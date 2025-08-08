Экскурсия по Кронштадту предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и природой этого удивительного города.
Прогулка по старинным улицам, посещение Адмиралтейства и Якорной площади, осмотр Морского собора - всё это ждёт вас на маршруте. Узнайте о значимых событиях и людях, которые оставили свой след в истории. Не забудьте удобную обувь и бутылочку воды для комфортного путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Цветущие яблони весной
- ⚓ Исторические достопримечательности
- 🏛 Морской собор
- 🌳 Прогулка по старинному парку
- 📜 Легенды и истории города
Что можно увидеть
- Адмиралтейство
- Якорная площадь
- Морской собор
- Первый сухой док
Описание экскурсииЯ приглашаю Вас в город цветущих яблонь — Кронштадт. Эдем, возникший на ледниковой морене, мог стать столицей Российской Империи, и стал важным городом Военно-морского флота России. Мы пройдемся пешеходным маршрутом через центр города и услышим, как стучит его сердце, как вторит ему звон колоколов старинных церквей. Посетим Адмиралтейство, где офицерами был заложен яблоневый сад с кронштадтской сакурой более века назад. Посмотрим на первый сухой док в России, задуманный еще Петром Первым, прогуляемся по старинному парку под тенью могучих лип, выдержавших не одно наводнение. Пройдёмся по набережным и узнаем как зарождался город, какие знаменитые люди жили в нём и совершались открытия мирового значения, как формировался Российский Императорский флот. Посетим Якорную площадь и осмотрим главный храм Военно-морского флота России — Морской собор. Важная информация: Поскольку экскурсия пешеходная, необходима удобная обувь и бутылочка воды, если необходимо — пауэрбанк. Остальное — по погоде.
По понедельникам в 9:00 и 14:00, по вторникам и четвергам в 11:00, по воскресеньям в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андреевский сквер
- Часовня Тихвинской иконы Божией Матери
- Дерево желаний
- Обводный канал
- Дом купца Никитина
- Павильон мареографа
- Кронштадтский футшток
- Рыбка-колюшка
- Итальянский дворец
- Голландская кухня
- Итальянский пруд
- Доковый мост
- Петровский док
- Петровский парк
- Макаровский мост
- Якорная площадь
- Морской собор
Что включено
- Услуги гида
- Наглядный материал (фото, гравюры).
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадт, Соборная площадь, 1, территория Андреевского сада
Завершение: Якорная площадь, дом 1, Морской собор
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 9:00 и 14:00, по вторникам и четвергам в 11:00, по воскресеньям в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Поскольку экскурсия пешеходная
- Необходима удобная обувь и бутылочка воды
- Если необходимо - пауэрбанк. Остальное - по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Т
Татьяна
8 авг 2025
Провели с Мариной незабываемый день 6 августа! Очень благодарны за всё - отличная информативная экскурсия с наглядным матералом (фотографии разных лет, схемы, миниатюры), интересный и красивый маршрут, много полезных рекомендаций (мы ими воспользовались, спасибо! 🍰🌅♥️), позитивный настрой и сопровождение начиная от момента бронирования! Нам очень повезло, что познакомились с Кронштадтом в компании с Мариной! Спасибо большое! 💕♥️
Е
Елена
30 июл 2025
С
Светлана
27 июл 2025
Марина провела с нами интересную экскурсию, учла в маршруте особенности погоды, помогла нам выбрать и приобрести билеты на водную прогулку. Сервис пять звёзд!
Н
Надежда
24 июл 2025
Первый раз были в Крондштате, но благодаря экскурсоводу Марине это была любовь с первого взгляда!!! Спасибо большое! Обязательно приедем еще🫶 Всем рекомендую индивидуальную экскурсию!
Входит в следующие категории Кронштадта
