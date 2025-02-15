Красота замёрзшего моря и величие отвесных скал, тишина и белоснежные просторы. Вас ждет незабываемая прогулка на хивусе – катере на воздушной подушке, самом быстроходном судне в Красноярском море, которое может разгоняться до 90 км/ч.

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Описание водной прогулки

Очарование зимнего Красноярского моря

Представьте себе красоту замёрзшего моря, величественные отвесные скалы и безмолвные белоснежные просторы. Это место, где природа раскрывает свои лучшие стороны, и вы можете насладиться каждым мгновением.

Путешествие на хивусе

Мы предлагаем вам уникальную возможность прокатиться на хивусе — катере на воздушной подушке, который является самым быстроходным судном на Красноярском море. Он способен развивать скорость до 90 км/ч, что делает поездку не только быстрой, но и захватывающей!

Комфорт и уют

Не беспокойтесь о долгих переходах — мы будем останавливаться в самых живописных местах, чтобы вы могли насладиться великолепными пейзажами и прогуляться по заснеженным просторам. Погода не станет помехой: в кабине хивуса всегда тепло и уютно, а катание в мороз — это особенное удовольствие.

Маршрут и остановки

Наш маршрут приведёт вас к Бирюсинскому заливу, который считается самым живописным на "море". Мы сделаем 5 остановок по 10-20 минут, чтобы вы могли насладиться красотой окружающего мира.

Подготовка к поездке

Для участия в этой прогулке не требуется особой физической подготовки. Просто возьмите с собой удобную и тёплую одежду, термос с чаем и небольшой перекус, чтобы сделать ваше путешествие ещё более приятным.

Приглашаем вас в это удивительное зимнее приключение, где каждый момент будет наполнен красотой и спокойствием природы!