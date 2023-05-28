«Лучший гид России» по версии РГО 2017 — Даниил Жмаев, расскажет интереснейшую историю Кронштадтской крепости. На комфортном катере вы совершите настоящее морское путешествие в прошлое!
Описание экскурсии
Мощнейший форт Кронштадта Кронштадт в свое время был сильнейшей морской крепостью Европы, а форт «Обручев» — ее последним флагманом. Километровая линия обороны, десятки мощнейших нарезных орудий! Даже издалека «Обручев» выглядит внушительно, а если уж пришвартоваться к его гранитной набережной — неизгладимое впечатление гарантировано! А еще вы увидите:
Форт Зверев • Дамбу • 6-ой северный форт • 5-ый северный форт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Обручев
- Форт Зверев
- Дамба
- 6-ой северный форт
- 5-ый северный форт
Что включено
- Услуги гида
- Аренда катера
- Обед на форте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14ж
Завершение: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 140, Яхт-клуб Горская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Получилось чуток экстремальное (из-за погоды)) путешествие, но наполненное позитивом, чудесными впечатлениями и видами… Прекрасные ребята, которые любят то,чем они занимаются, спасибо за чудесный обед на форте… Мы очень довольны… Искренне рекомендую…
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