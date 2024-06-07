К Ксения Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼

Н Нина Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.

Т Татьяна Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.

С Светлана Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!

D Dmitry Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!

Н Наталия Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине

А Алексей Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе читать дальше познавательно. Приятно видеть любовь экскурсовода к своему делу и городу. Еще раз благодарим Никиту за такое замечательное время препровождение! Однозначно рекомендуем к посещению:) Отличная экскурсия! Особенно понравились интересная подача материала, разнообразие тем, скуки на экскурсии не было совсем! Все с юмором, легко и очень

Е Елена Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе Огромное спасибо Никите! Очень интересно. Узнали много нового. Никита отлично знает материал. Время пролетело незаметно. Прошли по Кронштадту, используя карту, которую дал Никита. Очень познавательно. Рекомендую.

М Мария Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!