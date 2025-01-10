«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта

Кронштадт – город моряков, изобретателей и ученых, один из районов Санкт-Петербурга, несмотря на то, что имеет статус города.

В ходе экскурсии вы в комфортном темпе прогуляетесь по парку Остров фортов и
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познакомитесь со всеми его арт-объектами, стоя на красивой белокаменной набережной с видом на Южные форты, узнаете историю крепостных сооружений.

После посещения парка вас ждет прогулка с показом и рассказом про все значимые достопримечательности Кронштадта.

5
2 отзыва
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Кронштадт: Город моряков и ученых

Кронштадт — это не просто район Санкт-Петербурга, а уникальный город с богатой историей, который был основан в 1703 году на острове Котлин Петром I. Этот город и крепость были созданы для защиты Петербурга от морских угроз. Первоначально, с 1704 по 1723 год, Кронштадт носил название Кроншлот, что переводится как "Коронный замок". Это название было дано в честь деревянного форта, построенного в 1704 году на искусственном острове.

Исторические события

18 мая 1704 года, в присутствии Петра I, был освящен форт Кроншлот, который стал первой военно-морской крепостью в России. Этот день считается днем основания города. С начала XVIII века в Кронштадте началось активное строительство фортификационных сооружений, гаваней, каналов и доков. Эти масштабные проекты сыграли ключевую роль в укреплении обороноспособности России.

Выдающиеся мореплаватели

Из Кронштадта отправлялись в свои путешествия многие знаменитые мореплаватели и флотоводцы, среди которых:

  • Ф. Ф. Ушаков
  • И. Ф. Крузенштерн
  • Ф. Ф. Беллинсгаузен
  • М. П. Лазарев
  • П. С. Пахтусов
  • С. О. Макаров
  • А. В. Колчак

Их кругосветные плавания и походы в Арктику, Антарктиду и Америку стали важными вехами в истории российской навигации.

Научные достижения

Кронштадт также славится своими научными открытиями и изобретениями, которые были сделаны его жителями. Этот город стал домом для многих выдающихся личностей России, которые внесли значительный вклад в науку и технику.

Экскурсии и экспозиции

Во время экскурсии по Кронштадту у вас будет возможность посетить платные экспозиции. Обратите внимание, что стоимость билетов не включена в цену экскурсии.

Кронштадт — это место, где история встречается с современностью, и каждый посетитель может ощутить дух морских приключений и научных открытий.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Остров фортов
  • Набережная с видом на Южные форты
  • Арт-объекты, посвящённые флотоводцам
  • Парк подводников
  • Кронштадтское адмиралтейство
  • Итальянский пруд
  • Доковый мост
  • Петровский парк
  • Памятник Петру I
  • Кронштадтская гимназия
  • Якорная площадь
  • Морской собор
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Платные экспозиции.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Завершение: Кронштадт, Якорная площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В личной переписке отвечу на все возникшие вопросы и организационные моменты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
10 янв 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!
С душой и большими знаниями и ответами на все вопросы)
Эльдар - профессионал!
Ю
1 янв 2025
Спасибо Эльдару за увлекательную прогулку по Кронштадту с исчерпывающим рассказом об истории, культуре и техническом оснащении города.

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