Яхт-тур по Красноярскому морю на хивусах (летом на катере)

Яхт-тур по Красноярскому морю на хивусах
Красота замёрзшего моря и величие отвесных скал, тишина и белоснежные просторы.

Вас ждет незабываемая прогулка на хивусе – катере на воздушной подушке, самом быстроходном судне в Красноярском море, которое может разгоняться до 90 км/ч.
Яхт-тур по Красноярскому морю на хивусах (летом на катере)
Яхт-тур по Красноярскому морю на хивусах (летом на катере)
Яхт-тур по Красноярскому морю на хивусах (летом на катере)
Ближайшие даты:
15
фев16
фев22
фев23
фев1
мар2
мар8
мар
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00

Описание водной прогулки

Очарование зимнего Красноярского моря

Представьте себе красоту замёрзшего моря, величественные отвесные скалы и безмолвные белоснежные просторы. Это место, где природа раскрывает свои лучшие стороны, и вы можете насладиться каждым мгновением.

Путешествие на хивусе

Мы предлагаем вам уникальную возможность прокатиться на хивусе — катере на воздушной подушке, который является самым быстроходным судном на Красноярском море. Он способен развивать скорость до 90 км/ч, что делает поездку не только быстрой, но и захватывающей!

Комфорт и уют

Не беспокойтесь о долгих переходах — мы будем останавливаться в самых живописных местах, чтобы вы могли насладиться великолепными пейзажами и прогуляться по заснеженным просторам. Погода не станет помехой: в кабине хивуса всегда тепло и уютно, а катание в мороз — это особенное удовольствие.

Маршрут и остановки

Наш маршрут приведёт вас к Бирюсинскому заливу, который считается самым живописным на "море". Мы сделаем 5 остановок по 10-20 минут, чтобы вы могли насладиться красотой окружающего мира.

Подготовка к поездке

Для участия в этой прогулке не требуется особой физической подготовки. Просто возьмите с собой удобную и тёплую одежду, термос с чаем и небольшой перекус, чтобы сделать ваше путешествие ещё более приятным.

Приглашаем вас в это удивительное зимнее приключение, где каждый момент будет наполнен красотой и спокойствием природы!

Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царские ворота
  • Козыреаский зуб
  • Мамонтова пещера
  • Пляж осьминогов
  • Скала Черепаха и др
Что включено
  • Сопровождение капитана
  • Катание на хивусе/катере.
Что не входит в цену
  • Трансфер (за доплату).
Где начинаем и завершаем?
Начало: База отдыха Три капитана или магазин Морячок
Завершение: База отдыха Три капитана или магазин «Морячок»
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Наденьте теплую и удобную одежду
  • Возьмите чай и перекус с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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