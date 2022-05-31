Кронштадт в свое время был сильнейшей морской крепостью Европы, а форт «Обручев» — ее последним флагманом. Километровая линия обороны, десятки мощнейших нарезных орудий! Даже издалека «Обручев» выглядит внушительно, а если уж пришвартоваться к его гранитной набережной — неизгладимое впечатление гарантировано!
А еще вы увидите:
Форт Зверев;
Дамбу;
6-ой северный форт;
5-ый северный форт;
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Аренда катера
Обед на форте
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приморское шоссе, д. 140, Яхт-клуб Горская
Завершение: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 140, Яхт-клуб Горская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бодрый — ваш гид в Кронштадте
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