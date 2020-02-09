Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
Я предлагаю совершить поход в уникальный, всемирно известный заповедник «Столбы» — насладиться красотой окружающей природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью. Это удивительное место расположено на Северо-Западных отрогах Восточных Саян, протянувшихся от Алтая до Забайкалья. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы под названием «Столбы». Во время похода я расскажу вам о вулканическом происхождении скал, об их названиях, об истории, особенностях, о флоре и фауне заповедника.