконструированную Астафьевскую набережную, с причала полюбуемся красивыми скалами и сделаем атмосферные фотографии Красноярская ГЭС — внушающие мощь сооружения ГЭС Красноярска, вторая по мощности в России и единственная, имеющая судоподъёмник. Электростанцию мы увидим с новой полностью прозрачной смотровой площадки. Пройдемся по музыкальной аллее к берегу Енисея. Бобровый лог — путь к знаменитым «Столбам» На обратном пути мы посетим один из красивейших уголков природы. Вот она, настоящая Сибирская Швейцария! Со смотровой площадки на восточном входе в национальный парк «Красноярские столбы» мы увидем Сиенитовый карьер, а также рассмотрим с близкого расстояния самый большой мегалит «Такмак». Наберем из источника чистой родниковой воды, с содержанием ионов серебра. Внимание! По желанию туристы могут остатья в Бобровом логу и прокатиться на канатной дороге, в этом случае мы закончим экскурси в фан - парке и вы самостоятельно сможете посетить выбранные аттракционы и маршруты. Важная информация:
- В выходные дни начало экскурсии возможно не позднее 9:00, позже, из-за большого туристического потока, будет затруднен проезд к смотровой площадке восточных столбов. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- В случае дождя экскурсия не отменяется, всем участникам группы выдаются дождевики. Важная информация: Можно с детьми старше 10 лет. Если вашим детям меньше 10 лет, то напишите об этом в сообщении и с вами будет гид, у которого есть бустеры и детское кресло.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Царь-рыба» - смотровая площадка
- Дом-музей Астафьева
- Дивногорская набережная
- Красноярская ГЭС
- Бобровый лог
- Красноярские Столбы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (автомобиль Renault Duster)
Что не входит в цену
- Билеты в музей - 200 руб./чел.
Место начала и завершения?
Ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Можно с детьми старше 10 лет
- Если вашим детям меньше 10 лет, то напишите об этом в сообщении и с вами будет гид, у которого есть бустеры и детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Комфортная поездка, этим хороши индивидуальные экскурсии. Елена заехала в отель за нами. Экскурсию подстраивает под предпочтения группы. На обратном пути довезла нас до Бобрового лога, там прекрасно провели время. Экскурсия познавательная, прекрасные пейзажи.
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Ю
Это была одна из лучших экскурсий за поездку в Красноярск. Много воздуха, простора и красоты. Решили остаться в Бобровом логу и прокатиться на канатной дороге — ни разу не пожалели!
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А
Экскурсия оставила только положительные эмоции. Маршрут логичный, времени везде достаточно. ГЭС впечатляет масштабом, а виды по дороге просто завораживают.
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Н
Добрый день ☀ Спасибо огромное за экскурсию! Всё очень понравилось 🙏💕 Природа невероятная, экскурсовод рассказывал с душой и любовью к родному краю.
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И
Ездили в январе — зимняя Сибирь выглядит сказочно. Скалы, тайга, Енисей во льду — зрелище мощное. Бобровый лог зимой особенно красив. Очень рекомендую!
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О
Экскурсия прошла спокойно и комфортно. Без суеты, с возможностью все рассмотреть и насладиться природой. Дивногорск покорил — уютный и очень живописный город.
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