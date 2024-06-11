Кронштадт, город с богатой историей, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир морских приключений и открытий.
Экскурсия по Музею военно-морской славы не просто прогулка по музейным залам, это путешествие во времени, где
Экскурсия по Музею военно-морской славы не просто прогулка по музейным залам, это путешествие во времени, где
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
- Изучите интерактивные карты, раскрывающие подробности торговых путей, самых значимых сражений и кругосветных путешествий
- Познакомитесь с морскими терминами и частями корабля и отыщете перо руля
- Научитесь завязывать морской узел
- Разгадаете секрет размагничивания корабля
- Узнаете историю здания арсенала и идею, объединяющую все залы экспозиции
- Станете свидетелями беседы военного министра с его заместителем
- Разберётесь в структуре флота
- Зайдёте в каюту и посмотрите, как жили на корабле
Также гид расскажет вам о морской авиации и первой подводной лодке, о первой в СССР женщине-водолазе и о том, почему именно Кронштадт служил щитом для защиты Санкт-Петербурга на протяжении всей истории его существования.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Дополнительно оплачивается входной билет — 400 руб. / взрослый, 200 руб. /льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет, необходим документ, подтверждающий возраст) и сбор музея — 2000 руб. с группы
- Экскурсия не включает второй этаж, он для самостоятельного осмотра
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Также экскурсию можно провести для организованной группы: продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Отдельно оплачивается экскурсионная путёвка — 2000 руб. с каждых 15 участников и аренда оборудования — 1000 руб. за 15 приёмников.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
напротив касс музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кронштадта
Похожие экскурсии из Кронштадта
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
84507 605₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.