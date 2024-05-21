Б Борис Кронштадт в любую погоду Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!

Е Евгений Кронштадт в любую погоду Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!

Н Наталия Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине

М Мария Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!