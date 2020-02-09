Экскурсия не понравилась. Во первых, гид очень часто обозначивал свои политические убеждения, несмотря на то , что мы ему дали ясно понять, что у нас другое мнение и не хотели дебатов. Но он периодически грубо ругал советскую власть и ее руководителей. Во вторых, если экскурсия на машине....надо учесть все. В Красноярске был мороз, окна замерзли....из машины по сути ничего не видно. Также на многие вопросы типа "кто первый хозяин этого дома?" И т.д. гид говорил : " я не знаю". Что то очень интересного не узнали....на планшете гид рекламировал свою экскурсию в столбы.