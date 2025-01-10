В ходе экскурсии вы в комфортном темпе прогуляетесь по парку Остров фортов и
Описание экскурсии
Кронштадт: Город моряков и ученых
Кронштадт — это не просто район Санкт-Петербурга, а уникальный город с богатой историей, который был основан в 1703 году на острове Котлин Петром I. Этот город и крепость были созданы для защиты Петербурга от морских угроз. Первоначально, с 1704 по 1723 год, Кронштадт носил название Кроншлот, что переводится как "Коронный замок". Это название было дано в честь деревянного форта, построенного в 1704 году на искусственном острове.
Исторические события
18 мая 1704 года, в присутствии Петра I, был освящен форт Кроншлот, который стал первой военно-морской крепостью в России. Этот день считается днем основания города. С начала XVIII века в Кронштадте началось активное строительство фортификационных сооружений, гаваней, каналов и доков. Эти масштабные проекты сыграли ключевую роль в укреплении обороноспособности России.
Выдающиеся мореплаватели
Из Кронштадта отправлялись в свои путешествия многие знаменитые мореплаватели и флотоводцы, среди которых:
- Ф. Ф. Ушаков
- И. Ф. Крузенштерн
- Ф. Ф. Беллинсгаузен
- М. П. Лазарев
- П. С. Пахтусов
- С. О. Макаров
- А. В. Колчак
Их кругосветные плавания и походы в Арктику, Антарктиду и Америку стали важными вехами в истории российской навигации.
Научные достижения
Кронштадт также славится своими научными открытиями и изобретениями, которые были сделаны его жителями. Этот город стал домом для многих выдающихся личностей России, которые внесли значительный вклад в науку и технику.
Экскурсии и экспозиции
Во время экскурсии по Кронштадту у вас будет возможность посетить платные экспозиции. Обратите внимание, что стоимость билетов не включена в цену экскурсии.
Кронштадт — это место, где история встречается с современностью, и каждый посетитель может ощутить дух морских приключений и научных открытий.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Остров фортов
- Набережная с видом на Южные форты
- Арт-объекты, посвящённые флотоводцам
- Парк подводников
- Кронштадтское адмиралтейство
- Итальянский пруд
- Доковый мост
- Петровский парк
- Памятник Петру I
- Кронштадтская гимназия
- Якорная площадь
- Морской собор
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Платные экспозиции.
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