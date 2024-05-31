В Владимир Кронштадт изнутри Экскурсовод Павел, проводивший экскурсию по Кронштадту- компетентный рассказчик, внимательный и заботливый, учитывая, что в нашей группе было два пенсионера более 80 лет. Удачи ему!

А Александра Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа Много интересного

М Максим Прогулка по Кронштадту Ирина оказалась очень эрудированным гидом и интересным рассказчиком. Рекомендую

Д Дмитрий Прогулка по Кронштадту Ирина очень душевный человек и хороших экскурсовод. Прошли пешком по всем интересным местам Кронштадта и узнали много нового про вроде бы известные вещи и людей. Спасибо!