Кронштадтский Морской музей – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Кронштадтский Морской музей» в Кронштадте, цены от 2 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт в любую погоду
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека
Экскурсия по Музею военно-морской славы в Кронштадте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Кронштадтский Морской музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кронштадт в любую погоду
  2. Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
  3. Экскурсия по Музею военно-морской славы в Кронштадте
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Кронштадтский Морской музей" можно забронировать 3 экскурсии от 2 250 до 10 680. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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