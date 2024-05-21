1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис21 мая 2024Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
- ЕЕвгений19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
- ННаталия11 мая 2024Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине
- ММария6 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!
- ССергей28 марта 2024Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Кронштадтский Морской музей»
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