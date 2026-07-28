Приглашаем вас на незабываемую автомобильную экскурсию по Красноярску, где вы познакомитесь с историей и культурой этого удивительного города.
Ваше путешествие начнется с посещения знаменитой часовни Параскевы Пятницы, которая является символом города
Ваше путешествие начнется с посещения знаменитой часовни Параскевы Пятницы, которая является символом города
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство индивидуальной экскурсии на автомобиле
- 🏞 Великолепные виды с Караульной горы
- 🏛 Погружение в историю Красноярска
- 🌊 Впечатляющая Красноярская ГЭС
- 🎢 Развлечения в Фан-парке «Бобровый лог»
- 🎣 Возможность купить свежую рыбу
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Красноярску на автомобиле - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться видами и достопримечательностями в полной мере. Кроме того, в июне можно увидеть впечатляющий сброс воды на Красноярской ГЭС. В мае, сентябре и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учитывать, что погода может быть более прохладной и непредсказуемой. Зимой и ранней весной из-за холодов и снега посещение некоторых мест может быть затруднено.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Часовня Параскевы Пятницы
- Площадь Мира
- Здание аптеки 1896 года
- Администрация Красноярского края
- Музей-пароход «Святитель Николай»
- Красноярская ГЭС
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
- Усадьба-музей Виктора Астафьева
- Фан-парк «Бобровый лог»
Описание экскурсии
- Одним из ключевых объектов экскурсии будет символ Красноярска, изображенный на 10-рублевой купюре, — часовня Параскевы Пятницы. Она расположена на Караульной горе с отличным обзором на город с оборудованной смотровой площадкой. Вы узнаете историю основания Красноярска, интересные факты о месте размещения города на стыке трех континентальных платформ.
- Вы побываете на начальном историческом месте Красноярска, где почти 400 лет назад он начинался, как военное поселение. Сейчас это место называется площадь Мира.
- После мы проедем по центральным улицам города и поговорим о его прошлом в период Российской Империи. На центральной улице Красноярска вы увидите большое количество сохранившихся зданий постройки 19 века, а я расскажу об их истории. Вы увидите здание аптеки, введенной в эксплуатацию в 1896 году и действующей поныне, здание Администрации Красноярского края, построенное на фундаменте кафедрального собора, снесенного в 1936 году.
- Доберемся до исторического музея-парохода «Святитель Николай», на котором Владимир Ульянов в 1897 году добирался до места ссылки в с. Шушенское на юге Красноярского края. Вы увидите сохранившееся двухэтажное здание, в котором вождь мирового пролетариата жил два месяца, дожидаясь места назначения ссылки.
- Затем поедем в г. Дивногорск полюбоваться на плотину Красноярской ГЭС — одной из самых мощных гидроэлектростанций мира. А если повезет, сможем увидеть незабываемое зрелище сброса воды из хранилища. Обычно это происходит во второй половине июня, но бывает не каждый год. До Дивногорска от Красноярска около 40 км. по живописной дороге с серпантинами в таежной местности. Недалеко от ГЭС есть частная торговля рыбой, где можно недорого купить копченую и соленую осетрину, стерлядь, нельму, енисейского омуля, хариуса и другую рыбу.
- Останавливаемся на смотровой площадке «Царь-рыба» около села Овсянка — родины писателя Виктора Астафьева. В самом селе можно посетить усадьбу-музей писателя.
- Через несколько километров по маршруту следования в Красноярск располагается замечательный Фан-парк «Бобровый лог», введенный в эксплуатацию в 2006 году. В зимнее время желающие могут кататься на горных лыжах и сноубордах по великолепнейшим трассам.
- Для малышей есть ряд аттракционов, которые придутся им по душе. Уникальный аттракцион «Родельбан», самый большой в Европе, порадует любителей экстрима. Во время нашей экскурсии предусмотрено время для подъема на смотровую площадку Фан-парка по канатной дороге.
- Далее возвращаемся в город.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания.
- Возможные дополнительные расходы: осмотр усадьбы-музея В. П. Астафьева — 150 руб. /чел.; подъем по канатно-кресельной дороге в фан-парке «Бобровый лог» — 350 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 2067 туристов
Я сибиряк в четвертом поколении. Красноярск мой родной город. Наше общее увлечение с женой — самостоятельные путешествия, которые мы совершаем уже семь лет. Мы были во многих странах Юго-Восточной Азии, в 2013 году посетили 5 стран "шенгенского" соглашения. С удовольствием познакомлю гостей нашего города с интересными местами на сибирской земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 248 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Хочу выразить огромную благодарность Сергею за организацию экскурсии по Красноярску и Дивногорску! Было очень интересно и познавательно, красивые виды. Нам всё понравилось. Обязательно буду рекомендовать Сергея своим знакомым и друзьям!
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Отличная экскурсия! За один день увидели основные достопримечательности Красноярска, Дивногорск и Красноярскую ГЭС. Сергей очень интересный рассказчик и собеседник. Остались очень довольны, что с пользой провели день, узнали много интересных фактов о Красноярске!
+2
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку моей деятельности. Мне было очень позитивно общаться с вами.
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очень понравилась экскурсия! грамотно простроен маршрут, время пролетело незаметно. Сергей интересный гид, очень много информации рассказал об истории города и всех мест, которые мы посетили. Довольные экскурсией на все 100%. Рекомендуем!
+2
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Экскурсия была персональная и длилась дольше заявленного времени. Посетили все знаковые места Красноярска, много беседовали об истории города и не только. Сергей умный и интеллектуальный человек, с таким человеком приятно неспеша путешествовать. От души рекомендую!
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В
Возвращаю, так сказать, долг Сергею, публикую отзыв о его замечательной экскурсии по Красноярску и окрестностям, которую он провёл для нас в июне уходящего года. Мы второй раз в этом замечательном
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М
Сергей очень хороший гид, по дороге рассказывал много интересного не только о Красноярске, но и Хакасии.
Выезжали утром, в густом тумане, на площадке с Царь-рыбой ничего не было видно. Поэтому вернулись
Выезжали утром, в густом тумане, на площадке с Царь-рыбой ничего не было видно. Поэтому вернулись
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