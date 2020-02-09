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Автомобильный тур по знаковым местам города и красотам соседних поселений

Сергей
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Сергей – ваш гид
Я предлагаю вам покататься со мной на машине и потратить несколько часов на осмотр Красноярска.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии130 отзывов
4.89
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле

Что вас ожидает

  • Одним из первых объектов экскурсии будет символ Красноярска, изображенный на 10-рублевой купюре, — часовня Параскевы Пятницы. Она расположена на Караульной горе с отличным обзором на город с оборудованной смотровой площадкой. Вы узнаете историю основания Красноярска, интересные факты о месте размещения города на стыке трех континентальных платформ.
  • Вы побываете на начальном историческом месте Красноярска, где почти 400 лет назад он начинался, как военное поселение. Сейчас это место называется площадь Мира.
  • После мы проедем по центральным улицам города и поговорим о его прошлом в период Российской Империи. На центральной улице Красноярска вы увидите большое количество сохранившихся зданий постройки 19 века, а я расскажу об их истории. Вы увидите здание аптеки, введенной в эксплуатацию в 1896 году и действующей поныне, здание Администрации Красноярского края, построенное на фундаменте кафедрального собора, снесенного в 1936 году.
  • Доберемся до исторического музея-парохода «Святитель Николай», на котором Владимир Ульянов в 1897 году добирался до места ссылки в с. Шушенское на юге Красноярского края. Вы увидите сохранившееся двухэтажное здание, в котором вождь мирового пролетариата жил два месяца, дожидаясь места назначения ссылки.
  • Затем поедем в г. Дивногорск полюбоваться на плотину Красноярской ГЭС — одной из самых мощных гидроэлектростанций мира. А если повезет, сможем увидеть незабываемое зрелище сброса воды из хранилища. Обычно это происходит во второй половине июня, но бывает не каждый год. До Дивногорска от Красноярска около 40 км по живописной дороге с серпантинами в таежной местности. Недалеко от ГЭС есть частная торговля рыбой, где можно недорого купить копченую и соленую осетрину, стерлядь, нельму, енисейского омуля, хариуса и другую рыбу.
  • Останавливаемся на смотровой площадке «Царь-рыба» около села Овсянка — родины писателя Виктора Астафьева. В самом селе можно посетить усадьбу-музей писателя.
  • Через несколько километров по маршруту следования в Красноярск располагается замечательный Фан-парк «Бобровый лог», введенный в эксплуатацию в 2006 году. В зимнее время желающие могут кататься на горных лыжах и сноубордах по великолепнейшим трассам.
  • Для малышей есть ряд аттракционов, которые придутся им по душе. Уникальный аттракцион «Родельбан», самый большой в Европе, порадует любителей экстрима.
  • В «Бобровом логу» есть прекрасные кафе самообслуживания с очень умеренными расценками и отличным качеством разнообразных блюд. Как правило, ланч во время экскурсии проводится здесь.
    Далее возвращаемся в город

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания
  • Возможные дополнительные расходы: осмотр усадьбы-музея В.П. Астафьева — 100 руб./чел.; подъем по канатно-кресельной дороге в фан-парке «Бобровый лог» — 270 руб.; обед в кафе «Красная палатка» (300 руб.); билеты в музей-пароход «Святитель-Николай» — 70 руб.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Экскурсия по Красноярску на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Я сибиряк в четвертом поколении.Красноярск мой родной город. Наше общее увлечение с женой — самостоятельные путешествия, которые мы совершаем уже семь лет. Мы были во многих странах Юго-Восточной Азии, в 2013 году посетили 5 стран "шенгенского" соглашения. С удовольствием познакомлю гостей нашего города с интересными местами на сибирской земле.
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130 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Интересная и познавательная экскурсия! Гид Сергей замечательный рассказчик,
в формате дружеской беседы рассказал о Красноярске и людях живших и живущих в этом прекрасном городе.
Остались под большим впечатлением от поездки в Дивногорск.
Спасибо за экскурсию, очень понравилось.
6 января 2020
Экскурсия не понравилась. Во первых, гид очень часто обозначивал свои политические убеждения, несмотря на то , что мы ему дали ясно понять, что у нас другое мнение и не хотели дебатов. Но он периодически грубо ругал советскую власть и ее руководителей. Во вторых, если экскурсия на машине....надо учесть все. В Красноярске был мороз, окна замерзли....из машины по сути ничего не видно. Также на многие вопросы типа "кто первый хозяин этого дома?" И т.д. гид говорил : " я не знаю". Что то очень интересного не узнали....на планшете гид рекламировал свою экскурсию в столбы.
26 ноября 2019
Всем рекомендую, отличный экскурсовод и гид!!! Всё очень понравилось,было интересно и увлекательно!!! Сразу видно,что гид с опытом ,рассчитал время в каких местах и в какое время лучше быть в том или ином месте. Обязательно обращайтесь не пожалеете!!!👍👍👍
24 ноября 2019
Экскурсия удалась! Спасибо Сергею за увлекательную поездку! Это гид от Бога! Узнали столько интересного об истории России и Красноярска в частности.. Увидели город и край как-будто изнутри эпох.. Сергей интереснейший собеседник.. Не заметили, как пролетел день.... Раньше я никогда я не отправляла отзывы, а сейчас не сдержалась)))
17 ноября 2019
Красноярск нас встретил зимней холодной погодой. Но это не испортило наше впечатление, прекрасный город. Сергей Николаевич, очень грамотный гид и интересный рассказчик. Мы обязательно вернёмся еще, но летом.
20 октября 2019
Отличная экскурсия, экономит время и силы на первое знакомство с Красноярским краем. Спасибо Сергею за интересно проведенное время по памятным местам!
16 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Информация не нагромождена, но в то же время насыщена и правильно структурирована. Экскурсия выстроена в несколько этапов, при этом время не скомкано, Сергей предоставляет достаточное время для посещения всех предлагаемых мест и полного их исследования. Красноярск удивительный и интересный город с потрясающими природными ландшафтами. Рекомендую экскурсию с Сергеем, она того стоит! Спасибо!
18 сентября 2019
Замечательная экскурсия, всем рекомендую!
11 сентября 2019
Сергей замечательный гид. Рекомендую.
26 августа 2019
Занимательная и интересная экскурсия. Мне все понравилось.
Ещё 120 отзывов

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