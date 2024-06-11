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каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю.



Вас ждет неспешное знакомство с интерактивными картами, которые раскроют подробности о самых значимых сражениях, торговых путях и кругосветных путешествиях.



Вы узнаете морские термины, научитесь завязывать морской узел и откроете для себя, как строился быт на корабле.



Вашему вниманию будут представлены истории о морской авиации, первой подводной лодке и первой в СССР женщине-водолазе.



Кроме того, экскурсия раскроет, почему Кронштадт на протяжении всей истории служил надежным щитом для защиты Санкт-Петербурга.



Программа рассчитана как на взрослых, так и на детей от 7 лет, делая ее идеальным выбором для семейного отдыха. Обратите внимание, что входные билеты и сбор музея оплачиваются отдельно. Экскурсия не включает второй этаж музея, который доступен для самостоятельного осмотра. Позвольте себе окунуться в мир морских приключений и открытий, выбрав эту экскурсию в Кронштадте