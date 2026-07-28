Приглашаем вас на незабываемую автомобильную экскурсию по Красноярску, где вы познакомитесь с историей и культурой этого удивительного города.Ваше путешествие начнется с посещения знаменитой часовни Параскевы Пятницы, которая является символом города

и изображена на 10-рублевой купюре. С Караульной горы открывается великолепный вид на город, который вы сможете зафиксировать в своей памяти и на фотографиях. Затем вы отправитесь на площадь Мира, место основания Красноярска, и пройдетесь по центральным улицам, узнавая истории старинных зданий. Вас ждет встреча с историческим музеем-пароходом "Святитель Николай", который играл важную роль в жизни Владимира Ульянова. После вы посетите г. Дивногорск и полюбуетесь на мощь Красноярской ГЭС, а также сможете приобрести местные деликатесы. В завершение экскурсии вы остановитесь на смотровой площадке "Царь-рыба", где откроется живописный вид на Енисей и родину Виктора Астафьева

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Красноярску на автомобиле - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться видами и достопримечательностями в полной мере. Кроме того, в июне можно увидеть впечатляющий сброс воды на Красноярской ГЭС. В мае, сентябре и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учитывать, что погода может быть более прохладной и непредсказуемой. Зимой и ранней весной из-за холодов и снега посещение некоторых мест может быть затруднено.

Сейчас август — это идеальное время.