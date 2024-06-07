1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
12 июня в 08:30
16 июня в 09:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 11:30
10 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
- ИИрина6 июня 2024Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
- ИИрина6 июня 2024Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ННаталия4 июня 2024Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
- ССветлана3 июня 2024Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
- ООльга2 июня 2024По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ИИрина1 июня 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
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