Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Кронштадт.
Вас ждет трассовая экскурсия по дороге, прогулка с гидом по Кронштадту, а также теплоходная прогулка вокруг фортов на ретро-теплоходе Рипербан (летом) или посещение Музея маяков и форта Константин (зимой).
Вас ждет трассовая экскурсия по дороге, прогулка с гидом по Кронштадту, а также теплоходная прогулка вокруг фортов на ретро-теплоходе Рипербан (летом) или посещение Музея маяков и форта Константин (зимой).
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание водной прогулки
Кронштадт — город-порт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Он основан по приказу Петра I практически одновременно с Петербургом. Чтобы попасть в Кронштадт нужно пересечь дамбу — уникальный комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Общая длина дамбы составляет 25,4 километра. В ходе экскурсии вы узнаете зачем был основан Кронштадт, кто селился на острове и управлял им, почему его закрыли и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость. Вы узнаете о сложностях, связанных с транспортным сообщением острова с материком, о роли Кронштадта и Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Узнаете почему Кронштадт называют «Огневым щитом Ленинграда» и «Островом, поцелованным Богом». Знаковые места Кронштадта
Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Найдете памятный знак Блокадной корюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А еще рассмотрите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — услышите историю Петровского дока и полюбуетесь Морским собором. Экскурсия по Морскому собору
Вы посетите один из самых известных и величественных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете его историю и значение для царской России. Я расскажу об особенностях архитектуры и убранстве, о символах и деталях. По желанию вы подниметесь на 2-ой ярус или на смотровую площадку под куполом на высоте 52 метра. Программа экскурсии:Автобус отправится во время, указанное на вашем билете;По дороге (она займет примерно 1 час) вас ждет трассовая экскурсия, в ходе которой вы получите основные сведения об истории и роли Кронштадта, узнаете об устройстве комплекса защитных сооружений Петербурга
На территории Кронштадта вас ждет экскурсия по основным его достопримечательностям. Вы увидите Якорную площадь и посетите Морской Никольский собор (главный храм Военно-морского флота России и памятник морякам);После осмотра города изнутри вас ждёт часовая экскурсия на корабле по Финскому заливу, во время которой вы увидите форты Кронштадта и узнаете их историю и назначение;Далее мы вернемся на автобусе в центр Санкт-Петербурга Важная информация:
- Пожалуйста, будьте внимательны при выборе билетов. При посадке необходимо будет предъявить документы, подтверждающие льготы: студенческие или ученические билеты (не паспорт!), пенсионные удостоверения и т. д.
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Не забудьте, у воды обычно ветрено.
ежедневно 11:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Школьный (РФ и РБ)
|от 1 800 ₽
|Взрослый 15+ (РФ и РБ)
|от 2 300 ₽
|Пенсионный (РФ и РБ)
|2 100 ₽
|Детский до 6 лет (РФ и РБ)
|от 1 100 ₽
|Студенты дневной формы обучения (РФ и РБ)
|2 100 ₽
|Студенческий 12+ (РФ и РБ)
|2 500 ₽
|Пенсионеры и инвал. I и II группы (РФ и РБ)
|2 500 ₽
|Школьный 7-12 лет (РФ и РБ)
|2 000 ₽
|Иностранный
|2 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Якорная площадь
- Морской Никольский собор
- Кронштадтские гавани
- Корабли Балтийского флота
- Форты: "Кроншлот", т "Император Петр I (Цитадель) ", "Император Александр I", "Чумный"
- Петровский док
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Трассовая экскурсия на пути в Кронштадт
- Экскурсия-прогулка по городу-крепости Кронштадт
- Посещение Морского собора
- Теплоходная прогулка по фортам.
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт
- При посадке необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде
- Вы можете взять с собой воду и еду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 окт 2024
Е
Елена
21 окт 2024
15 октября мы посетили экскурсию в Кронштадте, а так же прокатились на теплоходе вокруг фордов.
От нашего гида Елены мы узнали много интересной информации и новых для нас фактов. Её рассказ
От нашего гида Елены мы узнали много интересной информации и новых для нас фактов. Её рассказ
В
Валерия
15 окт 2024
Немного поплутала по киоскам, пока нашла свою группу, а в остальном организация экскурсии хорошая, гид Илья был профессионален.
Э
Элла
11 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Получили огромное удовольствие! Подышали морским воздухом! Теплоходик, автобус комфортные!
Н
Наталья
8 окт 2024
Т
Татьяна
8 окт 2024
Т
Татьяна
5 окт 2024
Д
Денис
1 окт 2024
Всё понравилось! Впечатлений- не описать!
Л
Лебединова
24 сен 2024
Е
Евгения
13 сен 2024
В
Валентин
13 сен 2024
С
Стрельникова
11 сен 2024
Ю
Юлия
5 сен 2024
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