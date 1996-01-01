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Прогулка по Кронштадту

4.7
16 отзывов
Irina M.
Irina M. – Гид из Кронштадта
Вас ждёт необычная прогулка 👣 по нетипичному маршруту с акцентом на детали в истории 📖 Кронштадта.

Город 🏙️ сохранил особую атмосферу и самобытность благодаря своей недоступности и закрытости.

Суровый климат также закалил местных жителей.

Вы узнаете о великих ученых, путешественниках, изобретателях, военных, родившихся здесь.

В дополнение к пешеходной прогулке 👣 вы можете прокатиться на баркасе по фортам с прогулкой по одному из них.

В завершение экскурсии 🧭 вы можете погреться в отличной бане с парилкой.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Кронштадту
Прогулка по Кронштадту

Что вы увидите

  • Кронштадтская дамба
  • Владимирский собор
  • Крепостная стена Кронштадта
  • Обводный канал
  • Морской собор
  • Мемориальный Парк "Патриот" открыт в 2020 году
  • Петровский док
  • Доковый бассейн
  • Набережная Кронштадта
  • Толбухинский Маяк
  • Голландские кухни
  • Макаровский мост
  • Итальянский дворец
  • Фудшток
  • Кронштадтская аутентичная баня (на Ваш выбор)
  • Обед в кафе или ресторане после прогулки
В своей экскурсии 🧭 я показываю нетуристический Кронштадт и рассказываю о исторических предпосылках возникновения крепости Кроншлот, которая была заложена Петром I через 5 месяцев после основания Санкт-Петербурга в Октябре 1703 года и освящена 18 Мая 1704 года.
Город сохранил самобытность благодаря тому, что оставался закрытым для въезда до 1996 года, а также из-за своего островного положения - до 1983 года попасть на остров 🏝️ можно было только водным путем.
Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове 🏝️ и одно из условий формирования сильных людей с особым складом характера.
Я расскажу о его жителях за 300-летнюю историю, об известных ученых, путешественниках, изобретателях, военных.
До Кронштадта мы добираемся на маршрутке через Дамбу от метро Черная речка и гуляем по городу примерно 2 часа. Время в пути 45 минут.
Желающие заказать экскурсию ⛳ по Южным Фортам, могут арендовать местный баркас. Время экскурсии 🧭 по Южным фортам примерно два часа.
Аренда баркаса с экскурсией по восьми Южным фортам будет стоить 5. 000 рублей и оплачивается отдельно от экскурсии 🧭 "Прогулка по Кронштадту".
Высадка разрешена только на одном форте и обсуждается с заказчиком заранее. Стоимость аренды баркаса за всю группу до 10 человек.
Время экскурсии 🧭 может быть разным, мы учитываем пожелания заказчика.

Из Кронштадта обратно в город можно уехать тремя способами:

    -на автобусе 🚌 до метро Старая деревня за 40 рублей
    -на маршрутке до метро Черная речка, Проспект Просвещения за 80 рублей
    -на такси 🚕 за 1. 000 рублей.
    Все цены актуальны на сегодняшний день
    Заказывайте экскурсию ⛳, приезжайте, с удовольствием открою для Вас нетуристический Кронштадт.
    По желанию клиента возможна встреча со мной уже в Кронштадте, адрес места встречи: Кронштадт, проспект Ленина, 13. На остановке общественного транспорта напротив Дома Быта.
    Что входит
    • Уникальная возможность открыть для себя нетуристический Кронштадт
    • Возможность обогатит ваши знания о Кронштадте
    • Не скучный, авторский рассказ от гида, любящего свое дело
    Что не входит
    • Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер не предусмотрен (билет на маршрутку до Кронштадта - 80 руб. )
    • Экскурсия по Южным Фортам, с арендой баркаса (5. 000 рублей за группу)
    • Кронштадтская Баня с русской парилкой:
    • Понедельник и Вторник 60 рублей за 1, 5 часа
    • Суббота, Воскресенье 450 рублей
    • Личные расходы туриста
    • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
    Начало
    🚩 станция метро Черная речка
    Место завершения
    🏁 проспект Ленина дом 13 в Кронштадте
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту
    Прогулка по Кронштадту

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Irina M.
    Irina M.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    16 отзывов оставили туристы

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