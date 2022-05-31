Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта

«Лучший гид России» по версии РГО 2017 - Даниил Жмаев, расскажет интереснейшую историю Кронштадтской крепости. На

«Лучший гид России» по версии РГО 2017 — Даниил Жмаев, расскажет интереснейшую историю Кронштадтской крепости. На комфортном катере вы совершите настоящее морское путешествие в прошлое!
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта

Что вас ожидает 🤩

  • Форт Обручев
  • Форт Зверев
  • Дамба
  • 6-ой северный форт
  • 5-ый северный форт

Мощнейший форт Кронштадта

Кронштадт в свое время был сильнейшей морской крепостью Европы, а форт «Обручев» — ее последним флагманом. Километровая линия обороны, десятки мощнейших нарезных орудий! Даже издалека «Обручев» выглядит внушительно, а если уж пришвартоваться к его гранитной набережной — неизгладимое впечатление гарантировано!

А еще вы увидите:

  • Форт Зверев;
  • Дамбу;
  • 6-ой северный форт;
  • 5-ый северный форт;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда катера
  • Обед на форте
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приморское шоссе, д. 140, Яхт-клуб Горская
Завершение: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 140, Яхт-клуб Горская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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