Кронштадт — город-порт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Он основан по приказу Петра I практически одновременно с Петербургом. Чтобы попасть в Кронштадт нужно пересечь дамбу — уникальный комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Общая длина дамбы составляет 25,4 километра. В ходе экскурсии вы узнаете зачем был основан Кронштадт, кто селился на острове и управлял им, почему его закрыли и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость. Вы узнаете о сложностях, связанных с транспортным сообщением острова с материком, о роли Кронштадта и Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Узнаете почему Кронштадт называют «Огневым щитом Ленинграда» и «Островом, поцелованным Богом». Знаковые места Кронштадта

Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Найдете памятный знак Блокадной корюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А еще рассмотрите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — услышите историю Петровского дока и полюбуетесь Морским собором. Экскурсия по Морскому собору

Вы посетите один из самых известных и величественных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете его историю и значение для царской России. Я расскажу об особенностях архитектуры и убранстве, о символах и деталях. По желанию вы подниметесь на 2-ой ярус или на смотровую площадку под куполом на высоте 52 метра. Программа экскурсии:Автобус отправится во время, указанное на вашем билете;По дороге (она займет примерно 1 час) вас ждет трассовая экскурсия, в ходе которой вы получите основные сведения об истории и роли Кронштадта, узнаете об устройстве комплекса защитных сооружений Петербурга

На территории Кронштадта вас ждет экскурсия по основным его достопримечательностям. Вы увидите Якорную площадь и посетите Морской Никольский собор (главный храм Военно-морского флота России и памятник морякам);После осмотра города изнутри вас ждёт часовая экскурсия на корабле по Финскому заливу, во время которой вы увидите форты Кронштадта и узнаете их историю и назначение;Далее мы вернемся на автобусе в центр Санкт-Петербурга Важная информация: