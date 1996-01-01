В своей экскурсии 🧭 я показываю нетуристический Кронштадт и рассказываю о исторических предпосылках возникновения крепости Кроншлот, которая была заложена Петром I через 5 месяцев после основания Санкт-Петербурга в Октябре 1703 года и освящена 18 Мая 1704 года.

Город сохранил самобытность благодаря тому, что оставался закрытым для въезда до 1996 года, а также из-за своего островного положения - до 1983 года попасть на остров 🏝️ можно было только водным путем.

Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове 🏝️ и одно из условий формирования сильных людей с особым складом характера.

Я расскажу о его жителях за 300-летнюю историю, об известных ученых, путешественниках, изобретателях, военных.

До Кронштадта мы добираемся на маршрутке через Дамбу от метро Черная речка и гуляем по городу примерно 2 часа. Время в пути 45 минут.

Желающие заказать экскурсию ⛳ по Южным Фортам, могут арендовать местный баркас. Время экскурсии 🧭 по Южным фортам примерно два часа.

Аренда баркаса с экскурсией по восьми Южным фортам будет стоить 5. 000 рублей и оплачивается отдельно от экскурсии 🧭 "Прогулка по Кронштадту".

Высадка разрешена только на одном форте и обсуждается с заказчиком заранее. Стоимость аренды баркаса за всю группу до 10 человек.

Время экскурсии 🧭 может быть разным, мы учитываем пожелания заказчика.

Из Кронштадта обратно в город можно уехать тремя способами:

-на автобусе 🚌 до метро Старая деревня за 40 рублей

-на маршрутке до метро Черная речка, Проспект Просвещения за 80 рублей

-на такси 🚕 за 1. 000 рублей.

Все цены актуальны на сегодняшний день

Заказывайте экскурсию ⛳, приезжайте, с удовольствием открою для Вас нетуристический Кронштадт.

По желанию клиента возможна встреча со мной уже в Кронштадте, адрес места встречи: Кронштадт, проспект Ленина, 13. На остановке общественного транспорта напротив Дома Быта.