1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт изнутри
Начало: Кронштадт, Макаровская, д. 4
Сегодня в 18:00
12 июня в 16:00
8 500₽ за всё до 9 чел.
Аудиогид
2 часа
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир31 мая 2024Экскурсовод Павел, проводивший экскурсию по Кронштадту- компетентный рассказчик, внимательный и заботливый, учитывая, что в нашей группе было два пенсионера более 80 лет. Удачи ему!
- ААлександра5 ноября 2023Много интересного
- ММаксим2 июля 2023Прогулка по КронштадтуИрина оказалась очень эрудированным гидом и интересным рассказчиком. Рекомендую
- ДДмитрий26 июня 2023Прогулка по КронштадтуИрина очень душевный человек и хороших экскурсовод. Прошли пешком по всем интересным местам Кронштадта и узнали много нового про вроде бы известные вещи и людей. Спасибо!
- ИИрина24 августа 2022Интересная экскурсия, без суеты. С вопросами и ответами. Познавательно, красиво, спокойно и для отдыха. Спасибо Павлу
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Владимирский собор»
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