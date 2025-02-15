Вас ждет незабываемая прогулка на хивусе – катере на воздушной подушке, самом быстроходном судне в Красноярском море, которое может разгоняться до 90 км/ч.
Описание водной прогулки
Очарование зимнего Красноярского моря
Представьте себе красоту замёрзшего моря, величественные отвесные скалы и безмолвные белоснежные просторы. Это место, где природа раскрывает свои лучшие стороны, и вы можете насладиться каждым мгновением.
Путешествие на хивусе
Мы предлагаем вам уникальную возможность прокатиться на хивусе — катере на воздушной подушке, который является самым быстроходным судном на Красноярском море. Он способен развивать скорость до 90 км/ч, что делает поездку не только быстрой, но и захватывающей!
Комфорт и уют
Не беспокойтесь о долгих переходах — мы будем останавливаться в самых живописных местах, чтобы вы могли насладиться великолепными пейзажами и прогуляться по заснеженным просторам. Погода не станет помехой: в кабине хивуса всегда тепло и уютно, а катание в мороз — это особенное удовольствие.
Маршрут и остановки
Наш маршрут приведёт вас к Бирюсинскому заливу, который считается самым живописным на "море". Мы сделаем 5 остановок по 10-20 минут, чтобы вы могли насладиться красотой окружающего мира.
Подготовка к поездке
Для участия в этой прогулке не требуется особой физической подготовки. Просто возьмите с собой удобную и тёплую одежду, термос с чаем и небольшой перекус, чтобы сделать ваше путешествие ещё более приятным.
Приглашаем вас в это удивительное зимнее приключение, где каждый момент будет наполнен красотой и спокойствием природы!
Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царские ворота
- Козыреаский зуб
- Мамонтова пещера
- Пляж осьминогов
- Скала Черепаха и др
Что включено
- Сопровождение капитана
- Катание на хивусе/катере.
Что не входит в цену
- Трансфер (за доплату).
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Наденьте теплую и удобную одежду
- Возьмите чай и перекус с собой